La prochaine mise à jour du Google Pixel 9 a été divulguée par Verizon

La prochaine mise à jour Pixel a été accidentellement teasée en avance par une page de support Verizon qui détaillait tous les correctifs à venir pour la gamme Google Pixel 9 - et les anciens appareils Pixel 6,7 et 8.

Repéré pour la première fois par 9to5Google, le patch aurait dû être lancé le 5 novembre selon la page Verizon, mais la mise à jour n'est pas encore en ligne à l'heure où nous écrivons ces lignes. Cela dit, nous nous attendons à ce qu'elle se déploie bientôt pour apporter les améliorations suivantes à votre smartphone Pixel 9 via la version AP3A.241105.008 :

Sécurité Fournit les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil.

Bluetooth Résolution d'un problème de portée Bluetooth dans certaines conditions.

Caméra Correction d'un problème d'inclinaison de la caméra lors d'un zoom entre les caméras dans certaines conditions.

Capteurs Correction d'un problème qui empêchait parfois l'activation de la luminosité adaptative dans certaines conditions.

Toucher Correction d'un problème lors de l'appui sur le bouton de rejet du clavier dans certaines conditions.

Interface utilisateur Améliorations générales des performances et de la stabilité de certaines transitions et animations de l'interface utilisateur.

Affichage et graphiques Résolution d'un problème provoquant le clignotement de points blancs dans certaines conditions.



(Image credit: Google)

La mise à jour AP3A.241105.007 pour les appareils Google Pixel 6, Google Pixel 7 et Google Pixel 8 comprend moins de correctifs de stabilité et se contente à la place d'inclure ces détails :

Les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil

Améliorations générales des performances et de la stabilité de certaines transitions et animations de l'interface utilisateur

Rien de bien majeur donc pour l'un ou l'autre des téléphones Pixel contrairement à l'arrivée d'Android 15 le mois dernier. Cependant, si votre Google Pixel 9 , Pixel 9 Pro , ou Pixel 9 Pro Fold a eu des problèmes avec l'un des problèmes énumérés, vous apprécierez qu'ils aient enfin été résolus.

En ce qui concerne les mises à jour non Pixel, les utilisateurs de Samsung attendent toujours le lancement complet d'Android 15, bien qu'une version bêta de One UI 7 ait été annoncée pour débarquer plus tard ce mois-ci avec de nouveaux styles d'icônes, des widgets en direct sur l'écran de verrouillage et la prise en charge des mathématiques et de la physique dans Circle to Search, entre autres outils. La version non bêta devrait être lancée au début de l'année 2025.

