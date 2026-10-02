OpenAI lance ChatGPT Spaces pour réunir humains et agents IA dans un même espace de travail

Spaces remplace Library pour les utilisateurs Pro, Business et Enterprise

Le nouvel environnement réunit documents, collègues, IA générative et agents autonomes

Les Pages constituent un nouveau type de document que l’IA peut maintenir automatiquement à jour

À mesure que l’intelligence artificielle évolue vers des systèmes capables d’agir de manière plus autonome, OpenAI lance ChatGPT Spaces, un nouvel environnement conçu pour permettre aux humains et aux agents IA de travailler ensemble.

Un même Space peut réunir plusieurs collègues ainsi que ChatGPT, Codex et les nouveaux agents permanents Dots.

Spaces remplace l’ancienne fonction Library pour les utilisateurs Pro, Business et Enterprise sur les versions ordinateur, mobile et web de ChatGPT. Son ambition dépasse toutefois largement le simple stockage de fichiers.

ChatGPT Spaces remplace Library

OpenAI définit Spaces comme l’espace d’accueil des pages et fichiers créés, importés et partagés dans ChatGPT, y compris les feuilles de calcul et les présentations.

L’entreprise introduit également Pages, un nouveau format de document capable de réunir texte, images, graphiques et outils interactifs.

La différence principale réside dans leur caractère dynamique. Au lieu de générer un document puis de devoir le modifier manuellement ou demander régulièrement à l’IA de le mettre à jour, une Page peut rester active et exploiter des connexions vers des applications afin de conserver ses informations à jour.

Des données issues de Slack, des e-mails, d’un calendrier ou d’autres services connectés peuvent ainsi alimenter automatiquement le contenu. OpenAI détaille davantage le fonctionnement de Spaces sur sa page dédiée.

Un plugin consacré aux réunions entre également en bêta auprès des utilisateurs Pro et Business sur ordinateur. Il peut créer des notes privées et personnalisées, puis générer les actions de suivi associées directement dans un Space partagé.

Spaces ne remplace pas directement des suites collaboratives complètes comme Google Workspace ou Microsoft 365. Le lancement marque néanmoins une évolution importante : documents, applications connectées, collaborateurs humains, IA générative et agents autonomes peuvent désormais travailler à l’intérieur d’un environnement commun.