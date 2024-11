Sony dévoile sa nouvelle caméra : l’A1 II, un modèle sans miroir ultra-puissant

Le dernier appareil photo phare sans miroir de Sony sera dévoilé la semaine prochaine

L'événement en direct aura lieu le 19 novembre à 15 heures (heure de Paris)

Destiné à remplacer l'Alpha A1

Sony a officiellement annoncé que l'A1 II sera son prochain appareil photo hybride, via une annonce en direct diffusée sur son site internet et ses réseaux sociaux. Cet événement aura lieu le 19 novembre à 15h (heure de Paris).

Ce modèle de seconde génération succédera à l’actuel modèle phare de Sony, l’Alpha A1, lancé en janvier 2021. L'A1 II promet de devenir l'appareil photo hybride le plus puissant et polyvalent jamais produit par Sony.

Pour l'instant, les détails concernant les caractéristiques de l'A1 II restent rares. Toutefois, des sources comme Sony Alpha Rumors évoquent une possible mise à jour mineure de l'A1, qui, à son lancement, coûtait 7 299 € pour le boîtier seul.

Même s'il s'agit d'une mise à jour limitée, avec par exemple les mêmes capacités de photo à 50 MP jusqu'à 30 images par seconde et la vidéo en 8K, l'A1 II devrait être en mesure de tenir tête aux concurrents de 2024, comme le Nikon Z9 et le Canon EOS R1. Cela montre à quel point l'A1 était en avance lors de sa sortie en 2021.

Le prochain meilleur appareil photo professionnel sans miroir ?

L'Alpha A1 de Sony a été le premier appareil photo professionnel de ce type à être doté d'un capteur haute résolution pour des détails superbes et des cadences de prise de vue rapides pour capturer l'instant d'une action à grande vitesse.

Auparavant, les professionnels devaient choisir entre les détails et la vitesse, mais soudain, ils disposaient d'un appareil photo de 50 Mpixels capable de filmer jusqu'à 30 images par seconde. Il s'agit d'un véritable changement de cap qui a placé la barre très haut pour les appareils photo hybrides.

L'A9 III (ci-dessus) a été le dernier appareil photo professionnel de Sony. L'A1 II pourrait hériter de certaines de ses caractéristiques et de son design. (Image credit: Future)

Depuis, les rivaux de Sony sont entrés dans le jeu avec des appareils tels que le Nikon Z8 / Z9 et le Canon EOS R5 Mark II / Canon EOS R1 . Le Z8 et l'EOS R5 Mark II semblent particulièrement intéressants aujourd'hui, il sera donc intéressant de voir quel prix (et quelles mises à jour potentielles) Sony attribuera à l'A1 II.

Tout sera révélé lors de l'événement en direct de Sony les 19 et 20 novembre, alors notez-le dans votre agenda si vous souhaitez en savoir plus sur l'A1 II et le classer parmi les meilleurs appareils photo sans miroir.