Meilleures alternatives à l'Apple Pencil : quel stylet est fait pour vous ?

L'Apple Pencil est un outil formidable pour griffonner, dessiner, annoter et illustrer. Qu'il s'agisse de laisser un mémo ou un commentaire, voire de créer des œuvres d'art complexes, il donne des résultats impressionnants grâce à une combinaison de détection de la pression, de l'inclinaison et de la rotation du stylet sur l'écran. Pourquoi voudriez-vous utiliser autre chose à la place ?

Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, son prix : l'Apple Pencil de première génération coûte 99 euros et la deuxième génération coûte 129 euros. De nombreux dispositifs rivaux sont considérablement moins chers.

Deuxièmement, il y a la compatibilité, car les Apple Pencils ne fonctionnent qu'avec certains iPads (et non les iPhones). Le modèle de seconde génération, lui, n'est compatible qu'avec les iPads Pro, y compris le dernier iPad Pro 12.9 (2021), ainsi que le nouvel iPad mini. Quoi qu'il en soit, de nombreux stylets concurrents peuvent être exploités sur davantage d'appareils, et quelques-uns s'avèrent même reconnus par les tablettes d'autres firmes.

Troisièmement, Il y a son chargement, qui nécessite de coller le Pencil dans votre iPad d'une manière plutôt inélégante parce que vous avez perdu le petit adaptateur Lightning il y a des mois.

Enfin, et c'est peut-être le plus important pour les créatifs, il y a le goût personnel. Les artistes attachent une grande importance à leurs outils, et ce qui est conseillé dans une main peut ne pas l'être dans une autre.

C'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleures alternatives à l'Apple Pencil, des stylets les plus simples et les moins chers pour griffonner des notes aux modèles sérieux pour les artistes professionnels.

Quel stylet acheter en 2022 ?

(Image credit: Wacom)

1. Wacom Bamboo Sketch Un stylet sérieux pour les artistes et les illustrateurs LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon 433 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Très sensible et précis + Large compatibilité Pourquoi attendre - Surdimensionné pour l'écriture manuscrite - Difficile à trouver

Wacom en sait plus concernant l'écriture sur tablette que quiconque, il n'est donc pas surprenant de voir deux de ses stylets dans notre top 5. Le Sketch est un stylet à pointe fine, sensible à la pression, qui fonctionne sur iPad et iPhone via Bluetooth. Il est compatible avec les iPhones à partir de l'iPhone 6, mais vérifiez la liste de compatibilité des applications avant de l'acheter : par exemple, Adobe Sketch et Procreate ne sont pas pris en charge avec les iPads Pro.

Le Sketch dispose d'un choix de pointes souples et fermes remplaçables, ainsi que de deux boutons personnalisables pour l'adapter à vos préférences particulières. Contrairement à l'Apple Pencil, il se recharge via un port USB plutôt qu'un port Lightning, et vous pouvez compter sur une autonomie d'environ 16 heures. Il est idéal pour faire des croquis et dessiner. Le Sketch peut être difficile à trouver, mais il en vaut la peine.

(Image credit: Logitech)

L'alternative de Logitech a quelque chose que beaucoup d'autres stylets n'ont pas : le sceau d'approbation d'Apple. Sur le papier, la batterie de sept heures semble un peu dérisoire par rapport à ses rivaux, mais vous pouvez obtenir 30 minutes d'utilisation à partir d'une charge rapide de deux minutes, donc nous ne pensons pas que ce soit un obstacle.

Ne vous laissez pas tromper par son design ludique et adapté aux enfants : bien que le Crayon ait été conçu à l'origine pour le marché de l'éducation, c'est également un bon stylet pour les environnements non scolaires. La seule ombre au tableau ici est l'absence de détection de la pression : le Crayon utilise la détection de l'inclinaison pour ajuster le poids de la ligne que vous dessinez. Si vous êtes à la recherche d'une excellente qualité de fabrication et que vous n'avez pas besoin de détection de pression, c'est un concurrent de taille.

(Image credit: Adonit)

3. Adonit Note+ Abordable et fiable LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Prix avantageux + Sensibilité à la pression étendue Pourquoi attendre - Les boutons de raccourci ne fonctionnent qu'avec certaines applications

L'Adonit Note+ offre un grand nombre de caractéristiques sympathiques. Notamment 2 048 niveaux de sensibilité à la pression et une fonction de rejet de la paume de la main pour éviter tout risque d'interférence. La caractéristique principale de ce stylet réside dans ses deux boutons de raccourci programmables. Bien qu'ils ne fonctionnent pas avec toutes les applications, ils sont brillants sur celles qui s'avèrent compatibles. Il est très utile de pouvoir annuler ou rétablir une action en appuyant sur un bouton, ou toute autre action que vous devez effectuer régulièrement.

Les anciens iPads lui sont hermétiques, et certaines fonctionnalités se révèlent un peu limitées en fonction des applications que vous utilisez. Mais le potentiel est grand pour les propriétaires d'iPads plus récents.

(Image credit: Wacom)

4. Wacom Bamboo Fineline Stylus Un autre grand Wacom, cette fois pour l'écriture manuscrite LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon 375 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Excellent rapport qualité-prix + Sensation agréable dans la main Pourquoi attendre - Pas aussi sensible que le Sketch - Le Sketch est plus adapté pour le dessin

Le Fineline est le petit frère moins cher du Bamboo Sketch. Alors que le premier était conçu pour le dessin et l'illustration, le Fineline se veut destiné à l'écriture manuscrite. Ainsi, bien qu'il soit sensible à la pression, il ne dispose que de 1024 niveaux de pression, contre le double pour le Sketch. Il convient parfaitement pour griffonner des diagrammes ou des croquis rapides, mais si vous souhaitez réaliser des œuvres d'art très complexes, il s'avère préférable d'opter pour son aîné, légèrement plus cher.

En revanche, pour prendre des notes, c'est génial. Il tient bien en main et est doté d'un mécanisme de rotation pour l'allumer et l'éteindre, ou pour cacher la pointe fine lorsque vous ne l'utilisez pas. Il est disponible en quatre couleurs, dispose d'un seul bouton de raccourci programmable et se recharge via USB ; comptez environ 15 heures d'utilisation entre deux charges.

(Image credit: Adonit)

5. Adonit Jot Pro 3 Un stylet pratique pour presque tout LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Très abordable + Pas de batterie à charger Pourquoi attendre - La plume est un peu fragile - Pas de détection de pression

L'Adonit Jot Pro 3 est un stylet étonnamment bon pour son prix : son corps en aluminium gravé lui donne l'air plus cher qu'il ne l'est, il apparaît disponible en quatre couleurs élégantes et il se dote d'un capuchon magnétique très pratique pour protéger sa pointe. Il ne se montre nullement sensible à la pression, cependant, et vous trouverez peut-être le petit disque en plastique qui entoure la plume un peu gênant. D'autant qu'il ne supporte pas la moindre saleté sur votre écran.

Le bon côté des choses ? Parce qu'il est passif plutôt qu'actif, il n'y a pas d'appairage ou de batterie à charger, et il fonctionne avec pratiquement tous les types d'écrans tactiles. Il n'est pas aussi performant qu'un Wacom mais il s'avère beaucoup plus précis que n'importe quel doigt.

(Image credit: Awavo)

6. AWAVO Stylus Pencil Bon marché et polyvalent, que demander de plus ? LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Super bon marché + Confortable et efficace Pourquoi attendre - Non sensible à la pression - Non compatible universellement

L'AWAVO est un stylet sensoriel qui fonctionne sans connexion Bluetooth, mais vous devrez tout de même le charger car, sans alimentation, votre iPad ne le détectera pas. Attendez-vous à une autonomie de 24 heures avec une seule charge.

Il fonctionne avec les iPads de 6e génération, les Air de 3e génération, le mini de 5e génération et les iPads Pro de 11 et 12,9 pouces de 3e génération. Il ressemble un peu à l'Apple Pencil (son apparence est totalement identique si vous optez pour le modèle blanc), mais si vous dessinez, vous remarquerez immédiatement le manque de sensibilité à la pression. Ce qui signifie qu'il se veut plus adapté au gribouillage qu'aux œuvres d'art sérieuses. Pour l'écriture manuscrite et les croquis rapides, cependant, c'est un stylet de grande qualité livré pour un prix raisonnable.