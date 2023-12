GTA 6 n'arrivera pas sur PC au lancement. Voici pourquoi

Un ancien développeur de Rockstar a expliqué pourquoi Grand Theft Auto 6 (GTA 6) sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X| Series S avant une éventuelle sortie sur PC.

S'exprimant sur sa chaîne YouTube, l'ex-développeur de Rockstar Mike York, qui travaille aujourd'hui chez Highwire Games, révèle qu'une partie de la raison pour laquelle le jeu ne sortira que sur console en 2025 pourrait bien être motivée par les ventes (via IGN).

"La raison pour laquelle un portage PC sort plus tard et non pas en premier est qu'ils veulent donner la priorité à ce qui se vend", a déclaré York. "La plupart du temps, surtout dans le passé, c'est la PlayStation qui se vendait le mieux. La PlayStation était la console à avoir. La plupart du temps, elle s'est vendue plus que n'importe quelle autre console".

Toutefois, le fait que les ventes sur PlayStation aient été privilégiées n'est pas la seule raison pour laquelle la version PC n'a pas de fenêtre de sortie propre, du moins selon M. York.

"L'une des principales raisons pour lesquelles un portage sur PC prendra autant de temps est que [les PC ont] une architecture et des composants différents", a ajouté M. York. "Sur une PlayStation et une Xbox, chacune a une carte graphique, et [...] c'est la même architecture à l'intérieur de la boîte que toutes les PlayStation qui ont été livrées à des millions de personnes. Mais lorsqu'il s'agit d'un PC, chaque personne a un PC différent".

En pratique, cela signifie que beaucoup plus de tests sont nécessaires pour garantir la stabilité de la version PC de GTA 6. "Lorsque vous réalisez le portage sur PC, vous devez tester les choses sur plusieurs configurations matérielles différentes, sur différents GPU. Pas seulement un ou deux, mais 10 ou 20", poursuit M. York.

Il est rassurant d'avoir une explication sur la raison pour laquelle les sorties de GTA 6 pourraient être échelonnées de cette manière. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que rien de tout cela n'est officiel de la part de Rockstar.

Malgré l'extrême influence culturelle de GTA, il est important de se rappeler que Rockstar est un développeur comme les autres et qu'il doit faire face aux mêmes défis techniques que tous les autres. Quant à nous, chez TechRadar Gaming, nous sommes impatients d'en savoir plus sur le jeu.

En attendant GTA 6, vous voulez jouer à quelque chose ? Nos listes des meilleurs jeux PC et des meilleurs jeux FPS regorgent d'excellents jeux.