Ce supposé écran de l'iPhone 17 pourrait bien vous faire zapper l'iPhone 16

L'iPhone 16 (à gauche) et l'iPhone 16 Plus (à droite) pourraient être les derniers iPhones 60Hz

Si l’idée d’acheter l’iPhone 16 laisse encore perplexe, les dernières rumeurs sur l’iPhone 17 suggèrent qu’attendre le modèle de l’an prochain pourrait être la meilleure option.

Selon le site d’information coréen ET News, citant des « sources de l’industrie », tous les modèles de la gamme iPhone 17 seraient équipés d’un écran LTPO. Pourquoi est-ce important ? Les panneaux LTPO supportent des taux de rafraîchissement variables allant jusqu’à 120Hz, ce qui signifie que les modèles standards d’Apple de 2025 pourraient enfin abandonner les 60Hz de leurs prédécesseurs au profit de la technologie ProMotion et d’un affichage permanent. Ces fonctionnalités étaient jusqu’ici réservées aux modèles Pro et Pro Max, depuis leur introduction sur l’iPhone 13 Pro.

En réalité, cette rumeur n’est pas nouvelle. Un autre site coréen, The Elec, avait déjà évoqué en février que toute la gamme iPhone 17 pourrait être dotée de panneaux LTPO. Plus récemment, l’analyste reconnu Ross Young a lui aussi affirmé que l’iPhone 17 standard bénéficierait d’un écran ProMotion. Tout indique donc que cette fonctionnalité sera bien présente sur la prochaine génération d’iPhone – et la satisfaction est palpable.

Le maintien d’écrans à 60Hz sur les iPhones non-Pro a été une grande frustration pour les fans d’Apple et les experts du secteur.

La déception s’est prolongée cette année. Jamie Richards, rédacteur chez TechRadar, a récemment décrit l’absence de ProMotion sur l’iPhone 16 comme « un autre exemple du pire défaut d’Apple ». Il ajoutait : « Dans le monde Android, 120Hz est devenu la norme pour les modèles haut de gamme, tandis que les modèles à budget modéré intègrent couramment du 120Hz ou du 90Hz. Aujourd’hui, les écrans 60Hz se trouvent surtout sur des tablettes ou des smartphones bas de gamme. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont, selon les standards actuels, de véritables OVNI. »

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le taux de rafraîchissement représente le nombre de fois par seconde qu’un téléphone peut afficher une nouvelle image. Un écran de 120Hz semble plus fluide et réactif qu’un écran de 60Hz, avec en plus des avantages en termes d’autonomie.

Contrôle tactique

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre de fois par seconde que votre téléphone peut afficher une nouvelle image. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il existe bien sûr une raison de taille pour laquelle Apple s’est obstinée à maintenir ses modèles standards dans une « ère sombre » en matière d’affichage. D’un point de vue commercial, il est logique de réserver ses meilleures fonctionnalités pour les meilleurs iPhones, indépendamment du fait que ces fonctionnalités soient perçues comme le minimum requis par d’autres dans l’industrie. Ceux qui désirent un iPhone avec un taux de rafraîchissement de 120Hz peuvent se tourner vers les modèles Pro plus onéreux, qui figurent d’ailleurs régulièrement parmi les meilleures ventes.

Il est aussi possible que les utilisateurs d’iPhone avec écran 60Hz n’accordent pas tant d’importance aux bénéfices d’un écran plus fluide (ce sentiment pourrait toutefois découler d’un manque d’expérience avec des écrans de taux plus élevé).

Quoi qu’il en soit, il semblerait que la position d’Apple sur cette question controversée ait enfin évolué. Tous les modèles de l’iPhone 17 devraient être dotés d’un écran 120Hz, ce qui laisse penser qu’Apple a trouvé d’autres moyens de différencier les versions Pro et Pro Max de l’iPhone 17. Oui, il faut donc s’attendre à bien plus qu’un simple objectif de caméra supplémentaire l’an prochain.