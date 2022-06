Meilleures liseuses 2022 : quel modèle glisser dans votre valise cet été ?

Trouver la meilleure liseuse n'est pas un processus aussi simple qu'on pourrait le croire. Si les Kindles d'Amazon sont les plus connues, il existe en fait un grand nombre de marques concurrentes qui vous siéront tout autant.

L'encre électronique est ce qui distingue les liseuses des tablettes. Il s'agit d'un type de dalle qui reproduit fidèlement l'aspect d'un livre. C'est précisément pour cette raison que les liseuses ont pris d'assaut les transports en commun, les parcs ou les plages.

L'encre électronique permet également de bénéficier d'une meilleure autonomie que toute tablette ou tout ordinateur portable et smartphone. Elle réduit la fatigue oculaire et stocke un grand nombre de publications. Idéal pour dévorer vos romans ou comics en attente pendant les vacances.

Meilleures liseuses : laquelle vous correspond le mieux ?

1. Kobo Libra 2 La meilleure liseuse polyvalente Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 7 pouces Technologie d'affichage: E Ink Carta 1200 Stockage: 32 Go Résolution: 300 ppp Poids: 215 g Lumière frontale: Oui Écran tactile: Oui Wi-Fi: Oui 4G: Non Autonomie: Jusqu'à six semaines Pourquoi l’acheter + Excellent rapport qualité-prix + 32 Go de stockage + Prise en charge des livres audio Pourquoi attendre - Chargement lent et irrégulier

La Kobo Libra 2 est une excellente liseuse polyvalente, que vous devriez considérer si vous partez un certain temps en vacances ou e déplacement professionnel.

Nous avons apprécié l'écran de la Libra, qui offre un contraste exceptionnel par rapport aux autres liseuses, ainsi que sa batterie, capable de tenir jusqu'à six semaines sur une seule charge.

Toutes les autres caractéristiques qui font que les liseuses Kobo se distinguent des Kindles sont au rendez-vous : la prise en charge d'OverDrive pour vous permettre d'emprunter des livres de bibliothèque, l'intégration de Pocket pour vous lire des articles web préenregistrés, la prise en charge de nombreux formats de fichiers et une interface très fluide.

Et tout cela sans coûter beaucoup plus cher que la Libra H2O. La liseuse n'est pas "bon marché", mais si l'on tient compte de toutes ses améliorations, le rapport qualité-prix s'avère imbattable.

2. Amazon Kindle Paperwhite (2021) La meilleure Kindle disponible Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 6,8 pouces Technologie d'affichage: E ink Stockage: 8 Go Résolution: 300 ppp Poids: 205 g Rétroéclairage: Oui Écran tactile: Oui Wi-Fi: Oui 4G: Oui Autonomie: Jusqu'à dix semaines Pourquoi l’acheter + Un écran fantastique + Excellente expérience de lecture Pourquoi attendre - Design terne - Un peu chère

La meilleure version de Kindle en ce moment est aussi la plus récente : la mise à niveau de 2021 du Kindle Paperwhite semble être un grand bond en avant par rapport à son prédécesseur, ce qui en fait un premier choix pour les personnes qui veulent une liseuse Amazon.

Elle dispose désormais d'un écran plus grand de 6,8 pouces, ce qui constitue un argument de vente important car le modèle précédent était un peu petit. Mieux encore, des bords plus fins signifient moins de plastique à tenir ou à regarder. L'écran offre une résolution de 300 ppp avec un affichage sans reflet qui signifie que vous pouvez lire en plein soleil sans problème.

En outre, elle est plus rapide que le modèle précédent. Amazon promet une navigation entre les pages jusqu'à 20% plus rapide qu'auparavant. La recharge est également plus véloce grâce à la prise en charge de l'USB-C, avec 10 semaines d'autonomie possible ici (une amélioration par rapport à l'ancienne version).

Par ailleurs, une lumière chaude réglable vous permet de modifier la teinte de l'écran, du blanc à l'ambre, et d'obtenir des résultats qui vous conviennent parfaitement. Elle est également étanche (IPX8), ce qui en fait le compagnon idéal dans un bain ou au bord de la piscine.

C'est un peu cher pour une Kindle mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Il fait vraiment une énorme différence par rapport aux liseuses moins chères.

3. Onyx Boox Nova Air C A la fois liseuse et tablette Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 7,8 pouces Technologie d'affichage: Carta Mobius Stockage: 32 Go Résolution: 300 ppp Poids: 235 g Lumière frontale: Oui Écran tactile: Oui Wi-Fi: Oui 4G: Non Autonomie: Jusqu'à quatre semaines Pourquoi l’acheter + Usage polyvalent + Design épuré Pourquoi attendre - Assez cher - Encre de plus faible intensité

Si vous n'arrivez pas à vous décider entre une tablette et une liseuse, l'Onyx Boox Nova Air C offre les deux. En raison de son taux de rafraîchissement, il n'est pas parfait pour regarder des vidéos YouTube ou taper des documents dans Google Docs, mais cela reste possible.

Sa force réside dans sa prise en charge étendue d'Android et du Google Play Store, de sorte que vous avez de nombreuses options pour obtenir des ebooks. Il est également plus fin qu'un livre de poche et à peine plus lourd qu'un smartphone classique.

L'écran étant plus sombre que celui des concurrents, il demeure quelque peu difficile de l'utiliser dans des environnements sombres, mais un système de rétroéclairage à deux tons permet d'y remédier si nécessaire. Un stylet est également inclus pour les moments où vous avez besoin d'esquisser un dessin ou de prendre des notes. Il s'agit d'un curieux mélange d'un peu de tout sans pour autant tout maîtriser, mais il mérite d'être considéré.

4. Amazon Kindle Oasis (2019) Lire est un luxe à vénérer Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 7 pouces Technologie d'affichage: Carta E Ink Stockage: 8-32 Go Résolution: 300 ppp Poids: 188 g Lumière frontale: Oui Écran tactile: Oui Wi-Fi: Oui 4G: Oui Autonomie: Jusqu'à six semaines Pourquoi l’acheter + Une expérience de lecture de qualité supérieure + Rétroéclairage réglable + Design ergonomique Pourquoi attendre - Coûteuse

Si l'argent n'est pas un problème et que vous voulez l'expérience de lecture la plus luxueuse qu'un lecteur d'ebook numérique puisse vous offrir, alors il n'y a pas mieux que la version 2019 du Kindle Oasis d'Amazon. Bien qu'il commence à dater un peu (compte tenu de la rapidité d'exécution de la technologie de nos jours), c'est toujours notre premier choix en matière de liseuse haut de gamme.

Malgré son châssis en aluminium, l'Oasis est plus légère que la Kobo Libra 2 en plastique citée plus haut et son étanchéité IPX8 signifie qu'elle peut facilement supporter un plongeon accidentel dans le bain, la piscine ou l'évier de la cuisine.

Le rétroéclairage peut être réglé du blanc aux teintes jaunes plus chaudes pour réduire la fatigue oculaire, et il peut même être programmé pour devenir plus chaud à l'heure du coucher (disons, 21h30 par exemple).

On retrouve également les caractéristiques habituelles des Kindle Oasis de la génération précédente : un grand écran de 7 pouces de haute qualité doté de la technologie E Ink qui rend les mots sur la page clairs et nets, et une " arête " sur un côté du corps métallique élégant qui a été conçu pour une utilisation facile et confortable à une seule main.

Les boutons permettant de tourner les pages sont à portée de pouce, même si vous avez de petites mains, et leur fonctionnement est le plus fluide de tous les lecteurs asymétriques du marché équipés de ces boutons.

Il y a également beaucoup d'espace de stockage à bord, avec 8 Go comme point de départ, mais vous pouvez obtenir une version 32 Go de l'Oasis si vous avez (ou prévoyez d'avoir) une grande bibliothèque numérique. Le modèle de base est doté de la fonction Wi-Fi, mais il existe également une option LTE, qui vous permet de télécharger des ebooks depuis le Kindle Store, où que vous soyez.

C'est la liseuse qui offre toutes les caractéristiques, si vous pouvez en accepter le prix élevé.

5. Kobo Clara HD La meilleure liseuse à petit prix Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 6 pouces Technologie d'affichage: E Ink Stockage: 8 Go Résolution: 300 ppp Poids: 166 g Lumière frontale: Oui Écran tactile: Oui Wi-Fi: Oui 4G: Non Autonomie: Jusqu'à quatre semaines Pourquoi l’acheter + Facile à tenir d'une seule main + Prix abordable Pourquoi attendre - Stockage limité - Non étanche

Alors que la Kindle d'Amazon et la Kobo Nia sont moins chères que la Kobo Clara HD, celle-ci est notre choix pour une option économique car, pour un tout petit peu plus d'argent, vous obtenez un écran de 6 pouces de 300 ppp. Plus important encore, cet écran est doté de diodes électroluminescentes ambrées et d'un réglage automatique de l'heure à laquelle les filtres de lumière bleue entrent en jeu. C'est quelque chose que ni l'Amazon Kindle ni la Kobo Nia ne peuvent vous offrir.

C'est la Clara HD qui a introduit le moteur de rotation rapide des pages dans l'UX de Kobo. Cette fonction vous permet d'avancer rapidement dans un livre électronique en maintenant le bouton du coin inférieur gauche de l'écran enfoncé. Le petit bémol est qu'elle ne fonctionne qu'avec les e-books KEPUB, c'est-à-dire ceux achetés directement auprès de Kobo.

Et bien qu'il s'agisse d'un ancien modèle doté d'un écran E Ink vieillissant, la Clara HD est remarquablement réactive et la sélection du texte peut être très précise. Avec ses 8 Go de mémoire interne, vous pouvez stocker des centaines d'ebooks et sa taille la rend tout à fait mobile.

Si vous cherchez une liseuse à petit prix, nous ne saurions trop vous recommander la Kobo Clara HD.

6. Kobo Elipsa La meilleure liseuse pour annoter vos livres préférés Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 10,3 pouces Technologie d'affichage: E Ink Carta 1200 Stockage: 32 Go Résolution: 227ppp Poids: 383 g Lumière frontale: Oui Écran tactile: Oui Wi-Fi: Oui 4G: Non Autonomie: Jusqu'à quatre semaines Pourquoi l’acheter + Livrée avec un stylet + Grand écran tactile de 10,3 pouces + Excellente reconnaissance de l'écriture manuscrite Pourquoi attendre - Coûteuse - Lourde

Elle est peu maniable et très chère, mais la Kobo Elipsa est la liseuse de 10,3 pouces avec stylet qui est plus largement disponible que la Onyx Boox Note Air.

Certes, il s'agit d'un appareil de niche, mais il serait négligent de notre part de ne pas le mentionner ici. Même si la Kobo Sage prend également en charge le stylet et est beaucoup plus facile à manipuler avec ses 8 pouces, l'Elipsa est un peu plus intéressante si vous souhaitez prendre des notes. Tout d'abord, elle est livrée avec le stylet Kobo et une housse de protection (qui comporte d'ailleurs une encoche pour le stylo), ce qui vous évite de payer des extras - avec la Sage, vous devez acheter le stylet et la housse séparément, ce qui augmente votre coût.

Malgré la prise en charge du stylet, l'Elipsa est avant tout une liseuse et son grand écran est parfait pour les amateurs de bandes dessinées et de romans graphiques, mais la possibilité d'écrire sur l'appareil et d'enregistrer des notes, des listes et tout ce que vous voulez est un atout majeur. En théorie, vous pouvez même annoter les PDF, ce qui facilite la signature des documents numériques.

Bien entendu, en tant qu'appareil Kobo, il est doté de toutes les fonctionnalités pour lesquelles la société est connue : prise en charge de nombreux formats de fichiers, excellente interface utilisateur et intégration d'OverDrive, Pocket et Dropbox. Honnêtement, l'Elipsa a beaucoup d'atouts... si vous avez vraiment besoin d'un appareil de prise de notes et d'un stylet.

7. Onyx Boox Max Lumi 2 Une grande liseuse qui vous servira également au bureau (ou en cours) Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 13,3 pouces Technologie d'affichage: Carta Mobius Stockage: 128 Go Résolution: 207ppp Poids: 570 g Lumière frontale: Oui Écran tactile: Oui Wi-Fi: Oui 3G: Non Autonomie: Jusqu'à cinq jours Pourquoi l’acheter + Grand écran + Des tas d'applications Pourquoi attendre - Coûteuse - Pas d'aimant pour accrocher le stylet

La plupart des liseuses sont des appareils assez bon marché, avec des fonctionnalités limitées ainsi qu'une conception axée sur la portabilité... et puis il y a l'Onyx Boox Max Lumi 2.

C'est une liseuse absolument géante, avec un écran de 13,3 pouces - soit plus grande qu'un iPad Pro. Ce modèle est une bête de productivité, car il fonctionne sous Android et peut accéder à toutes vos applications bureautiques usuelles - et il est livré avec un stylet pour faciliter la prise de notes.

Pour certains utilisateurs, qui veulent l'expérience la plus proche de l'écriture dans un cahier qu'une tablette peut vous donner, c'est une excellente option. Elle s'avère tout aussi pratique en tant que tablette de substitution, car elle dispose des mêmes applications qu'une tablette Android.

Cependant, son prix élevé et quelques problèmes de conception font que nous ne pouvons pas la recommander en haut de cette liste d'autant qu'elle n'est pas tout à fait conçue pour les personnes qui veulent simplement remplacer facilement un livre. Par ailleurs, les liseuses Onyx Boox ne sont pas toujours disponibles en rayon, mais vous pouvez vous les faire expédier directement par le fabricant.

Kindle vs Kobo

Le choix d'une liseuse Kindle ou Kobo dépend de ce que vous attendez de votre outil de lecture et, le plus souvent, cette décision sera déterminée par le prix et les fonctionnalités.

Amazon et Kobo proposent tous deux des offres haut de gamme, respectivement la Kindle Oasis et la Sage, mais il existe également des offres économiques. La Paperwhite et la Clara HD sont excellents chacun à leur manière, tandis que la Kobo Libra 2 offre une solution intermédiaire étonnante avec un bon rapport qualité-prix.

Si Amazon détient de loin la plus grande part de marché, les appareils Kobo présentent plusieurs avantages par rapport à leurs concurrents directs. Alors, que devez-vous prendre en compte avant d'acheter un liseuse ? Voici quelques points à prendre en compte.

Emprunter des livres

Les utilisateurs de Kindle peuvent profiter du service Prime Reading d'Amazon, disponible gratuitement pour tous les membres d'Amazon Prime. Vous avez le choix entre plus d'un millier de titres, mais les livres que vous lisez via le service Prime Reading ne vous appartiennent pas.

Si vous tenez à posséder tous les livres que vous lisez, le Kindle Store propose généralement beaucoup plus de titres que le Kobo Store - principalement en raison de la plateforme d'autoédition d'Amazon - mais le système de Super Points de Kobo vous permet d'économiser les points que vous gagnez sur vos achats pour les utiliser plus tard (notez que ces points ont une date d'expiration).

Prise en charge des fichiers

Un autre élément à prendre en compte lors du choix d'une liseuse est la prise en charge de différents types de fichiers. Tous les livres électroniques Kindle que vous achetez chez Amazon sont au format .azw, bien que les liseuses prennent également en charge les fichiers .mobi. Le format .epub n'est pas pris en charge et vous devrez utiliser un outil comme Calibre pour convertir les .epubs en un format pris en charge (soit .azw, soit .mobi).

La Kobo, quant à elle, prend en charge la plupart des types de fichiers (elle peut traiter 15 formats), à l'exception du format .azw d'Amazon, bien entendu. Vous pourrez même lire des PDF, des fichiers texte, des bandes dessinées et des romans graphiques sur votre appareil Kobo, pour n'en citer que quelques-uns.

Polices de caractères

Vous constaterez que les Kindle sont dotées de polices de caractères personnalisées conçues par Amazon, Bookerly et Ember étant les plus populaires. Nous avons trouvé que la liste des polices sur les Kindle est suffisamment étendue pour ne pas avoir besoin d'en charger plus, mais vous pouvez le faire si vous en avez besoin.

Les appareils Kobo disposent également de leur propre jeu de polices par défaut, mais rien n'empêche d'en charger d'autres, y compris les polices personnalisées d'Amazon comme Bookerly. Le chargement latéral est aussi simple que de brancher votre lecteur Kobo sur un ordinateur et de déplacer la police souhaitée dans le dossier des polices de l'appareil.

Livres audio

Le Bluetooth intégré est une fonctionnalité standard sur les Kindles depuis les modèles de 8e génération. Ainsi, si vous possédez un modèle Kindle (qu'il s'agisse du modèle de base, du Paperwhite ou de l'Oasis) lancé en 2016 ou après, vous pourrez connecter un jeu d'écouteurs sans fil pour écouter des livres audio. Le problème, c'est que les livres audio doivent avoir été achetés sur le Kindle Store ou sur Audible.

C'est sur ce point que Kobo était à la traîne de ses concurrents, mais avec le lancement de la Libra 2 et de la Kobo Sage, la société a rattrapé son retard. Les deux modèles sont équipés de la technologie Bluetooth, ce qui vous permet d'associer facilement des écouteurs sans fil pour écouter des livres audio. Malheureusement, il n'est pas possible de charger en parallèle les livres achetés auprès de tiers - la prise en charge des livres audio sur Kobo ne concerne que ceux achetés dans la boutique Kobo.

Alors, laquelle devriez-vous acheter ?

Il existe également quelques différences entre les deux plateformes en ce qui concerne l'interface utilisateur, la principale étant la possibilité d'organiser votre bibliothèque sur l'appareil. Alors que vous pouvez créer des dossiers et des collections sur les liseuses Kindle et Kobo, vous ne pouvez organiser les ebooks que vous avez achetés sur le Kindle Store que sur un appareil Amazon. En revanche, tout ce que vous avez stocké sur votre appareil Kobo peut être organisé comme bon vous semble.

Le choix de l'appareil dépend donc en fin de compte de votre désir d'emprunter des livres de bibliothèque ou de votre adhésion à Prime, du format de fichier de la grande majorité de votre bibliothèque existante et de votre désir d'écouter des livres audio lorsque vous ne lisez pas.

En fin de compte, vous ne vous tromperez pas avec une Kindle ou une Kobo, qui présentent toutes deux leurs propres avantages et inconvénients.

Devriez-vous acheter une liseuse pour lire et prendre des notes ? D'après un rapport publié en 2014 par le Stanford Center for Teaching and Learning, nous avons entraîné nos yeux à parcourir les écrans (merci, Internet), en recherchant constamment les informations spécifiques que nous recherchons - un comportement non linéaire que le document de Stanford appelle "lecture de surface". En revanche, lorsque nous lisons un livre papier, notre cerveau passe à une forme plus concentrée de traitement de l'information - appelée "lecture profonde" - qui nous aide à mieux absorber et comprendre ce qui se trouve sur la page, même s'il s'agit d'une page numérique qui imite la réalité. Pour nous, c'est un excellent argument pour donner aux liseuses leur propre espace, loin des distractions des applications et des notifications constantes de nos appareils modernes à tout faire. Avec un lecteur dédié, vous pouvez même rechercher de nouveaux livres sans quitter la maison.

Liseuse ou tablette ?

Si vous possédez déjà une tablette - un iPad ou un appareil Android - avez-vous vraiment besoin d'un autre appareil pour lire des livres numériques ? Peut-être pas, mais il y a quelques avantages qu'offre une liseuse dont vous ne bénéficierez pas avec une tablette.

1. L'autonomie

Les liseuses consomment beaucoup moins d'énergie qu'une tablette, ce qui permet aux fabricants de revendiquer des jours, voire des semaines, d'autonomie. Tous les modèles énumérés ci-dessus offrent au moins quelques jours de batterie si vous êtes un lecteur assidu, et au moins deux semaines si vous êtes un lecteur occasionnel. Avec les tablettes, vous ferez beaucoup d'autres choses que lire, et il faudra probablement les recharger tous les jours.

2. La technologie E Ink

Comme nous l'avons mentionné plus haut, toutes les liseuses du marché utilisent un écran E Ink au fini mat, contrairement aux écrans brillants et réfléchissants des tablettes. Cela permet d'utiliser plus facilement les liseuses en plein soleil, contrairement à certains écrans de tablettes rétroéclairés.

3. Le filtre de lumière bleue

Alors que le mode sombre est devenu assez courant ces derniers temps et que de nombreux écrans électroniques modernes ajustent automatiquement leur affichage en fonction de l'éclairage ambiant, il n'existe aucun filtre pour réduire la lumière bleue qui perturbe le sommeil. Les liseuses, cependant, utilisent des lumières frontales d'une teinte blanche à jaune qui est bien meilleure pour les yeux (et votre rythme de sommeil) que celle des téléphones et des tablettes.

4. Abordable et pratique

Il y a quelques autres raisons d'opter pour une liseuse plutôt qu'une tablette : elles sont généralement plus petites et plus légères, avec des bords plus épais pour que vous puissiez les tenir confortablement pendant la lecture. De plus, elles sont généralement moins chères : les liseuses les plus chères (comme la version 3G de la Kindle Oasis ou la Kobo Forma) coûtent autant qu'une tablette économique. Si vous en aurez probablement plus pour votre argent avec un appareil polyvalent, vous devrez faire face à une autonomie limitée et à un écran lumineux qui n'est pas vraiment la meilleure option pour lire des livres numériques.

Quelles liseuses pour prendre des notes ?

Il existe une autre catégorie de tablettes à encre électronique, spécialement conçues pour la prise de notes. Ces appareils ont généralement des écrans plus grands - 10,3 pouces, ce qui est assez courant - et peuvent être utilisés avec un stylet. La tablette numérique la plus populaire de ce type est peut-être la ReMarkable 2, mais d'autres comme la Onyx Boox Max 3 et la Kobo Elipsa sont un peu plus polyvalentes.

Les deux derniers vous permettent en fait de lire des ebooks et d'annoter au fur et à mesure, tandis que vous devez franchir quelques obstacles pour charger des ebooks sur la ReMarkable, car il s'agit avant tout d'un appareil de prise de notes et non d'une liseuse.

Il est facile d'affirmer que les tablettes de Samsung et d'Apple sont peut-être beaucoup plus utiles que les preneurs de notes numériques E Ink, mais si vous n'avez pas besoin d'un appareil multimédia, la meilleure autonomie et l'écran facile à lire d'un appareil de recherche dédié comme la Onyx Boox Note Air et la Kobo Elipsa peuvent être beaucoup plus utiles pour certains utilisateurs.