L'iPad Pro (2024) vient de débarquer avec une puce M4 surpuissante et un nouvel écran OLED

Le nouvel iPad Pro (2024) d'Apple vient de débarquer avec une gamme d'énormes améliorations, notamment la nouvelle puce M4 d'Apple et un écran OLED. Les deux tablettes sont disponibles en versions 11 et 13 pouces, toutes deux étant, selon Apple, les « produits Apple les plus fins jamais conçus ».

Les nouveaux iPad Pros sont dotés d'un nouvel écran OLED en tandem, qui atteint apparemment une luminosité de 1 000 nits (ou 1 600 nits pour le HDR). Sous leur capot se trouve la nouvelle puce M4, qui fait ses débuts dans les nouveaux Pros et offre, selon Apple, des performances CPU 50 % plus rapides que la puce M2 de l'ancien iPad Pro.

La puce M4 promet de faire des merveilles dans les applications professionnelles telles que Final Cut Pro, et devrait également améliorer l'autonomie de la batterie - Apple affirme qu'elle peut fournir les mêmes performances que la puce M2 tout en consommant deux fois moins d'énergie.

Mais c'est le nouvel écran Ultra Retina XDR, disponible sur les deux tailles d'iPad Pro, qui attirera tout autant les adeptes de la mise à niveau. Il promet d'augmenter le contraste, de fournir plus de détails dans les ombres et d'offrir des reflets spéculaires plus brillants, ce qui est très utile pour le montage de vidéos ou le visionnage de films.

Pour la première fois sur un iPad, Apple proposera également un écran mat (sur les modèles 1 To et 2 To) appelé verre Nano-texture pour un supplément de 130 €. Bonne nouvelle également pour les appels vidéo : la caméra frontale de l'iPad Pro (2024) est positionnée de manière à permettre les appels en orientation paysage.

Vous pouvez dès à présent précommander les versions 11 et 13 pouces de l'iPad Pro (2024), qui seront disponibles à partir du 15 mai. Le stockage de base pour les deux est maintenant de 256 Go, avec des prix à partir de 1 219 € pour le modèle 11 pouces, et de 1 569 € pour la version 13 pouces.

L'iPad le plus semblable à un MacBook

Le nouvel iPad Pro (2024) marque en quelque sorte un changement de pouvoir entre l'iPad et le MacBook. Non seulement les nouvelles tablettes phares d'Apple intègrent la puce M4 de la société, mais elles sont également dotées de nouveaux accessoires qui vous aideront à les transformer en ordinateurs portables fins et légers.

Un Magic Keyboard rafraîchi a débarqué avec un pavé tactile plus grand, un repose-paume en aluminium et une rangée de fonctions qui vous permet d'accéder aux commandes de volume ou à la luminosité de l'écran comme dans un MacBook. Apple va même jusqu'à dire que « l'ensemble de l'expérience ressemble à l'utilisation d'un MacBook ». Il se décline également en couleurs (noir et blanc) pour s'harmoniser avec l'iPad Pro, et coûte 349 € (pour la version 11 pouces) ou 399 € (pour la version 13 pouces).

Il y a ensuite le nouvel Apple Pencil Pro, qui est doté de nouvelles fonctionnalités comme un geste de pression pour changer de mode dans les apps et une nouvelle option de roulement de barillet qui peut, par exemple, faire tourner le crayon dans l'app, ce qui permet de manipuler des objets en 3D. Le Pencil Pro coûte 149 € et fonctionne avec l'iPad Pro (2024) et l'iPad Air.

Dans l'ensemble, il semble que l'iPad Pro (2024) rafraîchi ait valu la peine d'être attendu. Dans ces nouveaux modèles plus fins (5,1 mm pour la version 13 pouces, ou 5,3 mm pour le modèle 11 pouces), on trouve un nouvel écran Ultra Retina XDR, une puce M4, un appareil photo amélioré de 12 Mpx f/1.8 et une caméra frontale en orientation paysage pour une meilleure expérience des appels vidéo. Nous sommes impatients de les essayer bientôt.

