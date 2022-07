10 accessoires high-tech à ne pas oublier en vacances

(opens in new tab)

C’est l’été, il fait chaud, il fait plus ou moins beau en fonction des régions, et naturellement, vous allez peut-être partir quelque part histoire de changer d’air. Que vous alliez à l’autre bout du monde ou dans une région frontalière, vous allez surement avoir besoin de certains accessoires high-tech pour passer un bon séjour. Que ce soit une enceinte Bluetooth puissante pour vos apéros entre amis ou lors des sorties à la plage, en passant par les meilleures liseuses pour emporter partout avec vous vos livres préférés. Nous listons pour vous les meilleurs accessoires basés sur des critères de prix, performances et praticité.

Liseuses

On commence notre top des meilleurs accessoires estivaux avec la liseuse Kindle Oasis. La liseuse est chère, certes, mais la marque d’Amazon a toujours été une référence dans le domaine des liseuses. Si l’entreprise américaine propose la Kindle classique et la Paperwhite, deux modèles moins chers, l'Oasis reste plus généreuse et agréable à utiliser. Malgré son âge (modèle sorti en 2019), la liseuse propose des fonctionnalités premium que d’autres modèles à petits prix n’intègrent pas encore. Son châssis en aluminium est du plus bel effet et renforce la sensation premium de l’objet. Rétroéclairé, l’écran peut être réglé du blanc aux teintes jaunes plus chaudes pour réduire la fatigue oculaire. Avec une capacité de stockage allant de 8 à 32 Go, vous pouvez stocker des milliers de livres - pour ne pas être à court d'intrigues sur la plage. L’autonomie est excellente, avec une tenue de six semaines avant de devoir procéder à son rechargement. Pour couronner le tout, l’appareil a opté pour une certification IPX8. Si vous êtes au bord de la mer, ou même allongé sur un transat près de la piscine, vous n’aurez pas à craindre une chute malencontreuse dans l’eau.

Si vous souhaitez emporter une liseuse dans vos bagages, sans exploser votre budget vacances, la Kobo Clara HD est clairement faite pour vous. Elle intègre, qui plus est, des fonctionnalités que les autres modèles plus haut de gamme ne proposent pas. Par exemple, son écran de 6 pouces est doté de diodes électroluminescentes ambrées et d’un réglage automatique de l’heure. L'interface intègre aussi un moteur de rotation rapide des pages - cette fonction vous permet d’avancer rapidement dans un livre électronique en maintenant le bouton du coin inférieur gauche enfoncé. Le tout s’avère très réactif et les 8 Go de mémoire interne permettent de stocker des centaines d’ebooks.

C’est une liseuse parfaite pour l’été. Taille d’écran honorable, mémoire interne honnête, et les fonctionnalités intégrées pour le confort de nos yeux sont au rendez-vous. Le tout pour un prix abordable.

Enceintes Bluetooth

Passons ensuite aux enceintes Bluetooth portable, devenus indispensables en extérieur grâce à leurs côtés pratique et portatif. Il n’a pas été facile de choisir entre la multitude de modèles, mais nous pensons que le Sonos Roam est le meilleur à emporter avec vous en vacances. Il s'appuie sur le succès du Sonos Move portable et ajoute quelques fonctions clés pour optimiser vos sessions d’écoute musicale en mode déplacement. Le Sonos Roam est beaucoup plus petit que le Sonos Move, avec une structure plus longue et plus fine que son prédécesseur relativement trapu. Il est également beaucoup plus léger, avec un poids de 0,43 kg, contre 2,9 kg pour le Move, ce qui le rend plus facile à transporter ou à ranger dans votre sac.

L'enceinte est aussi dotée d’une connectivité intelligente et fonctionne avec toutes sortes de sources audios connectées avec lesquelles elle peut s’appairer en Wifi. Si vous perdez la connexion Wifi, l’enceinte recherchera directement le Bluetooth de la source, ce qui évite les coupures. Vous pouvez également coupler l’enceinte avec une autre Sonos Roam pour obtenir un son Stéréo extraordinaire.

On ne présente plus les enceintes Bluetooth JBL. Considérées comme des références grâce à qualité sonore exemplaire et leur poids très léger, ce sont de formidables atouts lors d’apéros extérieurs ou de sorties à la plage. Comme les générations précédentes, la Flip 6 s’en tient à l’essentiel. Ici, point de connectivité intelligente ou d’assistant vocal, l’enceinte se contente de cracher un son de très bonne qualité, et puis c’est tout. L’enceinte apporte une scène sonore chaude et équilibrée, malgré des aigus un peu durs lorsque l’on pousse le volume aux niveaux très élevés. Mais dans l’ensemble, le son est clair et parsemé de détails.

L’autonomie exemplaire de 12 heures vous permet de ne pas vous soucier de la charge restante et la résistance à l’eau et à la poussière constituent le cocktail parfait pour une enceinte portative à emmener partout. Si on exclut le manque de fonctionnalités, cette enceinte ultra simple d’utilisation coche le sans faute.

Ecouteurs sans fil

Après les enceintes Bluetooth, restons dans le domaine de l’audio avec les écouteurs True Wireless. Pendant le trajet en voiture, en train ou en avion, le port d’écouteurs qualitatifs avec une réduction de bruit performante peut s’avérer être une bonne idée pour gommer les nuisances sonores autour de vous. Notre premier choix se porte donc sur les écouteurs Sony WF-1000XM4. Le dernier modèle de la série d’écouteurs sans fil WF-1000 de Sony est plus petit, plus léger et plus écologique que jamais. En outre, ils offrent un son encore plus clair et immédiat que leurs prédécesseurs. Il est vrai qu'il n'existe pas un seul domaine dans lequel ils ne sont pas en train d’exceller. Si vous voulez pulvériser leur niveau de qualité sonore, celle de la suppression du bruit et la durée de vie de leur batterie, à tous les égards, les écouteurs Sony WF-1000XM4 sont soit "très bons", soit "parfaits", et il s’avère très difficile de les prendre en défaut.

Bref, on s’approche doucement de la qualité de certains casques audio avec ces derniers. Ils seront sans nul doute les compagnons idéals pendant les trajets, ou le soir, avant de dormir.

Sennheiser est un autre ténor sur le marché audio. La marque allemande nous a habitué à ses excellents casques audio et barres de son très bien équilibrés et à la scène sonore détaillée.

Cette fois-ci, la société mise sur les écouteurs sans fil avec les CX à prix contenu. C’est l’un des meilleurs exemples de produits pour prouver que prix abordable ne veut pas dire mauvaise qualité. C’est simple, la qualité audio que procure ces écouteurs rivalisent sans problème avec d’autres modèles presque deux fois plus chers !

La scène sonore est large, les médiums sont clairs, les aigus détaillés et les basses puissantes. La qualité sonore est assez incroyable pour cette gamme de prix et les commandes et applications qui les accompagnent sont très faciles à prendre en main et à utiliser au quotidien. De plus, ils prennent en charge l’audio haute résolution pour profiter de tous les détails de vos morceaux préférés ou films et séries favoris.

Finalement, le seul vrai défaut est l’absence d’annulation du bruit, ce qui est suffisant pour rebuter certains clients en quête d’une insonorisation importante. Ils représentent sans nul doute une alternative abordable aux Sony WF-1000XM4 mentionnés précédemment, pour écouter tranquillement votre musique pendant de longs trajets.

Cartes SD

Passons maintenant aux cartes SD pour votre appareil photo. Cela peut paraître anodin, mais il existe aussi dans les Cartes SD différentes gammes avec différents fabricants plus ou moins importants commercialisant des cartes SD aux performances diverses. Le choix d’une carte SD ne doit pas se limiter uniquement par la capacité de stockage mais aussi par la vitesse de celles-ci et la capacité à gérer le flux de prises de vue de votre appareil photo. Une carte SD bas de gamme et peu fiable risque carrément de rendre l’âme après avoir utilisé un mode rafale.

C’est pourquoi notre choix de référence se porte sur la carte SD Transcend SDXC UHS-II U3.

Dans les tests de vitesse que nous avons effectués, elle dépasse la vitesse d’écriture annoncée (180 Mo/s) avec un énorme 224 Mo/s, mais légèrement en dessous de la vitesse de lecture avec 224 Mo/s. Les perfs sont excellentes et la carte est idéale pour la photographie en haute définition et la vidéo 8K et 4K pouvant être enregistrées sans problème.

La carte SD est également étanche et résiste aux chocs aux rayons X, à la température et à l’électricité statique. Bref, un mastodonte qui a en plus l’avantage de proposer un prix raisonnable proposé en ce moment à 32,99€ pour la version 32 Go sur Amazon.

C’est une carte mémoire excellente si vous êtes un photographe en herbe et que vous voulez apporter une touche professionnelle à vos vacances. La carte propose de performances très honorables malgré des vitesses annoncées surévaluées (vitesse d’écriture réelle de 63,6 Mo/s et une vitesse de lecture de 65,9 Mo/s). Elle est idéale pour prendre de beaux clichés volumineux et des vidéos en 4K. SanDisk livre aussi également une garantie à vie en cas de problème (c’est-à-dire 30 ans). C’est une carte très fiable à prix décent.

Batteries externes

iMuto 20 000 mAh Cette batterie externe recharge tous vos appareils en sursis Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Grande capacité pour le prix Ecran pratique Design épais Très lourde

Pour finir cette liste des meilleurs accessoires tech pour l’été, nous sélectionnons deux batteries externes intéressantes. Il existe trois catégories de batteries externes : les modèles légers (juste pour le strict dépannage, lorsque vous avez surestimé les capacités de votre smartphone), les batteries classiques (pour pouvoir être tranquille toute une journée voire même pendant quelques jours), et les recharges haute capacité (qui offrent de quoi réalimenter de très nombreuses fois votre smartphone ou votre PC portable). Toutefois, puisque l’on cherche le bon compromis entre capacité et praticité, nous nous focaliserons uniquement sur une batterie intermédiaire, ou de petit format. Nous écartons les très grosses batteries, lourdes, encombrantes, et peu transportables.

C’est donc tout naturellement que notre premier choix se porte sur la batterie iMuto 20 000 mAh. Certes, elle est lourde pour une batterie intermédiaire, mais sa capacité vous permet de recharger intégralement jusqu’à quatre fois votre smartphone. Elle est dotée d’un écran qui vous montre le pourcentage d’autonomie restant ainsi que de deux ports - si l’un de vos amis souhaite également rebooster l’un de ses objets connectés.

Okzu 10 000 mAh Une batterie élégante et légère avec prise en charge rapide Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Chargement rapide Fine et légère La recharge rapide se limite à un appareil

Terminons ce top avec une batterie légère qui offre toutefois une belle capacité de 10 000 mah. Le design est élégant même si ce n’est pas ce qu’on lui demande, surtout elle intègre un dispositif de charge rapide supportant un appareil à la fois. Plus petite que la batterie de nombreux téléphones, elle se glisse aisément dans une poche de valise.

Appareils photo

Extra : Fujifilm XP140 Abordable et indestructible, il vous accompagne sous l’eau specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour 969,33 € (opens in new tab) à Amazon (opens in new tab) Robuste Zoom optique 5x Vidéo 4K décevante L'écran pourrait être plus lumineux

D'un prix abordable et d'une conception robuste, le Fujifilm XP140 est un investissement qui devrait s'avérer payant pour les amateurs des océans et aux excursions en général. Étanche à la poussière, aux chocs jusqu'à 1,8 m et au gel jusqu'à -10 °C, il est également étanche jusqu'à 25 m, ce qui signifie qu'il devrait survivre à presque tout ce que vous pouvez lui faire subir.

Le XP140 n'est pas seulement un appareil photo amélioré, il peut également prendre de superbes photos. Il conserve le même capteur stabilisé de 16,4 Mpx que le XP140, mais ajoute des fonctions améliorées de détection des scènes et des yeux, qui permettent d'obtenir des portraits d'une grande netteté. Les séquences 4K sont limitées à 15 images par seconde, mais les vidéos 1080/60p sont fluides, tandis que l'option de ralenti 720p à 100 images par seconde est intéressante. La sensibilité ISO maximale a également doublé pour atteindre 12 800, ce qui, avec un capteur rétroéclairé, permet d'obtenir de meilleures images en basse lumière, y compris sous l'eau.

Le zoom optique 5x offre une polyvalence décente pour un compact robuste, tandis que l'écran tactile de 3 pouces facilite le contrôle de l'appareil. Avec la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, le Fujifilm XP140 représente une valeur sûre et l'un des meilleurs appareils photo bon marché pour ceux qui ont besoin d'un appareil quasi indestructible.