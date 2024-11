Le Meta Quest 3S est génial, mais voici pourquoi le Quest 3 reste un meilleur choix

Le casque VR Meta Quest 3S a enfin pu être testé pour un examen approfondi, et son utilisation rappelle celle de l’Oculus Quest 2 tout en mettant en lumière les limites visuelles de ce dernier.

Le Meta Quest 3S partage le même chipset et la même quantité de RAM que le Meta Quest 3. Ainsi, il est capable de faire tourner les mêmes jeux et applications VR, y compris des titres attendus comme Batman: Arkham Shadow (inclus gratuitement avec le casque). Cependant, son principal point faible réside dans ses écrans. Contrairement à la configuration double écran de 2064 x 2208 pixels par œil du Quest 3, le Quest 3S réutilise l’écran unique du Quest 2 avec une résolution de 1832 x 1920 pixels par œil.

Le Quest 3S utilise également le système de lentilles de Fresnel du Quest 2, au lieu des lentilles "pancakes" plus modernes du Quest 3. Sans entrer dans des détails techniques, il suffit de savoir que les lentilles de Fresnel sont plus encombrantes et provoquent un flou sur les bords du champ de vision.

La Quest 3 vaut la peine d'être mise à niveau

À l'époque où l'Oculus Quest 2 était utilisé de manière régulière – plus tard rebaptisé Meta Quest 2 – il était évident que les visuels n’étaient pas aussi nets que regarder une série sur un smartphone ou jouer à un jeu sur une PS5 connectée à une TV 4K. Cependant, il semblait parfois que les critiques les plus virulentes concernant la résolution ou l’effet de grille (ce phénomène où des lignes noires apparaissent sur l’écran en raison des espaces visibles entre les pixels) étaient un peu excessives.

L’expérience offerte par ce casque était fantastique et, sans hésitation, il s’imposait comme le meilleur choix pour la majorité des utilisateurs à son apogée, grâce à ses performances solides et à son prix extrêmement attractif.

Le Meta Quest 3 a ruiné le Meta Quest 2 (Image credit: Meta)

Cependant, à cette époque, l’Oculus Quest 2 servait de référence pour les casques VR. À part quelques démonstrations occasionnelles lors de salons ou d’événements universitaires, aucune autre expérience VR ne venait concurrencer cette impression. Aujourd’hui, avec une référence bien supérieure, le Meta Quest 3, il est plus facile de comprendre les critiques concernant les visuels du Quest 2.

Cela ne signifie pas que le Meta Quest 3S n’est pas un excellent casque VR pour son prix. Proposé à partir de 329,99 € pour la version 128 Go, il offre des performances qui restent impressionnantes. Pour quelqu’un qui découvre la réalité virtuelle et qui n’a pas encore expérimenté d’appareils plus performants, les petits défauts visuels ne seront ni flagrants ni perturbants.

Cependant, dans le choix entre les deux versions du Meta Quest 3, il ne s’agit pas seulement de sélectionner une capacité de stockage préférée : d’autres différences importantes doivent être prises en compte.

Des visuels de haute qualité ne sont pas essentiels pour tout le monde, et lorsqu’on est plongé dans une expérience interactive, les éventuelles lacunes du Quest 3S deviennent moins perceptibles. Cela dit, pour les utilisateurs intensifs de VR qui utilisent régulièrement leur casque, ou ceux qui souhaitent profiter de contenus comme Netflix ou le streaming de jeux Xbox en VR ou en réalité mixte, le Meta Quest 3, plus précis et plus net, constitue un choix bien plus judicieux.

Ainsi, si la version 128 Go du Meta Quest 3 est encore disponible, mieux vaut l’acquérir avant que ce modèle discontinué ne soit définitivement introuvable et que seule la version 512 Go, plus onéreuse, reste en rayon.