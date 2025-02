Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : une autonomie améliorée grâce à un changement inattendu

Les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 pourraient tous deux être dotés d'écrans très efficaces

Cela pourrait permettre d'améliorer l'autonomie de la batterie

Le Z Fold 7 n'aura apparemment pas une plus grande batterie, et il n'y a pas encore de nouvelles sur la capacité de la batterie du Z Flip 7

Jusqu’à présent, peu d’informations circulaient sur l’autonomie des Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, mais il semblerait désormais que ces deux modèles pourraient surpasser leurs prédécesseurs sur ce point.

Selon @PandaFlashPro – une source encore peu reconnue – sur X (via NotebookCheck), les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 seraient équipés d’écrans « très efficaces », réduisant leur consommation d’énergie et offrant une meilleure autonomie.

Cette technologie, associée à la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite, améliorerait l’autonomie du Galaxy Z Fold 7 d’environ 55 minutes, bien que le type d’utilisation menant à ce chiffre ne soit pas précisé.

"Confirmed"Galaxy Z Fold 7 and Galaxy Z Flip 7 Displays are Highly Efficient, Consuming less Power and offering longer battery life.Galaxy Z Fold 7 Test Battery backup is increased around 55minutes, with Snapdragon 8 Elite for Galaxy.February 14, 2025

Fait intéressant, cette amélioration de l’autonomie pourrait provenir de composants et d’un logiciel plus efficaces, plutôt que d’une augmentation de la capacité de la batterie. D’après le leaker Setsuna Digital – réputé pour sa fiabilité – sur Weibo (via NotebookCheck), le Galaxy Z Fold 7 conserverait la même batterie de 4 400 mAh que son prédécesseur.

Aucune précision n’a été donnée concernant le Galaxy Z Flip 7, mais des améliorations seraient attendues pour le Z Fold 7, notamment au niveau de l’écran, de la charnière, de l’appareil photo principal, de la caméra sous l’écran, de la structure interne ainsi que de la résistance à la poussière et à l’eau.

Une charnière plus durable et un design plus fin

Z Flip 7 Confirmed.Improve Hing Durability due to New Internal Structure | Less Visible Crease | Display High Efficiency | All New Flexible Glass | ProScaler | Bigger Vapor Chamber | Next Generation of ProVisual Engine | bit Faster charging speed with same 25w | Thinner body.February 15, 2025

De son côté, @PandaFlashPro a également partagé d’autres détails sur le Galaxy Z Flip 7, mentionnant une durabilité accrue de la charnière, un pli d’écran moins visible que sur son prédécesseur et le Galaxy Z Fold 7, un corps plus fin que le Galaxy Z Flip 6, une charge de 25W, un capteur photo principal de 50 MP, un cadre en aluminium Armor et la présence soit d’une puce Exynos 2500 soit d’un Snapdragon 8 Elite, deux configurations étant apparemment testées sur des prototypes.

Le leaker réaffirme également qu’une chambre à vapeur plus grande que celle du Z Flip 6 serait intégrée, améliorant ainsi potentiellement l’autonomie. Une évolution bienvenue, sachant que l’autonomie du Galaxy Z Flip 6 avait été jugée « décevante » lors de son test.

Le lancement des Samsung Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7 est attendu pour juillet.

