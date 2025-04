Pas de date pour GTA 6 avant le dernier moment : Take-Two veut faire durer le suspense

Take-Two ne révélera pas la date de lancement de GTA 6 avant que nous soyons « relativement » proches de sa sortie

Strauss Zelnick, patron de Take-Two, explique que l'éditeur veut « maintenir l'anticipation et l'excitation »

Le lancement de GTA 6 est toujours prévu pour l'automne 2025

Take-Two a confirmé qu'aucune date de sortie de Grand Theft Auto 6 ne serait annoncée avant d’être "relativement proche" du lancement.

Dans une récente interview accordée à l’émission Wall St. Week de Bloomberg TV, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a été interrogé sur la sortie très attendue du prochain opus de Rockstar Games et sur les raisons de la discrétion de l’éditeur à ce sujet (source : GameSpot).

Zelnick a expliqué que Take-Two préfère retarder l’annonce officielle afin de partager les éléments marketing plus près de la sortie, et ainsi entretenir l’engouement autour du jeu. « L’attente autour de [GTA 6] est peut-être la plus grande qu’il m’ait été donné de voir pour une œuvre de divertissement. Et pourtant, j’en ai vu passer un paquet. J’ai travaillé dans tous les secteurs du divertissement », a-t-il déclaré.

« L’objectif est de conserver cette attente et cette excitation. Certains concurrents annoncent leur calendrier de sorties avec plusieurs années d’avance. De notre côté, nous avons constaté qu’il valait mieux dévoiler les éléments marketing relativement près de la sortie, afin de susciter l’enthousiasme tout en évitant les attentes déçues. Ce n’est pas toujours parfait. Mais c’est ce que nous essayons de faire. »

Zelnick a également évoqué le temps nécessaire au développement de ce nouvel épisode, plus de dix ans après le lancement de GTA 5. Selon lui, certaines franchises sont volontairement mises en pause pour créer un manque, et développer un jeu de l’ampleur de GTA 6 demande naturellement beaucoup de temps.

« Rockstar Games vise la perfection dans tout ce qu’ils entreprennent. Et la perfection, c’est un objectif très ambitieux. Cela prend du temps », a-t-il ajouté.

Grand Theft Auto 6 a été officiellement annoncé en décembre 2023, accompagné d’une première bande-annonce dévoilant l’univers de Vice City et ses deux protagonistes, Lucia et Jason.

La sortie est prévue à l’automne 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Malgré l’absence de nouvelles informations en 2024, Take-Two a réaffirmé que le jeu sortirait dans les temps.