LG confirme une nouvelle technologie OLED plus efficace — mais les téléviseurs devront attendre

La technologie FLiPP de LG pourrait offrir des performances proches du Tandem OLED pour un coût inférieur

Elle arrivera d’abord sur de petits écrans : les téléviseurs ne devraient pas en profiter avant plusieurs années

La production de dalles pour PC portables et moniteurs pourrait démarrer fin 2027

Si vous aimez l’OLED, un nouvel acronyme mérite d’être retenu : FLiPP. Il signifie FMM-Less innovative Pixel Patterning. Le FMM désigne les fine metal masks, ces fins masques métalliques normalement utilisés lors de la fabrication OLED pour déposer précisément les matériaux organiques émissifs.

Avec FLiPP, le masque disparaît. Les matériaux sont d’abord déposés sur le verre, puis recouverts d’une couche protectrice avant que la photolithographie et la gravure éliminent les parties inutiles.

Le principal avantage tient au rendement industriel. D’après les chiffres de LG Display relayés par The Elec, le taux d’utilisation de la ligne passerait de 75 % avec un procédé FMM classique à plus de 93 % avec FLiPP.

C’est une excellente nouvelle pour les acheteurs : une production plus efficace réduit les coûts de fabrication et pourrait permettre d’obtenir de meilleurs écrans OLED sans augmenter leurs prix.

FLiPP améliore également l’utilisation des matériaux organiques émissifs, qui passe de 40 à 74 %, tout en portant le taux d’ouverture des pixels à 65 %. Selon la manière dont le constructeur choisit d’exploiter ces gains, la zone lumineuse peut offrir 1,6 fois plus de luminosité, 2,4 fois plus de longévité ou 13 % de consommation en moins.

Ces écrans pourront donc devenir plus lumineux, plus endurants ou plus économes en énergie. À court terme, les premiers bénéficiaires devraient cependant être les PC portables et les moniteurs, pas les téléviseurs. Ceux qui attendent une baisse spectaculaire du prix des meilleurs OLED devront encore patienter.

(Image credit: LG Display)

Mais qu’est-ce que FLiPP va réellement changer ?

Choi Young-seok, directeur technologique de LG Display, explique que la technologie se trouve encore dans sa première phase de développement. La deuxième étape consistera à concevoir de véritables produits, puis la troisième à lancer la production de masse.

Cette dernière phase devrait commencer par les moniteurs, dont les dalles sont plus petites. Les chiffres de rendement annoncés plus haut proviennent d’ailleurs d’un panneau de 23,5 pouces. Les PC portables font également partie des marchés visés. LG Display vise une production de masse vers la fin de 2027, ce qui rend crédible l’apparition de premiers appareils autour du CES 2028.

Cho Heung-ryeol, responsable de la division Next-Generation Display, précise que LG Display étudie actuellement la possibilité de réutiliser ses lignes LCD et WOLED existantes sans modifications majeures. L’alternative serait l’achat de nouveaux équipements industriels, une option naturellement moins intéressante. Dans les deux cas, LG continue de viser un démarrage de production dans environ un an.

Pour approfondir la partie technique et comprendre comment FLiPP se compare aux autres procédés OLED, The Elec a publié la transcription du séminaire en ligne organisé par LG Display.