La nouvelle liseuse Elipsa 2E de Kobo est prête à affronter le Kindle Scribe

Le Kindle Scribe n'a qu'à bien se tenir : une nouvelle liseuse haut de gamme destinée à la prise de notes fait son apparition sur le marché.

Disponible en précommande dès aujourd'hui, mercredi 5 avril, la Kobo Elipsa 2E succède à la Kobo Elipsa de 10,3 pouces, première incursion en 2021 de la société dans le domaine de la prise de notes. Bien qu'il y ait de nombreuses similitudes entre les deux modèles Kobo, l'Elipsa 2E présente quelques améliorations notables et bienvenues par rapport au modèle précédent.

Tout d'abord, l'Elipsa 2E s'inscrit dans la continuité de la mission écologique de Kobo, lancée en août dernier avec la Kobo Clara 2E, une liseuse de 6 pouces. Tout comme sa petite sœur, l'Elipsa 2E est fabriqué à partir de 85 % de plastique recyclé, dont 10 % allaient finir dans l'océan. Ce souci de l'environnement permet à la Kobo Elipsa 2E de se démarquer de son concurrent direct, le Kindle Scribe 2022, dont le châssis est entièrement en métal.

Les comparaisons ne s'arrêtent pas là : tout comme le Kindle Scribe, le Kobo Elipsa 2E ne sera pas livré seul. Fournie avec un stylet Kobo Stylus 2 entièrement redessiné, l'Elipsa 2E pourra être utilisée pour prendre des notes en marge des livres électroniques et des documents PDF, surligner les parties intéressantes d'un livre et écrire ou gribouiller à votre guise sur 20 types de pages différents. Ce nouveau stylet a également été amélioré par rapport à son prédécesseur, avec désormais une batterie rechargeable via un port USB-C, un design actualisé qui comprend une "gomme" blanche en haut du stylo par ailleurs noir et une bande magnétique pour aider à le fixer sur le dessus de l'Elipsa 2E (par opposition au côté dans d'autres appareils similaires).

Il existe également une housse protectrice que vous pouvez acheter séparément et qui a également été redessinée pour l'Elipsa 2E. Contrairement à l'ancienne housse pliable fournie avec le précédent Elipsa et qui s'ouvrait en mode portrait, le nouvel étui en similicuir s'ouvre comme une couverture de livre et est composé à 97 % de matériaux recyclés. Cette housse, qui ne couvre essentiellement qu'un côté et le haut de l'appareil, se clipse simplement sur le cadre fin et plus long de l'Elipsa 2E par aimantation et offre également un emplacement beaucoup plus solide pour ranger le Stylus 2 en proposant une encoche pour le nouveau stylet.

En ce qui concerne les fonctionnalités intégrées, l'Elipsa 2E dispose d'un espace de stockage de 32 Go, d'une connectivité Bluetooth permettant d'écouter ses livres audio préférés et d'un écran tactile E Ink antireflet qui, contrairement à son prédécesseur, est désormais doté de LED ambrées permettant de modifier à la fois la luminosité et la teinte de la lumière.

Kobo continue également de proposer OverDrive avec l'Elipsa 2E et ce service restera présent sur les appareils malgré son retrait au profit du service Libby sur mobile, qui permet aux utilisateurs d'emprunter des livres dans une bibliothèque qui prend également en charge OverDrive. L'Elipsa 2E intègre également Pocket et Dropbox, ce qui permet de sauvegarder des articles de fond sur le web pour les lire plus tard (si un compte Pocket est configuré sur votre navigateur web) et de transférer des fichiers (même des notes) directement à partir du cloud via un compte Dropbox lié à l'Elipsa 2E.

À l'instar de l'ancien modèle Elipsa, les fonctionnalités du carnet de notes restent étendues, et la reconnaissance de l'écriture manuscrite est également disponible si vous souhaitez convertir vos notes en texte.

(Image credit: Kobo)

Vous pouvez déjà précommander votre nouvelle liseuse, qui sortira officiellement le 19 avril. Vous devrez débourser 399,99 € pour l'acquérir - ce prix inclut le Kobo Stylus 2 - avec un supplément de 69,99 € pour la housse de protection (Étui SleepCover). Si vous achetez la liseuse et son étui lors de la période de précommande, vous bénéficierez d'une remise de 50%sur l'étui (soit 35€ au lieu de 69,99 €).

La Kobo Elipsa 2E affiche un prix de départ un peu plus élevé que celui du Kindle Scribe (369.99 € pour 16 Go et un stylet basique), mais l'Elipsa 2E offre deux fois plus d'espace de stockage que le modèle de base du Scribe, qui n'est livré qu'avec le stylet Basic. Cela dit, le Kindle Scribe 32 Go livré avec le stylet Premium coûte 419.99 €, de sorte que le prix de l'Elipsa 2E s'avère compétitif.

Mais attendez, vous devez continuer à lire...

En outre, Kobo propose un service d'abonnement, nommé Kobo Plus, il s'agit de la réponse du fabricant nippo-canadien de liseuses de livres électroniques à Kindle Unlimited. Il permet aux abonnés d'accéder à une bibliothèque de plus de 1,3 million de livres électroniques avec Kobo Plus Lire et de plus de 100 000 livres audio avec Kobo Plus Écouter.

En France, les deux abonnements sont au même prix : 9.99 euros par mois. Souscrire aux deux, Kobo Plus lire et écouter, vous coûtera 12,99 euros par mois. Un essai gratuit de 30 jours est également proposé (ramené à 14 jours via Kobo Lire Fnac).

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Si Kobo Plus offre une bibliothèque substantielle, Kindle Unlimited dispose actuellement d'un catalogue plus vaste, mais vous ne pouvez "emprunter" que 10 titres à la fois. Kobo Plus n'a pas cette limitation, vous pouvez donc enrichir votre bibliothèque autant que vous le souhaitez. Cependant, aucun des deux services ne vous permet de "posséder" ce que vous avez emprunté, de sorte que si vous annulez votre abonnement, vous perdez l'accès à ces livres.

Kindle Unlimited (9,99 euros par mois) vous donne également accès à certains livres audio qui correspondent à des titres de livres électroniques du catalogue, tandis que Kobo Écouter fonctionne comme Audible, où vous obtenez chaque mois un crédit pour "acheter" des livres audio.