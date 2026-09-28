Sony Bravia 9 II vs Samsung R95H : les deux TV RGB phares testées côte à côte

Le RGB mini-LED — ou ses nombreux autres noms — continue de dominer les discussions dans l’univers des téléviseurs, presque toutes les grandes marques s’étant lancées sur cette technologie en 2026. Plusieurs modèles RGB mini-LED et Micro RGB sont déjà passés par le laboratoire TechRadar avec des résultats inégaux, mais la technologie montre un réel potentiel. Elle ne détrône pas encore les meilleurs OLED au sommet de la hiérarchie, même si certains modèles RGB impressionnent déjà fortement.

Le Samsung R95H fait partie de ces références. Ce flagship a obtenu 4,5 étoiles sur 5 lors de son test TechRadar. Le Sony Bravia 7 II, davantage positionné en milieu de gamme, a également surpris par la qualité de son image lors d’une précédente comparaison directe face au Samsung.

Le Bravia 9 II, grand frère du Bravia 7 II et flagship RGB de Sony, vient désormais d’arriver au laboratoire. Avec le R95H encore disponible pour les essais, les deux modèles ont pu être placés côte à côte afin de déterminer comment les deux meilleures propositions RGB de Sony et Samsung se comportent directement l’une face à l’autre.

Petite précision concernant les photos : le R95H peut sembler présenter une dominante rouge sur certaines images ci-dessous. Elle provient de l’interaction entre l’appareil photo et son écran mat. Cette teinte n’est pas visible à l’œil nu.

Petite précision concernant les photos : le R95H peut sembler présenter une dominante rouge sur certaines images ci-dessous. Elle provient de l’interaction entre l’appareil photo et son écran mat. Cette teinte n’est pas visible à l’œil nu.

Couleurs

Les deux téléviseurs affichent des couleurs très vives dans The Super Mario Galaxy Movie. Le Bravia 9 II, à gauche, produit des couleurs plus riches, tandis que le R95H, à droite, les affiche avec davantage de luminosité. (Image credit: Nintendo / Univeral Pictures / Future)

La reproduction des couleurs constitue l’un des principaux arguments du RGB. Comme attendu sur deux flagships, le Bravia 9 II et le R95H se montrent tous deux impressionnants. Dans The Super Mario Galaxy Movie, les scènes mettant en avant les Lumas illustrent particulièrement bien les qualités de cette technologie. Le R95H affiche une luminance colorimétrique supérieure et donne donc davantage d’éclat aux couleurs. Le Bravia 9 II propose en revanche des teintes plus riches et plus profondes, donnant aux Lumas une texture perçue comme plus nette.

Le résultat varie davantage avec les vêtements des personnages. La robe rose de Peach profite parfois de la luminosité perçue supérieure du R95H, tandis que dans d’autres scènes les couleurs plus intenses du Bravia 9 II la font davantage ressortir. Même constat avec le rouge de la tenue de Mario ou les verts de Luigi et Yoshi.

Dans Speed Racer, le Bravia 9 II, à gauche, produit à nouveau des couleurs plus profondes, tandis que celles du R95H, à droite, paraissent plus lumineuses. (Image credit: Warner Bros / Future)

Sur un film en prises de vues réelles comme Speed Racer, le comportement reste similaire. Durant la scène du petit-déjeuner chez les Racer, certaines teintes comme le jaune bénéficient de la profondeur colorimétrique supplémentaire du Bravia 9 II, tandis que des couleurs plus pâles, notamment certains oranges, paraissent plus naturelles sur le R95H. La luminosité perçue supérieure du Samsung donne davantage d’impact à certaines couleurs, mais le profil plus profond du Sony reste particulièrement séduisant.

Les deux téléviseurs reproduisent également très précisément les tons chair et donnent aux personnages un aspect naturel. Dans ce domaine, la luminosité du R95H peut renforcer le réalisme. Le Bravia 9 II utilise de son côté davantage les ombres et le contraste pour donner plus de relief aux visages.

Contraste

Les deux téléviseurs proposent un excellent contraste avec un bon équilibre entre zones sombres et zones lumineuses. (Image credit: Warner Bros / Future)

Autre promesse importante du RGB face aux téléviseurs rétroéclairés classiques : un meilleur contrôle du rétroéclairage et des noirs capables de se rapprocher de l’OLED. Les résultats ont été variables sur les précédents modèles RGB, mais ces deux flagships se montrent nettement plus convaincants.

Dans The Batman, les deux téléviseurs proposent un contraste particulièrement solide. Lorsque Bruce travaille à son bureau dans la Batcave, les moniteurs et lampes très lumineux ressortent nettement face à l’obscurité de la pièce. La luminosité supérieure du R95H rend certaines zones sombres plus faciles à distinguer, tandis que les noirs plus riches du Bravia 9 II renforcent le contraste perçu.

L’image volontairement sombre de The Batman reste difficile à restituer dans une pièce très éclairée. Les deux modèles se montrent donc plus convaincants dans une ambiance tamisée ou une véritable installation home cinéma. Le mode Movie du R95H peut pousser la luminosité un peu trop loin et écrêter certains éléments lumineux ; le mode Filmmaker se montre ici préférable. Le Bravia 9 II fonctionne très bien en modes Movie et Professional — ce dernier correspondant à son mode Filmmaker — même si Professional réduit légèrement l’impact du contraste.

Image 1 of 2 Les deux téléviseurs affichent d’excellents noirs pour des modèles rétroéclairés, mais ceux du Bravia 9 II sont encore plus profonds. (Image credit: Amazon / Future) Le projet « Hail Mary » est un autre exemple qui met en évidence les différences entre ces deux téléviseurs (Image credit: Amazon / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Dans Project Hail Mary, les vues extérieures dans l’espace produisent des noirs très profonds sur les deux modèles, tandis que les ombres restent fortes lorsque Ryland Grace explore le Hail Mary. Le local dimming du Bravia 9 II peut toutefois se montrer agressif et provoquer un certain écrasement des noirs dans quelques scènes. Malgré cela, son niveau de noir et son contraste restent impressionnants pour un téléviseur rétroéclairé, notamment grâce à une maîtrise remarquable du blooming. Le R95H se comporte lui aussi très bien et dépasse nettement la plupart des téléviseurs rétroéclairés plus classiques.

Les mêmes scènes conservent toutefois un contraste encore plus dynamique sur des OLED comme le LG G6 et le Samsung S95H/S99H. Le progrès réalisé par le RGB reste malgré tout considérable.

Luminosité et reflets

Malgré un écart important dans les mesures de luminosité, le R95H, à droite, paraît plus lumineux dans certaines scènes, notamment dans cette séquence de Lawrence d’Arabie. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Les mesures révèlent un écart étonnamment important. Le R95H atteint 1 977 nits en pic HDR et 612 nits en plein écran en mode Filmmaker. Le Bravia 9 II monte beaucoup plus haut avec 4 414 nits en pic et 974 nits en plein écran dans son mode Professional. Pourtant, les films réels racontent parfois une histoire très différente.

Dans la majorité des scènes observées, le R95H donne une impression de luminosité supérieure dans les grandes zones claires comme sur certains détails HDR. Les lumières de la Batcave dans The Batman en constituent un bon exemple, malgré les chiffres bien inférieurs mesurés sur le Samsung.

Dans une scène lumineuse de Lawrence d’Arabie, lorsque Lawrence et son guide vont chercher de l’eau dans le désert, le sable blanc semble plus lumineux sur le R95H que sur le Bravia 9 II. Les hautes lumières HDR sont plus proches sur la peinture blanche de la Mach 5 dans Speed Racer ou sur les consoles du vaisseau dans Project Hail Mary, les deux modèles prenant alternativement l’avantage. Globalement, le Samsung produit cependant plus souvent l’impact lumineux le plus marqué.

Les mesures de laboratoire ne correspondent pas toujours parfaitement au rendu réel d’un téléviseur. La différence semble particulièrement visible sur les modèles RGB. Les deux appareils restent malgré tout extrêmement lumineux.

Image 1 of 2 Le R95H, à droite, devait logiquement très bien contrôler les reflets grâce à son écran mat, mais le Bravia 9 II, à gauche, parvient pratiquement à l’égaler. (Image credit: Future) Ces deux téléviseurs parviennent même à restituer les scènes très sombres du film « The Batman » dans des pièces bien éclairées (Image credit: Warner Bros / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

La gestion des reflets constitue une autre grande réussite des deux modèles. Le R95H utilise évidemment l’excellent traitement mat Glare Free de Samsung, très efficace contre les reflets miroir. Le Bravia 9 II possède lui aussi un traitement antireflet et marque une nette progression par rapport au Bravia 7 II. Même dans les scènes sombres, très peu de reflets miroir restent visibles sur le Sony.

Quel téléviseur offre le meilleur rapport qualité-prix ?

(Image credit: Future)

Le Bravia 9 II et le R95H sont tous deux d’excellents téléviseurs. Ils montrent jusqu’où peut désormais aller une dalle rétroéclairée. L’OLED garde encore l’avantage global en tant que technologie d’affichage, mais les performances atteintes dès cette première génération mature de RGB constituent un signe très encourageant.

Sur la qualité d’image pure, le Bravia 9 II se montre ici le plus séduisant grâce à des couleurs plus riches, davantage proches de l’OLED, et à des noirs plus profonds. Le R95H remporte la bataille de la luminosité perçue et produit lui aussi une excellente image, mais le flagship Sony reprend les points forts déjà observés sur le Bravia 7 II et les pousse plus loin.

La situation tarifaire française change en revanche complètement le raisonnement du papier original américain. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le Sony coûte sensiblement plus cher. En France, Sony affiche actuellement le Bravia 9 II 65 pouces à 2 999 €, tandis que le Samsung R95H 65 pouces se trouve lui aussi autour de 2 999 €.

À prix pratiquement identique, l’écart devient donc beaucoup plus difficile à trancher par le seul rapport qualité-prix. Le R95H possède davantage de fonctions gaming, notamment quatre HDMI 2.1, et une interface particulièrement complète. Le Bravia 9 II garde de son côté l’avantage dans cette comparaison pour la richesse de l’image et les niveaux de noir.

L’OLED reste cependant une alternative très sérieuse. Des flagships OLED de Sony, Samsung ou LG se trouvent dans la même zone de prix, parfois moins cher, tout en conservant l’avantage du noir auto-émissif.