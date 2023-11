iPad mini 7 : ce que nous voulons voir

Y aura-t-il vraiment un modèle d'iPad mini (2023), ou devrons-nous attendre 2024 pour voir une nouvelle tablette compacte d'Apple ?

C'est la principale question que nous nous posons actuellement, car cela fait environ deux ans que l'iPad mini (2021) a été lancé, et un nouveau modèle devrait donc voir le jour, mais les avis divergent quant à la date exacte à laquelle nous le verrons.

L'iPad mini (2023) ou (2024) sera le septième modèle de la gamme, donc l'iPad mini 7 en d'autres termes, bien qu'une fuite suggère qu'il pourrait s'agir de l'iPad mini Pro.

Quel que soit le nom que vous lui donnez, et quelle que soit sa date d'arrivée, nous commençons à entendre des rumeurs à son sujet, que vous trouverez ci-dessous, ainsi que notre avis sur la date de sortie et le prix probables.

Plus bas, nous avons inclus une liste de ce que nous attendons de la prochaine tablette compacte d'Apple, afin qu'elle soit encore meilleure que l'iPad mini (2021).

Latest news La dernière fuite laissait entendre que l'iPad mini 7 pourrait arriver le 30 octobre, mais cela ne s'est pas produit.

Pour aller à l'essentiel

De quoi s'agit-il ? Le prochain petit iPad

Le prochain petit iPad Quand sortira-t-il ? Probablement en mars

Probablement en mars Combien coûtera-t-il ? Peut-être un peu plus de 659 €

On ne sait pas encore si l'iPad mini (2023) sortira en 2023 ou en 2024, mais cette dernière hypothèse semble la plus probable, l'une des fuites les plus récentes concernant la date de sortie de l'iPad mini 7 indiquant le mois de mars.

Cela dit, un dépôt réglementaire laisse entendre que nous pourrions voir l'iPad mini 7 plus tôt.

Certaines fuites récentes laissaient entendre que l'iPad mini (2023) pourrait être lancé avant le 23 octobre, mais cela ne s'est pas produit, et d'autres sources ont contredit cette hypothèse en affirmant que l'iPad mini (2023) ne serait pas lancé en octobre.

Une autre rumeur récente concernant la date de sortie de l'iPad mini 7 indique un lancement quelque part entre aujourd'hui (c'est-à-dire novembre 2023) et juillet 2024.

Cela correspond globalement à d'autres fuites, puisque nous avons récemment appris d'une autre source que l'iPad mini (2023) pourrait être lancé avant la fin de l'année 2023, tandis qu'un autre informateur a affirmé un peu plus tôt dans l'année que le prochain iPad mini arriverait en même temps que l'Apple Watch 9. Cela ne s'est évidemment pas produit, mais la dernière montre portable d'Apple a été lancée il y a peu de temps au moment où nous écrivons ces lignes, si bien que nous pourrions encore avoir une chance de voir l'iPad mini 7 bientôt.

Avant cela, Ming-Chi Kuo, analyste réputé d'Apple, avait affirmé que l'iPad mini (2023) arriverait fin 2023 ou au cours du premier semestre 2024, ajoutant plus tard que le début 2024 était le plus probable, et qu'il pourrait arriver en même temps qu'un iPad pliable.

L'année 2023 étant presque terminée et les fuites concernant l'iPad mini 7 étant peu nombreuses, nous pensons que 2024 est la date la plus probable.

En ce qui concerne le prix, une source affirme que l'iPad mini 7 sera légèrement plus cher que l'iPad mini (2021), qui commence à 659 €. Mais nous ne pensons pas qu'Apple augmentera le prix de beaucoup.

L'iPad mini (2023) pourrait coûter un peu plus cher que l'iPad mini (2021) (Image credit: TechRadar)

iPad mini 7: nouvelles et fuites

Une des premières fuites de l'iPad mini (2023) a détaillé un grand nombre de caractéristiques possibles. Apparemment, la tablette aura un écran de 8,3 pouces à 120 Hz, une puce A15 Bionic (comme le modèle actuel, mais avec une vitesse d'horloge légèrement plus élevée de 3,23 GHz), 4 Go de RAM et une capacité de départ de 128 Go, contre 64 Go sur le modèle actuel.

Cependant, comme la source n'a pas encore d'antécédents et que cette fuite est maintenant assez ancienne, nous devons prendre cette information avec des pincettes.

Plus récemment, nous avons entendu dire que l'iPad mini 7 pourrait être équipé d'une nouvelle puce, mais que son design serait similaire à celui du modèle actuel, rendant ainsi la mise à niveau moins importante.

L'analyste réputé Ming-Chi Kuo a déjà fait une déclaration similaire à propos de l'iPad mini (2023), et nous avons également entendu dire ailleurs que l'iPad mini 7 serait simplement doté d'un supplément de caractéristiques.

Enfin, une source affirme que l'effet de " défilement gélatineux " parfois présent lorsque l'on fait défiler l'écran de l'iPad mini actuel ne sera pas aussi perceptible sur le prochain modèle.

iPad mini 7: ce que l'on veut voir

L'iPad mini (2021) est une excellente tablette, mais avec les changements suivants, l'iPad mini 7 serait encore bien meilleur.

1. Meilleure autonomie de la batterie

Dans notre évaluation, nous avons constaté que l'autonomie de l'iPad mini (2021) était solide, mais pas exceptionnelle. Elle est d'environ 8 heures en cas d'utilisation intensive, et potentiellement encore moins si l'on ajoute l'Apple Pencil à l'équation.

La taille de la tablette peut être un facteur limitant, car il n'y a peut-être tout simplement pas assez de place pour une batterie beaucoup plus grande, mais le fait est que des appareils comme l'iPad Pro 11 (2021) offrent une meilleure autonomie, et nous aimerions donc qu'Apple tente d'apporter quelques améliorations à l'iPad mini (2023).

2. Plus de puissance

L'iPad mini (2021) ne manque pas de puissance. Après tout, il est équipé de la même puce que l'iPhone 13. Mais il n'a que 4 Go de mémoire vive et, bien que sa puce soit bonne, elle n'est pas à la hauteur de la M1 des derniers modèles d'iPad Pro.

Il s'agit bien sûr d'un équilibre pour Apple : si l'iPad mini est trop puissant, son prix augmentera inévitablement, mais nous imaginons qu'il doit exister un marché pour une tablette puissante avec un petit écran, et nous aimerions donc voir Apple s'appuyer sur ce marché pour le prochain modèle, même si elle lance également une version moins puissante.

3. Un stylet dans la boîte

Nous aimerions que le prochain iPad mini soit équipé d'un Apple Pencil (Image credit: TechRadar)

L'Apple Pencil est un accessoire important de l'iPad mini, le modèle 2021 disposant même d'un connecteur et d'un chargeur sur le bord droit de la tablette, mais l'Apple Pencil n'est pas fourni avec la tablette.

Il faut l'acheter séparément, à un prix assez élevé. Ce n'est pas si surprenant si l'on considère qu'aucune des tablettes d'Apple n'est livrée avec un stylet, mais la nécessité d'en acheter un rend le prix global de l'iPad mini (2021) beaucoup moins attrayant.

De plus, certaines tablettes concurrentes, comme la Samsung Galaxy Tab S7, sont livrées avec un stylet, et nous aimerions qu'Apple fasse de même pour l'iPad mini 7.

4. Face ID

Malgré un design raisonnablement moderne (sans bouton Home), l'iPad mini (2021) s'appuie toujours sur un lecteur d'empreintes digitales, intégré au bouton d'alimentation situé sur la tranche supérieure.

Ce n'est pas une très mauvaise option, mais nous aimerions qu'Apple ajoute Face ID à l'iPad mini 7. S'il est possible de conserver le scanner d'empreintes digitales pour que les utilisateurs aient le choix, c'est encore mieux, mais il est peu probable que cela se produise.

5. Support mmWave

L'iPad mini (2021) est livré en option avec la prise en charge de la 5G, mais il ne prend pas en charge la technologie mmWave. Il s'agit d'une forme de 5G à haute fréquence qui offre des vitesses de téléchargement bien plus élevées, et il n'est peut-être pas si surprenant qu'elle ne soit pas prise en charge, car la plupart des pays n'ont que peu ou pas d'infrastructure mmWave.

Mais la prise en charge de cette technologie serait pratique pour les régions qui en sont dotées, et elle permettrait d'assurer la pérennité de la tablette, étant donné que la couverture mmWave est susceptible de s'améliorer avec le temps. Nous espérons donc que l'iPad mini (2023) offrira cette possibilité.