Samsung dévoile son matériel XR pour 2025 : des lunettes AR en approche

Samsung a apparemment confirmé que son matériel XR était finalement retardé, mais a simultanément révélé que son dispositif VR/AR tant attendu débarquerait toujours « à l'avenir » - son inclusion dans les perspectives 2025 de Samsung suggérant un lancement dans le courant de l'année prochaine. Cependant, des commentaires récents nous ont convaincus que le casque n'existe plus et que le gadget annoncé sera plutôt une paire de simples appareils de réalité augmentée.

Initialement, la rumeur voulait que le géant sud-coréen de la technologie travaille sur un casque Samsung XR - quelque chose comme le Meta Quest 3 ou (peut-être plus approprié) le Vision Pro haut de gamme d'Apple. Ce projet a connu deux revers - apparemment à cause du Vision Pro. D'une part, le battage médiatique autour du casque d'Apple a poussé Samsung à repenser le projet et, d'autre part, l'impopularité du casque a montré qu'il n'était peut-être pas judicieux de se lancer à la poursuite du Vision Pro.

Plus récemment, on a parlé des lunettes AR de Samsung. On ne sait pas si ces lunettes seront lancées en même temps que le casque (peut-être un peu plus tard pour concurrencer les lunettes AR Meta Orion) ou si elles seront lancées à la place du casque XR - cependant, les conversations pointent vers cette dernière hypothèse.

Lorsqu'il a parlé de l'appareil XR de Samsung et Google en septembre, le PDG de Qualcomm, Cristian Amon (qui collabore également au projet), a déclaré que le produit amènerait les consommateurs à repenser leur relation avec leur smartphone et que tous ceux qui possèdent un téléphone « achèteraient des lunettes d'accompagnement pour l'accompagner ». M. Amon n'a pas dit que l'appareil de Samsung était un ensemble de lunettes d'accompagnement, mais il semble bien que ce soit le genre de technologie que Samsung est en train de mettre au point.

Les lunettes Samsung ressembleront-elles à celles de Xreal ? (Image credit: Future)

Il y a aussi la popularité générale des lunettes intelligentes - comme les lunettes Ray-Ban Meta - et l'accessibilité de la réalité mixte par rapport à la réalité virtuelle, plus isolante. La tendance de l'industrie semble aller vers ces produits portables plus décontractés plutôt que vers un casque complet, et Samsung voudra probablement s'y adapter.

Les lunettes Samsung sont également très intéressantes d'un point de vue commercial. Les lunettes Xreal Air 2 et les Ray-Bans Meta non AR sont très dépendantes des smartphones (surtout les premières), ce pour quoi Samsung est bien connu.

Ce que nous voulons voir

Si Samsung lance des lunettes compagnons AR, à quoi devons-nous nous attendre ?

Dans l'idéal, elle optera pour quelque chose de sans fil. Les lunettes filaires Xreal sont très bien, mais leur absence de batterie interne signifie qu'elles dépendent uniquement de l'appareil auquel elles sont connectées, et qu'elles se déchargent très rapidement.

Elles ne sont pas vraiment idéales si vous voyagez loin d'une prise de courant fiable (ou si vous n'avez pas d'extension Beam Pro), mais une batterie interne permettrait aux lunettes Samsung de s'alimenter elles-mêmes et de ne pas partir avec un téléphone à 0 % - au prix d'un certain poids supplémentaire.

Nous nous attendons également à des écrans 4K. Cela dépend de la manière dont Samsung met en œuvre l'aspect AR de ses spécifications, mais s'il suit le design des lunettes de Xreal (et d'autres lunettes compagnons similaires), nous espérons qu'il optera pour une résolution 4K au lieu de la norme full-HD de l'industrie. Nous pensons que l'expertise de Samsung en matière d'affichage (démontrée par ses téléphones et ses superbes téléviseurs) nous incite à penser qu'elle pourrait être ridiculisée par le public si elle opte pour une résolution HD - une ridiculisation qu'elle souhaite éviter.

Enfin, nous voulons de l'interactivité. Bien que certaines spécifications de compagnons aient commencé à inclure le suivi de la main, la plupart ne le font pas encore, mais Samsung voudra que ses spécifications se situent dans le premier camp. Qu'il s'agisse d'un concurrent direct ou de quelque chose d'entièrement différent, le premier projet XR de Samsung sera considéré comme le rival de la Vision Pro d'Apple.

Tout comme il a besoin d'images 4K, un certain niveau d'interactivité semble également nécessaire, aux côtés d'applications AR uniques ou de ports bien faits de logiciels existants qui font que les lunettes compagnon se sentent comme une mise à niveau nécessaire (et pas simplement comme un appareil à des fins de démonstration).