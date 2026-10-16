Des Ray-Ban Meta ont enregistré des conversations sans autorisation — Meta affirme que le problème est résolu

Plusieurs utilisateurs ont remarqué des enregistrements vocaux qu’ils n’avaient pas demandé à créer

Meta affirme que le problème est désormais résolu, sans préciser exactement ce qui s’est passé

Désactiver l’activation vocale semble empêcher ces enregistrements

Les lunettes connectées de Meta font déjà l’objet de nombreuses critiques liées à la confidentialité, notamment parce qu’elles peuvent photographier ou filmer discrètement leur environnement. Un problème d’enregistrement audio signalé par plusieurs utilisateurs ajoute désormais une nouvelle inquiétude.

Dans une publication Reddit repérée notamment par Android Authority, un propriétaire de Ray-Ban Meta explique avoir découvert dans son historique des fichiers audio accompagnés de transcriptions correspondant à des conversations qu’il n’avait volontairement jamais enregistrées. Selon lui, aucune commande « Hey Meta » ni pression sur le bouton des lunettes n’avait précédé ces captures.

Le même comportement se serait produit sur trois paires différentes, dont des modèles appartenant aux deuxième et troisième générations. D’autres participants à la discussion affirment avoir observé des phénomènes comparables.

Meta a indiqué à Android Authority que le problème avait été « résolu ». L’entreprise n’a toutefois pas détaillé son origine ni expliqué précisément quels modèles ou quelles versions logicielles avaient été concernés.

Vérifier les journaux vocaux

Les propriétaires de lunettes concernées peuvent vérifier leur historique depuis l’application Meta AI. Le chemin indiqué passe par Glasses > Device settings > sélectionner les lunettes > Glasses privacy > Voice activity log. Les enregistrements éventuellement présents peuvent ensuite être consultés ou supprimés.

La suppression de ces fichiers ne désactive toutefois pas leur création future. Dans des conditions normales, les lunettes ne devraient enregistrer une commande vocale qu’après avoir détecté « Hey Meta » ou lorsqu’une interaction est déclenchée à l’aide du bouton prévu à cet effet.

Dans sa notice consacrée à la confidentialité des commandes vocales, Meta reconnaît que l’assistant peut parfois être activé « par inadvertance ». L’entreprise précise également que certains enregistrements vocaux peuvent être examinés pour améliorer ses services.

Certains utilisateurs indiquent avoir complètement désactivé l’activation vocale afin d’éviter le problème. Cette solution semble efficace, mais supprime évidemment l’une des fonctions essentielles de lunettes dont une grande partie de l’intérêt repose précisément sur l’utilisation mains libres de Meta AI.