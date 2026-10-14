Un automobiliste utilise ChatGPT pour contester une amende pendant trois ans — et finit par gagner

Rafal Gorfal, originaire de l’Essex, a utilisé ChatGPT pour l’aider à gagner un litige concernant une amende de stationnement

Les lettres des sociétés de recouvrement ont été fournies au chatbot, qui l’a aidé à préparer ses réponses et à identifier les démarches à effectuer

L’amende a finalement été abandonnée quelques semaines avant la date prévue de l’audience

Les chatbots IA comme ChatGPT sont utilisés pour toutes sortes de tâches, mais leur intervention dans une contestation d’amende de stationnement reste moins courante. C’est pourtant ce qu’a fait un automobiliste britannique, au terme d’une bataille juridique ayant duré trois ans.

Rafal Gorfal, originaire de l’Essex, avait reçu une amende en août 2023 après avoir tardé à payer dans un parking payant de Newquay. Selon son récit, une longue file d’attente s’était formée devant l’horodateur avant qu’il découvre que celui-ci n’acceptait que les espèces. Il avait alors dû télécharger RingGo, créer un compte et régler depuis son téléphone.

Deux semaines plus tard, une amende de 100 £ lui était adressée au motif que le paiement n’avait été effectué que seize minutes après son entrée sur le parking. Gorfal estimait que ce retard provenait directement de l’attente et du temps nécessaire à la mise en place du paiement mobile.

Trois longues années

Gorfal a déposé un premier recours un mois après la réception du procès-verbal auprès de Smart Parking Limited. Il explique à The Independent n’avoir ensuite reçu aucune réponse avant janvier 2024, lorsqu’une nouvelle lettre de recouvrement lui réclamait cette fois 170 £. Il affirme avoir contesté immédiatement et avoir détaillé les difficultés rencontrées ce jour-là, en estimant que les images des caméras permettaient de constater les démarches entreprises pour payer.

Après environ quatre mois d’échanges avec les sociétés de recouvrement, le dossier a été mis en suspens. Gorfal n’a ensuite plus reçu de nouvelles pendant près d’un an et demi, avant qu’un courrier annonce finalement une audience au tribunal prévue en octobre 2026. C’est à ce moment que ChatGPT est devenu une partie importante de sa stratégie.

L’automobiliste avait conservé toutes les lettres reçues pendant le litige. Ces documents ont été transmis au chatbot afin d’obtenir des explications et de préparer les réponses. Gorfal affirme que ChatGPT l’a guidé sur les démarches à effectuer, les formulations à utiliser et la préparation de la défense finalement envoyée au tribunal. Citizens Advice avait également été contacté, mais son aide lui avait semblé moins efficace dans cette affaire précise.

(Image credit: Shutterstock / P.Cartwright)

David contre Goliath

L’amende initiale de 100 £ avait atteint environ 300 £ au moment où l’affaire devait arriver devant le tribunal. Le 25 septembre, quelques semaines seulement avant l’audience prévue, Gorfal a néanmoins reçu un e-mail annonçant que le dossier et l’amende étaient abandonnés, mettant fin à trois années de contestation.

L’automobiliste explique que la somme elle-même ne constituait pas la principale motivation de son combat. L’enjeu était surtout une question de principe : une personne convaincue d’avoir respecté ses obligations ne devrait pas, selon lui, payer simplement parce qu’une grande entreprise dispose d’avocats et de moyens supérieurs. Il compare d’ailleurs cette bataille à celle de « David contre Goliath ».

Smart Parking Limited n’avait pas commenté le différend au moment de la publication du papier source.