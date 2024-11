Sony tease un nouvel appareil Alpha : probablement l'A1 II tant attendu

Sony Japon a annoncé un « événement spécial » pour les appareils photo Alpha

Les séances de prise en main par les fans auront lieu à partir du 20 novembre à Tokyo

Des rumeurs distinctes ont suggéré qu'un appareil phare Sony A1 II était imminent

C’est une année inhabituellement calme pour les nouvelles caméras Sony, mais un récent teaser et des rumeurs suggèrent que cette période de calme pourrait bientôt prendre fin – possiblement avec un nouvel appareil photo phare, le Sony A1 II.

Sony Japon a récemment publié un teaser pour un "événement spécial" sur sa page Alpha Universe, où les fans pourront "prendre en main un appareil Alpha sans miroir" les 20 et 21 novembre. La page ne précise pas qu’il s’agit d’un nouvel Alpha, mais cela reste sous-entendu – et certaines spéculations de la part de Sony Alpha Rumors laissent entendre qu’il pourrait s’agir de l’A1 II.

Le Sony A1 original, lancé sans prévenir en janvier 2021, a révolutionné le marché des appareils sans miroir, en combinant un capteur haute résolution de 50,1 mégapixels avec des vitesses de prise de vue de 30 images par seconde, une première pour l’époque. Selon Sony Alpha Rumors, son successeur pourrait être une amélioration relativement modeste (du moins sur le papier).

Le site affirme que les spécifications "probables" incluront le même capteur empilé de 50 mégapixels plein format que le Sony A1, mais avec des taux d’images et une mise au point automatique plus rapides. Il pourrait également y avoir une nouvelle puce d’intelligence artificielle ainsi qu’une prise en charge des cartes CFexpress Type A avec la norme 4.0 (permettant des vitesses doublées).

Enfin, Sony Alpha Rumors indique que l’A1 II sera "plus cher que l’actuel Sony A1", ce qui n’est pas vraiment surprenant, étant donné que l’appareil actuel a presque quatre ans et que sa sortie est prévue pour "début 2025". À titre indicatif, le Sony A1 coûtait 7 299,00 € (boîtier nu) lors de son lancement en mars 2021.

Avec ces journées "événement spécial" annoncées par Sony Japon pour le 20 novembre, il est probable que le nouvel appareil soit dévoilé peu avant cette date – mais le tableau devrait s’éclaircir dans les prochaines semaines.

La technologie des caméras plafonne ?

(Image credit: Future)

Si les rumeurs autour des spécifications du Sony A1 II sont exactes, elles indiquent que la technologie des appareils photo atteint une sorte de plateau – surtout en comparaison avec le Sony A1 original. Ce modèle phare s’approchait de l’appareil "sans compromis", floutant les frontières entre un boîtier haute résolution pour paysages, une caméra sportive rapide et un compagnon vidéo 8K.

Depuis, les concurrents ont rattrapé leur retard, avec des appareils hybrides comme le Nikon Z8, le Nikon Z9 et le Canon EOS R1, suivant le même modèle de polyvalence et combinant puissance photo et vidéo dans un boîtier adapté aux professionnels.

D’après les rumeurs, l’A1 II ne surpassera peut-être pas la concurrence de manière radicale, mais des améliorations logicielles pourraient certainement le remettre en avant pour les créateurs recherchant un appareil unique pour tout faire. Le choix des objectifs pourrait aussi jouer un rôle, et Sony Alpha Rumors suggère qu’un nouvel objectif Sony 28-70mm f/2 pourrait être annoncé aux côtés de ce nouveau modèle phare.

Cet objectif serait apparemment le premier zoom Sony avec une ouverture constante de f/2, mais il pourrait également afficher un prix élevé, avoisinant les 3 000 $ (soit environ 2 763,46 €).

Les nouvelles annonces risquent donc de ne pas être très abordables ni de révolutionner le domaine de la photographie à la manière du Sony A1 original – mais elles pourraient néanmoins s’imposer comme de nouveaux outils de référence susceptibles de trôner en haut des guides d'achat de caméras.