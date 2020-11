Attention à vos achats spécial Black Friday : ces appareils seraient susceptibles de vous espionner

Certains des achats que vous vous apprêtez à faire au cours du prochain Black Friday pourraient s'avérer extrêmement intrusifs, selon une étude réalisée par la Fondation Mozilla. Chaque année, l’organisme à but non lucratif compile l’ensemble des produits et gadgets peu respectueux de votre vie privée, ou mal configurés pour assurer sa protection optimale.

La Fondation Mozilla a passé en revue 136 cadeaux populaires connectés disponibles à l'achat aux États-Unis, répartis en sept catégories : Jouets et jeux ; Domotique ; Divertissement ; Smartphones et objets connectés ; Santé et exercice ; Animaux de compagnie ; Télétravail. Parmi les produits suspects référencés en 2020 figurent des jouets pour enfants, des montres, des bracelets fitness mais aussi des cafetières connectées - tous appartenant à des marques pourtant populaires.

Les chercheurs en charge de cette enquête ont examiné les politiques de confidentialité propres à divers produits, et ont interrogé directement les fabricants sur des questions directes de type : « L'appareil photo, le microphone ou le GPS de ce produit peuvent-ils m'espionner ? Quelles données l'appareil collecte-t-il et où vont ces dernières ? Quels sont les antécédents connus de l'entreprise en matière de protection des données ? »

Au total, 37 produits ont reçu la mention négative « Vie privée non fournie », cataloguant les articles bien connus qui jouent avec la confidentialité des données personnelles. Parmi ceux-ci, la Fondation Mozilla cite le bracelet connecté Amazon Halo, le purificateur d’air Dyson Pure Cool, les assistants vidéo Facebook Portal, ou encore le casque VR Oculus Quest 2.

Sur le podium des entreprises à signaler, le document installe Amazon, Huawei et Roku. Leur est reproché un suivi trop zélé de leurs utilisateurs et un encadrement complexe du partage de data avec des annonceurs et d'autres acteurs tiers. À l'autre bout du spectre, Apple a été félicité pour son respect global de la vie privée, avec la promesse de la société de ne pas vendre les données de ses utilisateurs.

Les cadeaux de Noël sont de plus en plus « intelligents » et attentifs sur le mode de vie de leur utilisateur. « Les montres collectent de plus en plus de données sur la santé, les drones sont livrés avec un GPS, les caméras de sécurité domestiques sont connectées au cloud », rappelle Ashley Boyd, vice-président de la Fondation Mozilla.

« Malheureusement, ces cadeaux deviennent effrayants. De mauvaises normes de sécurité et de mauvaises pratiques en matière de confidentialité peuvent faire que votre présent connecté ne soit plus synonyme de joie, mais plutôt de surveillance permanente et de failles de sécurité ».