Apple dévoile un Apple Pencil moins cher avec prise en charge de l'USB-C, mais supprime une fonctionnalité clé

Si vous rêvez d'un des jolis crayons d'Apple pour l'associer à votre meilleur iPad, mais que le prix de 149 € vous rebute, vous avez de la chance.Apple vient de lancer un Apple Pencil à 95 € qui fonctionnera avec tous les iPad compatibles avec le stylet numérique. Cependant, ce prix a un coût.

Il s'agit du premier Apple Pencil à prendre en charge la recharge par USB-C. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de prise USB-C ridicule à l'arrière du crayon (voir le dessin original). Au lieu de cela, ce port est caché à l'intérieur du Pencil et vous faites glisser le capuchon pour le révéler. Vous pouvez ensuite recharger le Pencil soit en faisant passer un câble USB-C vers USB-C de votre iPad vers le Pencil ou, ostensiblement, vers un chargeur USB-C.

Il s'avère que c'est la seule façon de charger cet Apple Pencil plus abordable. Oui, il s'accroche toujours magnétiquement à votre iPad Air, iPad Pro, iPad Mini (générations avec le bord plat et le chargeur de contact), mais au lieu de se charger, le Pencil se mettra automatiquement en mode veille pour préserver l'énergie.

Le nouveau Pencil ne fonctionnera pas avec les iPad toujours équipés du port Lightning classique d'Apple.

(Image credit: Apple)

L'Apple Pencil (USB-C) ressemble à l'Apple Pencil (2e génération), mais il ne partage pas toutes les meilleures caractéristiques de l'outil de dessin. Il lui manque notamment la sensibilité à la pression - une exclusion qui pourrait faire de ce Pencil moins cher un non-lieu pour la plupart des artistes.

Il ne dispose pas non plus de la fonctionnalité de double-tap pour changer d'outil que l'on trouve sur l'Apple Pencil (2e génération). C'est une fonctionnalité qui ne me manquera pas puisque son existence est souvent oubliée, mais les artistes plus experts risquent d'être frustrés.

Le bon côté des choses, c'est qu'il s'agit d'un Apple Pencil beaucoup moins cher qui remplit la plupart des conditions (y compris la sensibilité à l'inclinaison) et qui pourrait mettre l'outil entre les mains de ceux qui veulent un outil de dessin numérique décent mais qui ne sont pas prêts à dépenser plus de 100 € pour avoir le privilège de dessiner sur leur iPad.

Le nouveau crayon Apple Pencil USB-C arrivera en France à partir de début novembre.