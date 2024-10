Apple MacBook Pro 14 pouces M4 : des rumeurs de performances monstrueuses pour Halloween

La semaine dernière, Apple a laissé entendre qu'une nouvelle gamme de Mac pourrait bien être annoncée très prochainement – plusieurs révélations autour des Mac sont attendues cette semaine, probablement avec des lancements successifs dès aujourd'hui. De plus, on en sait davantage sur les caractéristiques des machines supposées intégrer le M4, prêtes à faire leur arrivée.

Mark Gurman a livré de nouvelles rumeurs sur les Mac M4 dans sa dernière newsletter pour Bloomberg, notamment des nouvelles encourageantes concernant le MacBook Pro d'entrée de gamme.

Premièrement, il semble que des deux puces M4 actuellement présentes dans l'iPad Pro (lancé plus tôt cette année), seul le modèle avec un processeur à 10 cœurs (incluant un GPU à 10 cœurs) équipera les MacBook Pro d'entrée de gamme. L'autre processeur (une version légèrement moins puissante avec un CPU à 9 cœurs et un GPU à 10 cœurs) pourrait être destiné au Mac mini ou à l'iMac, également évoqués dans les rumeurs, mais pas aux nouveaux ordinateurs portables d'Apple. Bien que ces informations soient à prendre avec précaution, Gurman semble plutôt confiant.

Autre bonne nouvelle : selon la même source, « au moins certains Macs bas de gamme » seraient désormais livrés avec 16 Go de mémoire unifiée en standard. D'après les précédentes spéculations, cela pourrait concerner le modèle 14 pouces du MacBook Pro, avec une version d'entrée de gamme à 16 Go. On peut s'attendre à voir plusieurs modèles du MacBook Pro 14 pouces, ainsi qu'un nouveau MacBook Pro 16 pouces, tous dotés des versions plus performantes du M4 (probablement les versions M4 Pro et M4 Max).

Gurman précise également qu'un iMac 24 pouces avec la puce M4 de base serait prévu, ainsi que deux nouvelles versions redessinées du Mac mini (au choix entre la puce M4 de base et la M4 Pro). Conformément aux rumeurs, ce nouveau Mac mini serait encore plus compact, avec deux ports à l'avant et trois connecteurs à l'arrière (soit cinq ports au total).

Le leaker souligne aussi que cette mise à jour rapide vers la puce M4 pour l'iMac 24 pouces – comparativement au délai entre les versions M1 et M3 – montre l'importance de cette nouvelle puce pour Apple, principalement pour renforcer son intelligence artificielle, nettement plus puissante grâce au M4, qui affiche 38 TOPS (une unité de mesure de la puissance d'accélération de l'IA), contre 18 TOPS pour le M3.

(Image credit: Future)

Analyse : M4 pour tous les Macs dans le cadre du grand projet d'IA

Tous les Mac bénéficient de la mise à jour M4 en raison de cet accent mis sur l'IA et les progrès d'Apple en matière d'intelligence artificielle, ce qui a du sens. (Selon Gurman, début 2025, probablement au premier trimestre, un MacBook Air équipé du M4 pourrait voir le jour, et les modèles Mac Studio et Mac Pro M4 devraient arriver plus tard dans l'année – possiblement au deuxième trimestre, puis au troisième trimestre de 2025).

La puce M4 devrait marquer une avancée significative pour la puissance de traitement en IA, ainsi que pour le jeu, bien que les améliorations par rapport au M3 soient « perceptibles mais pas spectaculaires » dans l'ensemble. En d'autres termes, une mise à niveau depuis le M3 pourrait ne pas être fortement attirante, mais pour ceux passant d'un modèle M1, le gain de performance devrait être tout aussi impressionnant que lors du passage des processeurs Intel aux puces M d'Apple, observe Gurman.

Tout cela semble prometteur, surtout si Apple parvient à équiper le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec 16 Go de RAM, bien que Gurman semble douter que ce soit le cas pour tous les modèles. En effet, Apple Intelligence pourrait fonctionner avec 8 Go de mémoire, comme vu avec l'iPad Pro, mais l'IA étant gourmande en RAM, cela pourrait limiter les autres applications, et compromettre la durabilité à long terme. Un minimum de 16 Go semble donc essentiel pour un ordinateur portable orienté "Pro". Reste à savoir si cela rendra le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme beaucoup plus cher – espérons que non.

De nouveaux Macs pourraient être dévoilés dès aujourd'hui, et la révélation la plus attendue serait probablement celle du MacBook Pro M4. Il serait logique qu’Apple commence ou termine avec ces ordinateurs portables. D'ici quelques heures, nous pourrions donc tout savoir sur les nouveaux MacBook Pro – ou peut-être le nouvel iMac 24 pouces, si Apple opte pour un ordre d'importance inversé.

