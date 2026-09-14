« C’est extrêmement inquiétant » : les TV LG collecteraient bien plus de données que prévu

Les téléviseurs LG surveilleraient l’ensemble du foyer, et pas seulement les contenus regardés

Le rapport affirme que les TV peuvent capturer de l’audio même lorsque l’écran est éteint

Ce type de surveillance intrusive pourrait être répandu chez plusieurs fabricants

LG se retrouve au centre d’une nouvelle polémique concernant la vie privée et ses téléviseurs connectés. Une enquête de Gamers Nexus et de chercheurs en sécurité indépendants, détaillée dans une vidéo de 135 minutes intégrée ci-dessous, affirme que les TV LG suivent « toutes les personnes du foyer » — même lorsque les téléviseurs semblent éteints ou déconnectés du réseau local. Elles examineraient également les autres appareils présents.

Selon Gamers Nexus, le résultat représenterait « 216 000 000 de téléviseurs espions » susceptibles de transmettre des informations sur des millions d’autres appareils rien qu’aux États-Unis.

Ce rapport arrive un peu plus d’un mois après des accusations selon lesquelles LG installait des logiciels publicitaires sur des PC et enregistrait des invités présents dans les foyers, accusations réfutées par LG dans un communiqué. Cette nouvelle enquête pourrait néanmoins se révéler encore plus dommageable, puisque la propre présentation commerciale de LG destinée aux annonceurs affirme que l’entreprise connaît les personnes présentes dans un foyer LG, les appareils qui s’y trouvent, les contenus auxquels ses occupants sont exposés à la télévision et la manière d’étendre cette portée au mobile.

La vidéo de Gamers Nexus contient des extraits de trois dirigeants différents de LG affirmant que l’entreprise « possède l’écran », « possède le téléviseur », ou les deux.

216,000,000 Spy TVs | The LG Smart TV Problem - YouTube Watch On

Que signifie « LG possède l’écran » ?

L’expression « posséder l’écran » constitue un argument destiné aux acheteurs d’espaces publicitaires et repose sur l’ACR, ou Automatic Content Recognition. Ce système controversé analyse ce qui est regardé sur un téléviseur quel que soit le service ou l’application utilisé, puis regroupe ces données afin de les exploiter pour la publicité personnalisée.

Gamers Nexus affirme que les téléviseurs LG recueillent beaucoup plus que les seules données de visionnage, notamment des enregistrements vocaux, des informations sur les autres appareils du réseau local, la localisation géographique et des détails concernant les réseaux sans fil voisins.

L’argument commercial de LG consiste à proposer aux annonceurs une vue d’ensemble de l’utilisation du téléviseur au sein du foyer, puis à étendre les campagnes publicitaires du téléviseur LG aux autres appareils, notamment aux smartphones. Une campagne peut ainsi être prolongée sur les autres appareils présents dans le foyer.

La vidéo est particulièrement longue et détaillée, mais ses principales conclusions sont que les fonctions publicitaires des téléviseurs LG iraient beaucoup plus loin que ce que beaucoup d’utilisateurs peuvent savoir ou attendre, et que la collecte atteindrait un niveau qualifié d’« intrusif et grotesque ».

Gamers Nexus souligne également à la fin de la vidéo que d’autres fabricants appliqueraient très probablement des pratiques similaires. « Pour obtenir des caméras Flock sur le mur du salon, voilà exactement comment cela se produit », résume l’équipe.

La réaction en ligne est pour l’instant largement dominée par la colère. Sur r/gadgets, grahag explique que tous les appareils de son domicile sont signés LG mais qu’aucun autre produit de la marque ne sera acheté. BirnirG espère de son côté que cette affaire détournera les consommateurs de LG, en estimant qu’un produit acheté appartient à son propriétaire et non plus au fabricant. Un autre utilisateur de Reddit résume simplement la situation comme « extrêmement inquiétante ».

Les marges sur les téléviseurs sont très faibles et les fabricants se tournent de plus en plus vers la publicité afin de générer davantage de revenus. Mais les inquiétudes augmentent concernant l’absence de consentement clair des clients et les changements relatifs à l’utilisation des données, parfois enfouis dans de nouvelles versions des conditions générales ou des politiques de confidentialité que presque personne ne lit.

LG a été contacté pour obtenir un commentaire. L’article sera mis à jour en cas de réponse.