Ray-Ban Display : les lunettes que tout le monde veut… sauf Meta

Pour celles et ceux qui ne résident pas aux États-Unis et attendaient patiemment l’arrivée des lunettes connectées Meta Ray-Ban Display, la nouvelle risque de décevoir : Meta a officiellement annoncé que leur lancement mondial était « mis en pause ».

L’information est apparue discrètement au milieu d’un article de blog publié pendant le CES 2026, comme une remarque anodine glissée entre deux paragraphes. Elle signifie pourtant que la sortie internationale prévue pour « début 2026 » n’aura pas lieu dans les délais escomptés – ou du moins pas aussi tôt qu’espéré.

Meta précise que les marchés comme le Royaume-Uni, le Canada, la France ou encore l’Italie (ainsi que d’autres régions où la commercialisation était attendue) devront patienter. L’entreprise souhaite d’abord « honorer les commandes aux États-Unis ». Aucune nouvelle date n’est pour l’instant avancée concernant la reprise du déploiement hors des frontières américaines.

Sollicitée directement, Meta a déclaré être « très satisfaite de l’accueil réservé à ses nouveaux produits connectés ». En revanche, aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur les raisons précises de la mise en pause, ni sur les mesures prises pour améliorer la distribution des lunettes Display aux États-Unis.

Ce n'est pas le début d'année 2026 que nous espérions

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Cette suspension du lancement international des lunettes Display n’était clairement pas l’ouverture rêvée pour 2026 dans le secteur de la XR. Beaucoup attendaient avec impatience de pouvoir essayer ce nouveau modèle dans les prochains mois, et devront désormais patienter sans indication de délai.

Il reste étonnant que Meta ait laissé entendre un lancement imminent avant de faire marche arrière, ce qui témoigne sans doute de l’engouement exceptionnel suscité par les lunettes Meta Ray-Ban Display, comme évoqué dans le billet officiel.

Bien que technologiquement remarquables, ces lunettes restent onéreuses : le tarif de base s’élève à 799 dollars hors options. En France, le prix final dépendra des taxes locales et des éventuelles corrections optiques, mais il devrait avoisiner les 675 euros. Il faut aussi se souvenir que le précédent produit comparable, les Google Glass, n’avait pas rencontré le succès escompté.

Dans ce contexte, la prudence de Meta face à la demande paraît logique. De nombreuses personnes réservent sans doute une démonstration gratuite, mais pourraient finalement se tourner vers des modèles plus abordables, dépourvus d’écran, voire renoncer à l’achat.

Malgré tout, bien plus de clients que prévu semblent avoir choisi de s’offrir les lunettes Meta Ray-Ban Display. Pour éviter d’allonger les délais de livraison et de frustrer davantage d’acheteurs, il est compréhensible que Meta concentre ses efforts sur le marché américain le temps de renforcer sa capacité de production.

Android XR arrive (Image credit: Future)

Comprendre la logique de Meta n’enlève rien à la frustration ressentie face à cette mise en pause.

La seule perspective encourageante, c’est qu’une trop longue attente pourrait jouer en faveur de la concurrence. Les lunettes Android XR de Google avancent rapidement, et un partenaire de Google – actif sur les lunettes avec ou sans écran – pourrait profiter de l’absence prolongée de Meta sur les marchés internationaux pour prendre l’avantage.

Il faudra observer l’évolution de la situation, mais l’intuition générale laisse penser que les marchés hors États-Unis auront droit aux lunettes Meta Ray-Ban Display dans un avenir pas si lointain. Espérons que cette attente ne se prolongera pas jusqu’à l’année prochaine à la même période.