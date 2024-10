iPad abordable prévu pour 2025 avec Apple Intelligence

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, il semble de moins en moins probable qu'une nouvelle version de l'iPad classique soit annoncée – une déception, surtout après la révélation surprise la semaine dernière de l'iPad Mini 7, laissant ainsi l'iPad classique comme le seul modèle à ne pas avoir été mis à jour cette année. Les dernières rumeurs suggèrent maintenant que cette mise à jour n’arrivera pas avant 2025.

Cela signifie que celles et ceux impatients de voir une nouvelle version devront se contenter d'un iPad Mini 7 ou opter pour un iPad Air (2024) ou un iPad Pro (2024) pour obtenir une nouvelle tablette Apple cette année – ou patienter un peu plus longtemps. En effet, il est rapporté que les livraisons d’écrans pour l’iPad débuteront ce mois-ci (selon Ross Young, dans un tweet réservé aux abonnés), ce qui correspondrait à un lancement début 2025 – soit en même temps que le prochain MacBook Air.

Mark Gurman de Bloomberg a également confirmé ces informations sur les livraisons d'écrans et, dans la dernière édition de sa newsletter dédiée à Apple, il a affirmé que l'iPad "devrait probablement être mis à jour" avec des fonctionnalités d'Apple Intelligence l'année prochaine, renforçant ainsi l'idée que cette mise à jour est en préparation. Le modèle actuel d'iPad utilise seulement une puce A14 Bionic, qui n'est pas compatible avec Apple Intelligence. Il faudrait donc un nouveau modèle pour corriger cette lacune matérielle.

Bien que cela ne constitue pas une confirmation, si les fuites concernant l'iPhone SE se vérifient et qu'il intègre Apple Intelligence en mars 2025, l'iPad resterait l’un des seuls produits majeurs d'Apple (à l'exception de l'Apple Watch) à ne pas avoir de modèle compatible avec l’IA d’Apple. Il paraît peu probable qu'Apple laisse cette situation perdurer trop longtemps, ce qui rend une mise à jour en 2025 presque inévitable.

Pourquoi pas d'actualisation en 2024 ?

L'iPad Mini 7 a les caractéristiques requises pour l'Apple Intelligence (Image credit: Future / Apple)

Sauf si Apple vient expliquer pourquoi un nouvel iPad n’a pas vu le jour en 2024, nous ne saurons probablement jamais avec certitude. Mais Apple Intelligence est sans doute un facteur clé.

Comme mentionné précédemment, Apple souhaite qu’Apple Intelligence devienne une fonctionnalité phare de la majorité de ses technologies. Cependant, pour des raisons de confidentialité, cette technologie doit s’appuyer au maximum sur des capacités de traitement en local, ce qui nécessite un matériel relativement puissant – limité aux chipsets A17 et ultérieurs.

Or, l’iPad a généralement un certain retard et embarque souvent des puces des iPhone Pro de deux ans. Cela signifie qu'il serait doté d'une puce A16, qu'Apple estime insuffisante pour faire tourner Apple Intelligence – comme l'a confirmé avec les modèles de base des iPhone 15 et iPhone 14 Pro.

Si Apple souhaite maintenir cet écart de sortie et lancer un iPad avec Apple Intelligence, elle ne pourra le faire avant 2025. Et même si cela peut paraître un peu étrange que l’entreprise se fixe ces propres limitations, il faut également prendre en compte le fait que l’iPad est conçu pour être un appareil d’entrée de gamme (et utiliser des technologies plus anciennes permet de maintenir des coûts bas). De plus, l’iPad Mini 7 vient tout juste de sortir avec une puce A17 (ce qui réduit les stocks d'Apple), ce qui pourrait expliquer pourquoi Apple pourrait souhaiter retarder la sortie de son prochain iPad.

Comme toujours avec les fuites, rumeurs et spéculations, il faut prendre ces informations avec prudence. Cependant, vu la popularité de la tablette, une nouvelle version de l'iPad est une question de "quand" plutôt que de "si". Nous resterons attentifs dans les mois et l'année à venir pour être prêts lorsqu'une nouvelle version sera finalement dévoilée.