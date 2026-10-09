ChatGPT change de visage avec Intelligent UI : voici 5 nouvelles choses à essayer

OpenAI apprécie visiblement les mises à jour discrètes de ChatGPT, parfois déployées sans grande annonce préalable.

Certaines restent très mineures. La dernière modifie pourtant profondément la manière dont ChatGPT peut répondre aux requêtes grâce à GPT-6.

Au lieu d’afficher uniquement une réponse textuelle classique, ChatGPT peut désormais mélanger du texte, des visuels et des éléments interactifs en choisissant automatiquement la présentation la plus adaptée.

L’interface utilisée pour rédiger une question ne change pratiquement pas. La réponse peut en revanche prendre une forme beaucoup plus riche.

Dans certains cas, ChatGPT donne presque l’impression de créer instantanément une petite application conçue spécifiquement pour résoudre la demande.

Le terme « application » ne doit toutefois pas laisser penser que cette fonction est réservée aux développeurs.

Aucune connaissance en programmation n’est nécessaire et aucune demande explicite de création d’application n’est indispensable.

Une simple question peut désormais produire un calculateur interactif, un quiz, un diagramme ou un comparateur plutôt qu’un long bloc de texte.

Les cinq exemples suivants montrent ce qu’Intelligent UI peut apporter dans des usages très différents.

La fonction repose sur GPT-6 et son déploiement concerne désormais les différentes offres ChatGPT, y compris Free et Go.

1. Un calculateur d’épargne

(Image credit: OpenAI)

Le montant nécessaire pour préparer la retraite constitue un exemple particulièrement adapté à une réponse interactive.

Le test repose sur une demande simple : calculer l’épargne potentielle à partir de 55 ans avec 500 £ mises de côté chaque mois.

ChatGPT génère alors un petit calculateur permettant de modifier plusieurs variables comme l’âge de départ à la retraite, le montant épargné chaque mois et le rendement annuel supposé.

L’âge de départ et l’épargne mensuelle peuvent notamment être ajustés grâce à des curseurs.

Les conséquences apparaissent immédiatement dans le résultat.

Ce fonctionnement permet d’expérimenter beaucoup plus facilement avec différents scénarios qu’une simple série de chiffres figés.

2. Comprendre le fonctionnement des sept vitesses d’un vélo

(Image credit: OpenAI)

Plutôt que de simplement expliquer le fonctionnement d’un mécanisme, ChatGPT peut désormais le montrer.

Le prompt utilisé demandait simplement d’expliquer visuellement le fonctionnement des vitesses d’un vélo à sept rapports.

ChatGPT a produit une illustration du système de transmission accompagnée d’un curseur permettant de changer virtuellement de vitesse.

Le modèle reste simplifié et ne cherche pas à reproduire mécaniquement chaque détail.

La taille du pignon arrière évolue néanmoins lorsque le rapport est modifié.

Cette visualisation rend le fonctionnement particulièrement facile à comprendre.

La réponse fournit également des informations plus classiques, notamment le nombre de dents des pignons et le rapport de transmission.

3. Apprendre le japonais

(Image credit: OpenAI)

Intelligent UI peut également transformer ChatGPT en outil d’apprentissage plus interactif.

Un test consacré aux hiragana, l’un des systèmes d’écriture fondamentaux du japonais, commence avec les cinq voyelles « a, i, u, e, o ».

ChatGPT affiche le caractère hiragana correspondant à chaque son, fournit des indications de prononciation puis lance un petit quiz interactif dans lequel le caractère doit être identifié.

L’approche est progressive.

Le quiz commence uniquement avec les cinq premiers caractères avant de proposer d’en apprendre cinq autres lorsque le premier groupe est maîtrisé.

Le format pourrait donc constituer un outil d’étude intéressant, notamment pour acquérir progressivement de nouvelles notions.

4. Construire un itinéraire de trois jours

(Image credit: OpenAI)

Un autre test porte sur un itinéraire de trois jours à Tokyo.

L’objectif consiste à vérifier si le budget, les centres d’intérêt ou la durée disponible peuvent être modifiés sans devoir repartir de zéro.

La demande initiale prévoit trois jours à Tokyo, un budget de 3 000 £, un intérêt particulier pour les temples anciens et un voyage à la fin du mois de novembre.

La première réponse contient davantage d’images que les réponses ChatGPT habituelles et une carte interactive, mais peu de paramètres directement manipulables.

Après une précision indiquant que le budget ne comprend pas les vols et demandant explicitement de pouvoir modifier cette somme, ChatGPT génère un véritable itinéraire interactif.

Un curseur permet alors d’ajuster le budget et d’observer immédiatement l’impact sur les différentes composantes du séjour.

Un bouton permet également de générer l’itinéraire mis à jour en fonction du nouveau montant.

L’exemple montre qu’un élément interactif peut être demandé explicitement lorsque ChatGPT ne le propose pas automatiquement dès la première réponse.

5. Comparer des produits

(Image credit: OpenAI)

La comparaison de produits constitue probablement l’un des usages les plus convaincants d’Intelligent UI.

Le test demande à ChatGPT de comparer trois ordinateurs portables récents, dont un Chromebook, tout en permettant d’ajuster l’importance accordée à l’autonomie, au poids et au prix.

ChatGPT sélectionne un Apple MacBook Air 13 pouces M5, un Asus Zenbook S14 UX5406 et un Lenovo Chromebook Plus 14 pouces équipé d’un MediaTek Kompanio Ultra 910.

L’ensemble apparaît sous la forme d’un comparateur interactif.

Des curseurs permettent de modifier l’importance de l’autonomie, du poids et du prix.

La recommandation évolue alors en fonction des priorités sélectionnées.

Cette approche permet de comprendre immédiatement pourquoi un appareil devient plus ou moins intéressant lorsqu’un critère prend davantage de poids.

ChatGPT devient quelque chose de différent

Le dernier exemple illustre particulièrement bien l’intérêt des nouveaux éléments interactifs.

Une recommandation classique oblige à imaginer comment le résultat évoluerait si l’autonomie devenait soudain plus importante que le prix.

Avec Intelligent UI, ce changement peut être observé immédiatement en déplaçant simplement un curseur.

D’autres chatbots peuvent également produire des expériences interactives. La principale réussite d’OpenAI tient ici à la manière dont ces éléments s’intègrent naturellement aux conversations ordinaires.

Aucune connaissance du code ou du fonctionnement technique sous-jacent n’est nécessaire.

Une question suffit.

Quelques limites restent néanmoins importantes.

ChatGPT ne produit pas systématiquement une interface interactive. Il peut être nécessaire de la demander explicitement.

Un calculateur ou un graphique particulièrement soigné ne garantit pas non plus l’exactitude des informations utilisées.

Le comparateur d’ordinateurs portables employait par exemple une estimation de l’autonomie. Les caractéristiques officielles doivent donc toujours être vérifiées avant une décision d’achat.

Malgré l’absence de grande campagne autour de son arrivée, Intelligent UI se montre très naturel à utiliser.

Une fois ces possibilités connues, certaines requêtes peuvent être formulées directement en pensant à une interaction avec la réponse plutôt qu’à sa simple lecture.

Il s’agit de l’une des évolutions les plus importantes apportées récemment à l’expérience ChatGPT.