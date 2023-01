GTA 6 : fuites, rumeurs, futur gameplay et nouvelles officielles

GTA 6 est l'un des jeux vidéo les plus attendus de tous les temps, en grande partie à cause de l'ampleur de son prédécesseur, même encore à ce jour. Dire qu'il a un vaste programme devant lui serait un euphémisme, et ce avant même de prendre en compte le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la sortie du dernier GTA.

Rockstar a annoncé GTA 6 au début de l'année 2022, se contentant de dire que le jeu était en cours de développement. Bien que cela n'ait pas été une surprise, c'était la première nouvelle officielle sur GTA 6 dévoilée à l'époque. Peu de temps après, Rockstar a subi une fuite massive, qui a conduit à la diffusion sur Internet de plusieurs vidéos montrant une version de développement de GTA 6.

Malgré l'énorme quantité d'informations sur GTA 6 trouvées dans les leaks, ce que le jeu deviendra réellement reste à voir. Pas mal de mystère subsiste, notamment la date de sortie, potentiellement en 2024, ainsi que la question de savoir qui sera le protagoniste (ou les protagonistes). Nous ne ferons pas de lien direct vers les fuites ici, mais voici tout ce que nous savons sur GTA 6 jusqu'à présent.

GTA 6 : en bref

Qu'est-ce que GTA 6 ? Le prochain épisode de la série Grand Theft Auto.

Le prochain épisode de la série Grand Theft Auto. Quand GTA 6 sortira-t-il ? A confirmer, mais probablement pas avant au moins un an ou deux.

A confirmer, mais probablement pas avant au moins un an ou deux. Sur quelles plateformes GTA 6 sortira-t-il ? A CONFIRMER

A CONFIRMER Où se déroulera GTA 6 ? Selon les rumeurs, il s'agirait de Vice City.

(Image credit: Rockstar Games)

Si Rockstar Games a enfin annoncé le lancement de GTA 6, il n'a rien dit de la date de sortie du jeu, et encore moins confirmé une date de sortie. Selon un rapport récent de Bloomberg, les anciens et actuels employés de Rockstar estiment que GTA 6 ne sortira pas avant au moins deux ans, ce qui laisse penser que le jeu sortira en 2024.

Qui plus est, dans un communiqué de presse détaillant l'accord de Take-Two Interactive pour acheter la société de jeux mobiles Zynga, une section intitulée "Raison d'être stratégique et création de valeur pour les actionnaires" contenait une note indiquant que : " À l'avenir, la société combinée devrait afficher un taux de croissance annuel composé de 14 %... sur la période de trois ans allant des exercices fiscaux 2021 à 2024 de Take-Two. "

En réponse à cela, un analyste de la banque d'investissement Jefferies, cité par Stephen Totilo d'Axios sur Twitter, a déclaré : "Il n'y a qu'une poignée de titres qui peuvent (...) donner à la direction la confiance nécessaire pour présenter des prévisions aussi fortes ; nous pensons qu'il y a au moins une propriété intellectuelle de Rockstar prête à sortir d'ici l'exercice fiscal 24."

(Image credit: Rockstar Games)

Cette date de 2024 correspond presque à la prédiction de Tom Henderson concernant la date de sortie de GTA 6. Le célèbre divulgateur, principalement connu pour ses prévisions (généralement) exactes de Battlefield et Call of Duty, a posté une vidéo dans laquelle il partage une série de détails sur GTA 6. Dans cette vidéo (en anglais), Henderson prédit que GTA 6 ne sortira pas avant 2024 ou 2025, selon ses sources.

La prédiction de Henderson a depuis été corroborée par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg. Son rapport publié plus tôt cette année a confirmé que Rockstar a fait des efforts pour remanier sa culture d'entreprise, et il a précédemment déclaré sur Twitter que les affirmations de Henderson " [correspondaient] à ce que j'ai entendu ".

Une sortie en 2024 semble donc être un pari assez sûr, mais une fuite prétend que cela pourrait être un voeux pieux. Le créateur de Rockstar Mag Chris Klippel (qui a déjà divulgué avec précision des informations sur Rockstar Game) affirme que, bien que les développeurs aient atteint une étape importante de leur travail, il ne s'attend pas à ce que Grand Theft Auto sorte avant la fin de 2024.

"Je pense qu'une annonce (réelle) à la fin de l'année est possible", a tweeté Klippel. "Dans tous les cas, je ne vois pas le jeu arriver avant la fin de 2024".

Donc, peut-être que le côté 2025 de cette estimation 2024/2025 est plus probable.

Take-Two's FY23-FY25 Pipeline outlined: pic.twitter.com/kZEf8xgpvLMay 16, 2022 See more

Bande-annonce de GTA 6 : quand pourrai-je en voir une ?

(Image credit: Rockstar Games)

Malheureusement, Rockstar Games n'a pas partagé de bande-annonce pour GTA 6 en même temps que son annonce, ce qui laisse penser que le développeur aborde la révélation de Grand Theft Auto 6 différemment de ses titres précédents. Dans le cas de GTA 5 et de Red Dead Redemption 2, Rockstar Games avait fait une annonce quelques jours avant de diffuser la première bande-annonce du jeu.

Mais cette fois-ci, Rockstar n'a pas fait de révélation, et n'a pas non plus présenté le jeu au travers d'une bande-annonce, mais a simplement inclus sa confirmation du développement en cours de GTA 6 dans un post communautaire, ce qui rend difficile de prédire si une bande-annonce sera bientôt disponible. Il convient de noter que des images de gameplay d'une première version ont été diffusées en septembre, mais elles ne sont pas représentatives de ce que sera le produit final.

Quoi qu'il en soit, s'il y a une bande-annonce de Grand Theft Auto 6, vous le saurez parce que l'Internet explosera - et nous vous le ferons savoir aussi, bien sûr.

La carte de GTA 6 : où et quand se déroulera GTA 6 ?

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Rockstar Games n'a pas confirmé où GTA 6 nous mènera, mais une pléthore de rumeurs circulent, suggérant une variété de décors pour le jeu. Bien que toutes les informations en ligne et tous les ragots soient séduisants, certains sont plus convaincants que d'autres.

Le plus probable est que GTA 6 se déroulera à Vice City, la version fictive de Miami créée par Rockstar, ou du moins une version fictive de Miami. Le rapport Bloomberg mentionné plus haut affirme qu'une source "proche du dossier" suggère que Vice City apparaîtra dans GTA 6, même si les plans originaux de Rockstar étaient apparemment plus ambitieux. Cette hypothèse est confirmée par la fuite de séquences de jeu, dont l'une montre un train "Vice City Metro".

Le rapport de Bloomberg affirme qu'au début du développement, GTA 6 comprenait d'immenses zones calquées sur l'Amérique du Nord et du Sud. Cependant, cette étendue a apparemment été réduite pour se concentrer sur Vice City et ses environs, même si "le monde du jeu reste vaste, avec plus de lieux intérieurs que les précédents jeux Grand Theft Auto".

Mais la carte ne restera pas statique, selon le rapport. Rockstar prévoit de mettre à jour GTA 6 avec plus de villes et de lieux intérieurs après la sortie du jeu, et ces mises à jour devraient être beaucoup plus importantes que celles que GTA 5 a reçues. L'idée est de donner aux développeurs plus d'espace pour créer la carte étendue du jeu et de réduire les heures supplémentaires stressantes pendant le développement. Cela signifie également que vous aurez de nouvelles zones à explorer après la sortie du jeu. Selon Bloomberg, Rockstar prévoit d'ajouter de nouvelles missions et de nouvelles villes au jeu "sur une base régulière", ce qui nous donnera de nouvelles zones à explorer tout en espérant réduire la charge de travail du studio.

(Image credit: Rockstar Games)

Tom Henderson, un "informateur", a également affirmé que Vice City sera présent dans GTA 6, mais que la carte du jeu ne sera pas aussi grande que les précédentes rumeurs le laissaient entendre.

De plus, Henderson affirme que GTA 6 ne se déroulera pas dans les années 80 ou 90, mais dans un cadre moderne. Il s'agit apparemment de permettre au jeu de base de "s'adapter" à GTA Online, les développeurs souhaitant "disposer d'autant de liberté que possible pour sortir autant de DLC (contenus téléchargeables) que possible".

Mais ce n'est pas seulement sur GTA 6 que Henderson a partagé des détails. Le leaker affirme que GTA Online, qui accompagnera la sortie de GTA 6, comportera une carte évolutive qui pourrait changer à chaque fois qu'un nouveau DLC de GTA 6 sortira. Henderson a comparé cette carte à celle de Fortnite et a également affirmé que la sortie de GTA 6 verra des ajouts apportés à la carte "par défaut" de GTA Online, notamment de nouvelles zones et une extension de la carte.

Il convient de noter que M. Henderson a précisé qu'il n'était "pas reconnu pour les fuites concernant GTA 6" et que les internautes devaient prendre ces rumeurs avec des pincettes, car ses sources peuvent être "moins fiables" que celles de ses fuites concernant Call of Duty et Battlefield.

Compte tenu de la façon dont il apparaît dans le build qui a fait l'objet de la fuite, nous pensons qu'un retour à Vice City sous une forme ou une autre est désormais garanti, ce qui irait dans le sens des rumeurs mentionnées ci-dessus. Mais, en dehors de cela, nous n'avons pas encore reçu de confirmation officielle de la part de Rockstar sur le lieu de GTA 6.

Histoire et personnages de GTA 6 : à quoi s'attendre ?

(Image credit: Rockstar)

Rockstar Games n'a pas encore confirmé l'histoire ou les personnages de GTA 6, mais des rapports et des rumeurs pourraient indiquer ce que nous pouvons attendre de la narration de Grand Theft Auto 6.

Selon le rapport de Bloomberg, GTA 6 mettra en scène la première femme protagoniste de la série et sera centré sur une paire de personnages inspirés du duo de criminels américains Bonnie et Clyde. Cette hypothèse est confirmée par les images de gameplay qui ont fait l'objet d'une fuite et qui montrent deux protagonistes différents, hommes et femmes.

Le rapport de Bloomberg détaille les efforts de Rockstar pour changer sa culture d'entreprise et explique que le développeur "a passé les quatre dernières années à revoir sa culture et à travailler pour devenir une entreprise plus agréable et plus progressiste". Dans le cadre de ces changements, "Grand Theft Auto VI aura un protagoniste latino féminin - la première femme jouable dans l'histoire moderne de Rockstar". L'identité du second personnage principal et la nature de leur relation ne sont pas claires.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'un personnage féminin jouable dans GTA 6. Le célèbre divulgateur Tom Henderson a précédemment rapporté que le jeu comportera "plusieurs personnages jouables", dont un personnage féminin qui sera "le plus intelligent", avec un accent mis sur la technologie et le piratage.

Dans le rapport de Schreier, il écrit que "la femme, qui est de type latino, sera l'un des deux personnages principaux d'une histoire influencée par les voleurs de banque Bonnie et Clyde". Les développeurs de Rockstar "se gardent bien de faire du "punch down" en faisant des blagues sur les groupes marginalisés", contrairement aux précédents opus de la série.

Mais cela n'a peut-être pas toujours été le cas. Selon Stephen Totilo d'Axios, GTA 6 devait à un moment donné comporter trois villes et quatre protoganistes. Si ces rapports sont vrais, le nombre de protagonistes a été réduit, tout comme les villes.

L'histoire elle-même, en dehors des personnages de style Bonnie and Clyde, n'est pas non plus confirmée. Cependant, plusieurs rumeurs indiquent que l'histoire de GTA 6 se concentre sur le trafic de drogue, s'inspirant de séries et de films comme Narcos et Barry Seal : American Traffic avecTom Cruise.

Nous pourrions attendre un certain temps avant d'entendre quelque chose d'officiel de la part de Rockstar sur l'histoire et les personnages de GTA 6 - probablement jusqu'à la révélation officielle du jeu - mais la nouvelle du premier protagoniste féminin potentiel de la série est certainement suffisante pour nous enthousiasmer.

Gameplay de GTA 6 - que savons-nous pour le moment ?

(Image credit: Rockstar)

Comme Rockstar n'a pas encore publié de détails officiels sur le gameplay, nous n'avons pas grand-chose de certain pour l'instant. D'après la fuite des premières images de développement que nous avons vues cette année, il semble que Rockstar essaie de nouveaux mécanismes pour GTA 6. L'accent semble être mis sur les vols et les casses, avec quelques nouvelles mécaniques de furtivité pour faire bonne mesure. D'après les images qui ont fuité (maintenant supprimées), les choses semblent très similaires à GTA 5, mais avec quelques aspects supplémentaires et mis à jour, comme la possibilité de se mettre à plat ventre. Bien sûr, il s'agit là d'un développement précoce, et on ne peut donc pas dire à quoi ressemblera vraiment le gameplay de GTA 6.

Actualités et rumeurs sur GTA 6 : que savons-nous pour l'instant ?

Grand Theft Auto (Crédit : Rockstar Games) (Image credit: Rockstar Games)

Nous avons rassemblé ci-dessous les dernières fuites et rumeurs qui laissent entrevoir la date de lancement de GTA 6 et ce que nous pouvons attendre du nouveau jeu. Comme toujours, prenez ces détails avec d'énormes précautions - certains sont anciens, d'autres proviennent de sources maintenant supprimées et d'autres encore pourraient simplement provenir de fans enthousiastes qui s'emportent.

Des fans tentent de cartographier le jeu

Rockstar et l'éditeur Take Two sont en train d'élucider la récente fuite de GTA 6, mais des fans tentent d'utiliser certaines des séquences qui ont fuité pour reconstituer le monde ouvert du jeu.

Kotaku rapporte que, sur les forums de GTA, des fans travaillent ensemble pour construire une carte avec des emplacements. Pour éviter les images et les séquences qui ont fait l'objet de la fuite, les fans utilisent des outils comme Google Earth et Microsoft Paint.

Bien entendu, étant donné que tout ce qui figure dans la fuite est susceptible d'être modifié, le projet reste très spéculatif et il faudra attendre un certain temps avant de voir la véritable carte de GTA 6.

Rockstar réagit à la fuite de GTA 6

Rockstar Games a officiellement confirmé que la fuite de GTA 6 était bien réelle. Dans un communiqué publié sur Twitter, l'équipe a indiqué qu'il s'agissait de "séquences de développement précoce pour le prochain Grand Theft Auto". Bien qu'elle ne commente pas les détails particuliers repérés dans la fuite, l'équipe se dit "extrêmement déçue que des détails de notre prochain jeu soient partagés de cette façon".

La déclaration de Rockstar précise que cela ne devrait pas entraîner de retards : "Nous ne prévoyons pas de perturbation de nos services de jeu en direct ni d'effet à long terme sur le développement de nos projets en cours". Promettant une mise à jour officielle de ce prochain jeu "quand il sera prêt", vous pouvez le lire dans son intégralité ci-dessous.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8September 19, 2022 See more

GTA 6 subit une importante fuite de gameplay

Grand Theft Auto 6 vient de faire l'objet de l'une des plus grandes fuites de l'histoire du jeu vidéo, rivalisant avec la fuite de Half-Life 2 en 2003. Environ 90 vidéos ont été postées sur les forums officiels de GTA par un utilisateur nommé teapotuberhacker, contenant des séquences de gameplay au début du développement. Depuis qu'elles ont été mises en ligne, Rockstar et Take-Two les ont supprimées en faisant valoir leurs droits d'auteur.

Mettant à jour son message original (maintenant supprimé), teapottuberhacker a affirmé qu'il cherchait à conclure un accord avec Rockstar et Take-Two Interactive, publiant cette déclaration :

"Ok, donc ceci est devenu viral de façon inattendue, je me suis réveillé avec 3000 DM Telegram. Si vous êtes un employé de Rockstar ou Take 2 et que vous essayez de me contacter, envoyez-moi un message contenant 22559219889638875756 sur Telegram ou vous pouvez m'envoyer un e-mail à [adresse e-mail expurgée] ** à partir de votre adresse e-mail d'entreprise ** Je vais essayer de lire toutes ces réponses bientôt - je cherche à négocier un accord."

Informations sur le retour du DLC solo

GTA 6 pourrait comporter un DLC solo selon un rapport récent du célèbre leaker Tez2. Écrivant sur le GTAForums, Tez2 a abordé les récents communiqués sur la façon dont le jeu pourrait s'étendre au fil du temps, affirmant que "Rockstar va revenir à la façon dont ils planifiaient le contenu futur avant l'explosion du succès de GTA Online".

Selon Tez2, cela signifie que Rockstar va planifier les premières nouvelles villes et missions qui seront ajoutées en tant que DLC avant la sortie de GTA 6. Il s'agit apparemment "d'allouer des ressources à tout nouveau titre sur lequel ils travailleront après la sortie de VI".

Quant aux villes qui feront partie de ce DLC, selon Tez2, il s'agira de "nouvelles villes ou îles. Comme Cayo Perico ou North Yankton. De cette façon, Rockstar pourra introduire un nouveau casse pour le prochain mode GTA Online à chaque nouveau DLC. Si nous avons de la chance, nous pourrions recevoir une nouvelle ville à part entière de temps en temps".

Ce serait, comme le note Tez2, un changement après que Rockstar a révélé à Game Informer en 2017 qu'il s'est éloigné des plans visant à apporter des DLC au mode solo de GTA 5 en 2015 en faveur de l'expansion de GTA Online et du travail sur Red Dead Redemption 2.

Un changement dans la culture d'entreprise

Le rapport susmentionné de Bloomberg détaille les efforts de Rockstar pour changer sa culture d'entreprise, et comment les développeurs "ont passé les quatre dernières années à remanier sa culture et à travailler pour devenir une entreprise plus agréable et plus progressiste." Dans le cadre de ces changements, "Grand Theft Auto VI aura une protagoniste latina - la première femme jouable dans l'histoire moderne de Rockstar".

Bloomberg ajoute que la production du jeu "a été plus lente que prévu, en grande partie à cause de la pandémie mais aussi à cause de ces changements, alors que les employés s'habituent à travailler dans ce nouveau Rockstar. Mais beaucoup disent que le moral est mieux que jamais et que les changements apportés en valent la peine."

(Image credit: Take-Two Interactive / Rockstar Games)

Rockstar recrute et se concentre sur GTA 6

Rockstar a déjà confirmé que le développement de GTA 6 est "bien avancé", mais une récente vague d'embauche suggère qu'il pourrait passer à la vitesse supérieure. Comme l'a repéré PCGamesN, Rockstar Games recrute plus de 200 postes dans ses studios internationaux, la plupart de ces postes étaient censés être ajoutés vers la mi-2022.

Ces postes couvrent un large éventail de domaines de développement, de l'UX à la production, en passant par l'animation et l'art. Ils sont également ouverts dans de nombreux studios du développeur à travers le monde. Bien sûr, tous les postes ne sont pas nécessairement liés à Grand Theft Auto 6, mais comme ce jeu est le centre d'intérêt des développeurs en ce moment, il y a de fortes chances que beaucoup le soient.

Après avoir annoncé le 20 juillet 2022 qu'il se retirait des mises à jour majeures de Red Dead Online, Rockstar a évoqué ses intentions pour Grand Theft Auto et la priorité accordée au développement de Grand Theft Auto 6.

"Au cours des dernières années, nous avons régulièrement consacré davantage de ressources de développement au prochain opus de la série Grand Theft Auto, en comprenant plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et de faire en sorte que cet opus soit le meilleur possible.

I still believe the game is releasing in 2024-2025.I'm referring to turbulent because it hasn't been plain sailing just like with every other game in development during COVID etc. People leaving and what-not.June 27, 2022 See more

Un moteur en avance sur son temps ?

Les graphismes de GTA 6 pourraient être très impressionnants si l'on en croit un récent rapport. Le journaliste et initié de Rockstar Chris Klippel (via T3) a déclaré que le moteur utilisé pour créer GTA 6 est "en avance sur son temps".

Klippel a affirmé sur Twitter que "la nouvelle version du moteur graphique de RockstarGames (RAGE9) qui sera utilisée pour GTA6 est susceptible d'être assez incroyable", ajoutant qu'il a pu "obtenir des retours très positifs, nous ne devrions vraiment pas être déçus sur ce point."

Visiblement, la nouvelle version du moteur graphique de #RockstarGames (RAGE9) qui sera utilisée pour #GTA6 risque d'être assez incroyable. J'ai pu avoir des retours très positifs, on devrait vraiment ne pas être déçu sur ce point. On parle d'un moteur en avance sur son temps. pic.twitter.com/v2DVSS4lMJApril 22, 2022 See more

Le seul nouveau jeu de Rockstar cette année ?

Selon AccNGT, l'un des principaux auteurs de fuites, Rockstar pourrait mettre tout en œuvre pour réussir GTA 6. Lors d'une séance de questions-réponses en janvier 2022, à la question de savoir combien de jeux nous devrions attendre de Rockstar pour cette génération, ils ont répondu : "Si nous parlons de nouveaux jeux, alors je pense que seul GTA 6 sortira."

@ZerkhovHow many games should we expect from Rockstar this gen?If we are talking about new games, then I think only GTA 6 will be releasedJanuary 7, 2022 See more

Première capture d'écran cachée dans la trilogie GTA ?

Une seule image d'une maison dans la version de San Andreas de la trilogie GTA fait penser aux fans qu'ils pourraient être en train de regarder la toute première capture d'écran de GTA 6. L'image de la maison, postée sur GTA Forums (via IGN), se trouve parmi les photos sur le mur de l'auberge Lil' Probe'Inn de San Andreas, sur le thème des OVNI. C'est l'endroit idéal pour le début d'une conspiration, vous ne trouvez pas ?

Another #GTATrilogy mystery hunt. The Lil' Probe'Inn has an unidentified house amongst the UFO photo display... GTAVI? (jk) (or am I, where is this from?) Credit to ArthurZussman, mussefar03 and mrcharhead for these images.Discussion source: https://t.co/F4uXihZS9v pic.twitter.com/1iHP1jiQMLNovember 16, 2021 See more

Un utilisateur des forums GTA a identifié une maison réelle à Boca Raton près de Miami qui ressemble à la maison. Ceux qui ont suivi les informations selon lesquelles GTA 6 pourrait se dérouler à Miami (ou du moins dans une version fictive de cette ville) savent pourquoi cela est important et les fans y voient un indice sur le décor. Un utilisateur de Twitter et fan autoproclamé de Rockstar, Matheusvictorbr, a déclaré en avril 2022 qu'il avait pu vérifier que la maison était bien celle de GTA 6. Il n'y a cependant rien eu d'officiel de la part de Rockstar.

GTA 6 pourrait vous récompenser en crypto-monnaie plutôt qu'en espèces

Tom Henderson, un célèbre divulgateur de Call of Duty et Battlefield, a déclaré sur Twitter qu'il avait entendu dire que certaines missions de GTA 6 récompenseraient les joueurs en bitcoins plutôt qu'en espèces.

Selon M. Henderson, le bitcoin ne remplacerait pas l'argent liquide comme monnaie du jeu, mais serait plutôt placé en parallèle. Henderson affirme que la bourse fera son retour dans GTA 6, avec l'ajout d'un courtier pour les différentes crypto-monnaies.

Ces paiements en bitcoins seront apparemment des récompenses pour chaque mission, mais ils le seront plutôt par des personnages plus en vue qui veulent déplacer de grandes quantités "d'argent liquide intraçable et rapide".

Cette monnaie du jeu ne s'appellera apparemment pas bitcoin, mais sera tout de même une forme de crypto-monnaie.

I heard recently that in GTA 6, some missions will reward you in bitcoin instead of cash for completing some missions. The stock market feature will return, with the addition of a broker for different cryptocurrencies. If GTA 6 incorporates this right, it's huge for crypto.June 3, 2021 See more

(Image credit: Rockstar Games)

Un nouveau brevet suggère des PNJ plus intelligents

Un nouveau brevet déposé par l'éditeur de Grand Theft Auto, Take-Two, pourrait indiquer que GTA 6 dispose d'une IA améliorée pour ses PNJ (Personnages Non Joueurs). Le brevet tente de marquer un "système et une méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu" et a été déposé par l'éditeur en octobre 2020.

(Image credit: Rockstar Games)

L'histoire serait terminée

L'histoire de GTA 6 de Rockstar serait terminée si l'on en croit un prétendu initié.

En février 2020, Chris "Liberty93" de Rockstar Mag (un site de fans français) a affirmé que l'histoire de Grand Theft Auto 6 était terminée avant le départ du scénariste en chef de Rockstar, Dan Houser, et que le prochain opus de GTA aura toujours "l'âme" d'un jeu Rockstar typique.

Bien qu'une histoire terminée puisse laisser penser que la date de sortie de GTA 6 est proche, Chris a souligné que de nombreux changements ont été apportés à l'histoire de Red Dead Redemption 2 pendant le développement, bien qu'elle ait été "terminée" en 2012.

"Ils ont quand même fait des changements fin 2017, début 2018, et beaucoup de petits détails ont été modifiés", a expliqué Chris.

(Image credit: Rockstar Games)

Dan Houser quitte Rockstar

Révélé dans un communiqué par Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, Dan Houser (qui était en congé prolongé depuis le printemps 2019) quittait officiellement Rockstar Games le 11 mars 2020. Son frère Sam Houser reste présent en tant que président.

Houser, qui a occupé diversement les fonctions de scénariste, producteur et doubleur chez Rockstar, a conduit Rockstar Games à devenir l'un des plus grands développeurs du secteur. On ignore actuellement si cela aura un impact sur le développement de GTA 6.