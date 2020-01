Jeu en ligne : quel est le meilleur VPN pour jouer en 2020 ?

Activer un VPN pour jouer en multi ? Mais quelle drôle d’idée ! Il n’y rien de tel pour ralentir sa connexion internet et gonfler à outrance son Ping. Même avec le meilleur VPN du marché. Sauf que ceci est une idée reçue et, en tant que gamer aguerri, vous devriez l’envisager pour deux raisons.

La plus évidente est qu’un VPN vous donne un accès illimité à tous types de contenus sans restriction géographique. Vous pouvez ainsi profiter de jeux vidéo, d’extensions ou d’items inexistants dans votre pays. Mais aussi vous connecter à des serveurs hébergés dans diverses régions du monde alors qu’ils s’avèrent verrouillés chez vous. Très utile pour jouer à Fortnite ou PUBG avec un maximum de communautés, et ce sans craindre le moindre blocage !

L’autre atout majeur d’un VPN, c’est la sécurité. L'utilisation d'un réseau privé virtuel VPN peut en effet renforcer votre niveau de protection face aux attaques DDoS. Ces offensives sont lancées régulièrement sur des serveurs de jeu pour les rendre indisponibles, partiellement ou complétement. En masquant votre adresse IP réelle, le VPN bloque tout pirate qui souhaiterait accéder à votre système.

Bien entendu, il existe toujours un risque que le VPN utilisé alourdisse votre temps de réponse pendant une partie ou détériore votre vitesse de téléchargement. Vous empêchant alors de jouer en ligne dans les meilleures conditions possibles. Notre guide ci-dessous a pour objectif de vous aider à choisir le VPN le plus optimal. Celui qui vous garantit une connexion internet rapide pour ne pas mettre à mal vos performances de jeu. Le tout à un tarif standard très attractif.

Notre TOP 5 des VPN Gaming en 2020

1. ExpressVPN

Le dieu dans la machine.

Nombre de serveurs : 3 000+ | Emplacements des serveurs : 160 | Adresses IP : non fournies | Nombre maximum d'appareils pris en charge : 5

Une très large couverture

Des applications mobiles de qualité

Excellent support client

Des abonnements un peu plus chers qu’ailleurs

Pas d'essai gratuit

Avec 160 localisations différentes dans 94 pays, ExpressVPN devrait vous permettre de trouver un serveur rapide partout dans le monde. Le service excelle aussi sur mobile, proposant des applications personnalisées intuitives sur votre smartphone Android ou iOS. Idéal pour élargir vos sessions sur Call of Duty Mobile ou tout autre battle royale, avec de très bonnes performances globales.

Seul point noir au tableau : ExpressVPN coûte plus cher que la plupart de ses concurrents. Et il n’existe aucun essai gratuit pour tester le service quelques jours. Si vous choisissez de vous inscrire, nous vous conseillons de partir sur l’abonnement annuel, le plus abordable à l’heure actuelle avec trois mois offerts. Si par malheur, ExpressVPN ne vous apportait pas pleine satisfaction, sachez que vous pouvez obtenir un remboursement complet. Il suffit, pour cela, de contacter le service clients dans les 30 jours suivant votre achat. Et ce, sans question ou demande de justificatif décourageantes.

Trois formules d’abonnement sont proposées :

1 mois à 12,95$ (11,74€)

6 mois à 9,95$ (9,02€) / mois

12 mois à 8,32$ (7,54€) / mois

Offre spéciale : économisez 49% sur votre abonnement avec TechRadar

2. Hotspot Shield

Réservé aux fous de vitesse.

Nombre de serveurs : 2 500+ | Emplacements des serveurs : 25 | Adresses IP : non fournies | Nombre maximum d'appareils pris en charge : 5

Incroyablement rapide

Très facile à utiliser

Rapport qualité / prix imbattable

Assistance limitée

Difficile de faire une différence entre votre débit internet classique et celui constaté après activation d’Hotspot Shield. Avec une perte de vitesse estimée à 1 Mb/s entre les deux, autant dire que vous ne sentez aucun ralentissement. Même sur des serveurs longue distance. Le service VPN offre des performances incroyables et va jusqu'à garantir zéro limitation de bande passante sur les clients Torrent.

De plus, le service est assez simple à utiliser, un simple bouton On / Off au centre suffit pour l’activer. Vous avez la possibilité de l’utiliser sur mobile grâce à des applications natives pour Android et iOS. Avec des qualités d’utilisation similaires à la version Windows.

Hotspot Shield offre un excellent rapport qualité-prix grâce à son abonnement annuel (38% de réduction). Mais si vous êtes joueur, l’abonnement sur deux ans reste le meilleur choix avec 46% de remise. Bon à savoir : vous disposez d’une garantie de remboursement jusqu’à 45 jours après achat.

Les abonnements disponibles sont :

3. VyprVPN

Rassurant pour les débutants.

Nombre de serveurs : 700+ | Emplacements des serveurs : 70+ | Adresses IP : 200 000+ | Nombre maximum d'appareils pris en charge : 5

La meilleure assistance VPN du marché

Protection des données personnelles accrue

Un catalogue d’applications immense

Facturation mensuelle onéreuse

[25% de réduction] Offre exclusive : les lecteurs de TechRadar bénéficient de 25% de remise sur les abonnements annuels de VyprVPN. Payez 35,63€ pour l’abonnement standard la première année (soit 11,87€ d’économies), 48,75€ pour l’abonnement premium (-16,25€ sur votre facture). Profitez de votre promo VyprVPN ici.

VyprVPN est doté de ses propres serveurs et infrastructures, ce qui lui permet d’offrir des niveaux de performances impressionnants. En effet, lors de nos tests, nous avons constaté que notre vitesse de téléchargement était multipliée par 2,5 avec ce VPN.

Certes, il dispose d’un réseau mondial de serveurs et d’un nombre de localisations moins denses que les deux premiers services de ce classement. Mais, il se rattrape aisément avec plus de 200 000 adresses IP réservées, ainsi qu'un pare-feu NAT pour bloquer le trafic entrant non sollicité. VyprVPN a construit sa réputation sur la protection intransigeante de votre vie privée et il s’y tient. Ajoutons à cela, une multitude d'applications faciles à utiliser pour presque tous les appareils et vous tenez le VPN le plus adapté pour les néophytes.

Vous ne pouvez choisir qu’entre deux formules d'abonnement : basique ou premium. La seconde vous donnant accès à 2 appareils supplémentaires pris en charge, un espace Cloud dédié et l’activation du protocole Chameleon qui contre-attaque toute tentative de blocage de votre VPN.

4. IPVanish

Le VPN familial par excellence.

Nombre de serveurs : 1 300+ | Emplacements des serveurs : 75 | Adresses IP : 40 000+ | Nombre maximum d'appareils pris en charge : 10

Deux fois plus d’appareils couverts

Performant à chaque connexion

Paiement en Bitcoins non supporté

Prise en main quelque peu complexe

Tout comme VyprVPN, IPVanish exploite son propre réseau et ses propres localisations. Le débit internet s’en ressent fortement : lors de nos tests, nous avons diagnostiqué ce service cinq fois plus rapide que certains de ses concurrents sur courtes distances. Ce fournisseur d’accès propose également un bon nombre de serveurs dans plus de 60 pays, il vous sera donc facile de trouver un serveur robuste et rapide. Vous pouvez, par ailleurs, tirer ces derniers par temps de réponse moyen. Certaines options de tri vous permettent enfin de rechercher spécifiquement des serveurs conçus pour les jeux vidéo.

L'inconvénient ici est peut-être le prix de l’abonnement, un peu plus élevé qu’un VPN moyen. Il n'y a pas d'essai gratuit non plus et la garantie de remboursement est limitée à 7 jours. Ce qui vaut quand même le « coût » puisque IPVanish prend en charge jusqu’à 10 appareils contre la moitié seulement pour la majeure partie des VPN.

Trois types d’abonnement sont disponibles :

5. Buffered VPN

Le meilleur ami de votre Ping.

Nombre de serveurs : N/A | Emplacements des serveurs : 37 | Adresses IP : non fournies | Nombre maximum d'appareils pris en charge : 5

La plus faible latence enregistrée

Des performances premium

Un réseau modeste

Le prix

Avec des serveurs répartis sur 37 sites localisés, Buffered VPN possède une couverture mondiale décente mais plus modeste que ses rivaux. Qu’importe, les performances sont clairement au rendez-vous avec un Ping extrêmement faible, dès activation du service. Lors de nos tests, ce fournisseur nous a en effet délivrés un temps de latence légèrement inférieur à celui de notre connexion normale. La vitesse de téléchargement, elle, demeure équivalente, avec ou sans connexion VPN.

Si vous êtes amateur de jeux mobiles, les applications Android et iOS sont à considérer même si optionnelles. Il vous faudra cependant configurer manuellement vos smartphones et tablettes pour en bénéficier (rassurez-vous : l’assistance est très qualitative).

Buffered VPN n’est pas un service donné, qui plus est pour une couverture aussi restreinte. L’abonnement sur deux ans propose le meilleur rapport qualité / prix. Comme un peu partout, vous avez 30 jours pour vous rétracter et être remboursé.

Voici les trois formules d’abonnement disponibles :

Si vous souhaitez obtenir la meilleure expérience de jeu via un réseau privé virtuel (VPN), vous devez faire preuve de prudence et d’observation. Relevez bien le nombre de serveurs pris en charge par chaque VPN : plus le nombre de serveurs disponibles est élevé, plus vous aurez de chances de vous connecter à un serveur avec un faible Ping. Une connexion fiable et stable est également requise de votre côté.



Enfin, soyez attentif aux fonctionnalités bonus, telles que la protection contre les attaques DDoS et la localisation des serveurs de jeux dédiés.