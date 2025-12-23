Nouveau choc visuel chez LG : l’OLED version 2.0 arrive en force

La technologie Primary RGB Tandem 2.0 promet une luminosité renforcée pour les écrans de 2026

Il s'agit de la nouvelle version de la technologie utilisée dans le téléviseur LG G5 OLED

Les OLED de LG se déclinent désormais en deux catégories : Tandem WOLED et Tandem OLED

LG Display produit les dalles OLED de nombreux téléviseurs et moniteurs parmi les meilleurs du marché, ce qui signifie que tout changement sur ses panneaux aura un impact considérable. Une vidéo présentant ses technologies et ses dalles prévues pour 2026 suscite donc l’intérêt – tout comme le changement de nom qui accompagne cette nouvelle génération et vise (plus ou moins) à simplifier les conventions de nommage.

En amont du CES 2026, LG opère un rebranding de ses panneaux. La première étape consiste à nommer ses dalles pour téléviseurs et moniteurs « Tandem WOLED ». Le W fait référence à la lumière blanche supplémentaire intégrée aux OLED de LG pour augmenter la luminosité. Le terme « Tandem » désigne quant à lui la présence de plusieurs couches de pixels OLED dans la dalle.

La seconde catégorie concerne les OLED destinées aux appareils de taille intermédiaire – ordinateurs portables, tablettes, systèmes embarqués, etc. – qui seront désormais appelées « Tandem OLED ». Ces panneaux ne contiennent pas d’élément blanc supplémentaire, et reposent sur une structure de sous-pixels RVB sur chaque couche. À l’inverse, les panneaux Tandem WOLED utilisent un seul type de pixel coloré par couche.

Et ce n’est pas tout. LG Display tease également plusieurs dalles OLED et sa technologie « Primary RGB Tandem 2.0 », qui semble aller à l’encontre de cette simplification de nommage, mais devrait malgré tout être intégrée à l’ensemble Tandem WOLED.

Mais ce n’est pas le nom qui retient l’attention – c’est plutôt ce que cette technologie pourrait offrir. La première génération des panneaux Primary RGB Tandem équipe des modèles comme le LG G5 ou le Panasonic Z95B, ainsi que certains des meilleurs moniteurs gaming. Tout indique qu’une évolution majeure est sur le point d’être dévoilée.

Que prépare LG Display pour 2026 ?

Selon FlatpanelsHD, la technologie Primary RGB Tandem 2.0 « devrait permettre d’atteindre une luminosité supérieure à celle de 2025 ». Et dans une vidéo YouTube vantant « le futur du gaming : Tandem WOLED », LG Display dévoile plusieurs dalles WOLED grand format destinées aux moniteurs gaming.

On y aperçoit notamment un panneau déjà évoqué par des rumeurs : un écran incurvé de 39 pouces avec une définition 5K de 5120 x 2160 pixels. La courbure semble d’ailleurs plus discrète que sur les versions précédentes.

La vidéo montre également une dalle Tandem WOLED de 27 pouces avec « une densité de pixels élevée » – FlatpanelsHD suppose qu’il s’agit d’un modèle UHD/4K, compte tenu de son nom de modèle : 27U. Il viendrait donc concurrencer directement le QD-OLED 4K de 27 pouces de Samsung Display. La vidéo inclut aussi un panneau déjà présenté : le 27Q, une dalle 1440p à 540 Hz avec mode double allant jusqu’à 720 Hz.

En revanche, la vidéo ne donne que peu d’informations sur les améliorations en matière de qualité d’image attendues avec cette version 2.0 – sujet pourtant plus pertinent pour les téléviseurs. Elle annonce un pic de luminosité allant jusqu’à 1 500 nits, mais il s’agissait déjà de la promesse faite par la version précédente.

De nouvelles informations seront révélées très prochainement par LG Display – et l’ensemble de l’industrie télévisuelle – lors du CES 2026, désormais tout proche. En attendant, LG a également levé le voile sur ses nouveaux téléviseurs Micro RGB, dotés d’un rétroéclairage mini-LED de nouvelle génération.