Ray-Ban Meta Gen 3 vs Gen 2 : faut-il vraiment passer aux nouvelles lunettes connectées ?

Parmi les nombreux appareils présentés par Meta lors de Connect la semaine dernière — y compris un étrange compagnon IA façon Tamagotchi — figuraient les nouvelles Ray-Ban Meta Gen 3.

La deuxième génération avait apporté des progrès appréciables en qualité vidéo, autonomie et design. La troisième poursuit cette évolution, mais avec des changements globalement plus modestes.

Pour les propriétaires de Gen 2 comme pour les personnes envisageant une première paire de lunettes intelligentes, voici les principales différences entre les modèles 2025 et 2026.

Prix et design

Les Ray-Ban Meta Gen 3 en version Zena. (Image credit: Meta)

Les Ray-Ban Meta Gen 3 sont disponibles à partir de 449 € en France, soit un positionnement légèrement supérieur à celui des premières Gen 2.

Meta décrit leur conception comme plus fine et plus confortable. Les poids indiqués pour les Wayfarer suggèrent néanmoins une différence assez faible entre les deux générations.

Trois styles sont proposés : le Wayfarer, déjà présent sur les Gen 2 et toujours disponible en taille standard ou large, ainsi que deux nouveautés, l’emblématique Aviator et le Zena, une monture œil-de-chat beaucoup plus affirmée.

Au total, 27 combinaisons de montures, coloris et verres sont disponibles, avec notamment du noir et plusieurs déclinaisons Havana.

En France, les Gen 2 avaient été lancées à partir d’environ 419 €. Elles restent commercialisées en Wayfarer, Skyler et Headliner, avec des prix variant selon la monture et le type de verre.

Meta annonçait également 27 combinaisons lors du lancement des Gen 2, même si l’offre a évolué au fil des collections saisonnières.

Le nombre de possibilités reste donc comparable entre les deux générations ; ce sont surtout les formes proposées qui changent.

Autonomie et caractéristiques

Les Ray-Ban Meta Gen 3 en version Aviator. (Image credit: Meta)

Meta annonce jusqu’à 8 heures d’autonomie pour les Ray-Ban Gen 2. L’étui entièrement chargé apporte 48 heures supplémentaires, soit environ six recharges complètes.

Les Gen 3 passent à 9 heures sur une seule charge, avec environ 50 heures supplémentaires fournies par le boîtier.

Meta annonce également un passage de 0 à 50 % en seulement deux minutes, une promesse déjà associée aux Gen 2.

La caméra change très peu : les deux générations utilisent un ultra grand-angle de 12 Mpx capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 3K.

Les préoccupations liées à la vie privée restent donc exactement aussi importantes, puisque les deux modèles peuvent photographier ou filmer leur environnement.

La captation de la voix progresse en revanche. Les Gen 3 embarquent six microphones, contre cinq sur les Gen 2.

La puissance des haut-parleurs est annoncée comme identique — 76,1 dB(C) — tout comme les 32 Go de stockage interne.

Sur la fiche technique, les principales améliorations se résument donc à l’autonomie et aux microphones. Ces conclusions reposent sur les caractéristiques annoncées plutôt que sur une comparaison de laboratoire complète.

Fonctions et intelligence artificielle

Les Ray-Ban Meta Gen 3 en version Wayfarer (Image credit: Meta)

Dans l’usage, les Gen 3 reprennent pratiquement toutes les fonctions des Gen 2.

La principale nouveauté est l’ajout d’un bouton Action, en complément de la commande photo/vidéo existante. Il peut être configuré pour lancer directement une fonction précise : assistant IA, envoi d’un message à un contact favori ou traduction embarquée, par exemple.

Les lunettes utilisent toujours Meta AI ainsi que la même application compagnon Meta AI sur smartphone.

Les fonctions fondamentales restent identiques : appels audio, appels vidéo permettant au correspondant de voir ce que voit le porteur, assistance IA à partir de l’environnement observé et lecture de musique, podcasts ou livres audio.

Le passage des Gen 2 aux Gen 3 est donc moins spectaculaire que celui des Gen 1 aux Gen 2, qui avait fortement amélioré la capture vidéo et l’autonomie.

Pour une personne déjà équipée de Ray-Ban Meta Gen 2, une mise à niveau immédiate paraît difficile à justifier sauf attirance particulière pour les nouvelles montures.

Pour les propriétaires de première génération ou les nouveaux acheteurs, les Gen 3 deviennent en revanche la proposition la plus complète de la gamme.

Meta propose désormais aussi deux alternatives très différentes : les futures Meta VR Glasses et les Ray-Ban Meta Audio sans caméra.