Jensen Huang a été réintégré au poste de PDG de Nvidia

Il avait démissionné il y a une dizaine de jours

Le conseil d’administration de Nvidia affirme que Huang ne représente « aucun risque pour la sécurité nationale »

Nouveau rebondissement spectaculaire chez Nvidia. Le conseil d’administration vient officiellement de réintégrer Jensen Huang au poste de PDG, après sa disgrâce momentanée.

« Le conseil d’administration estime que Jensen est la personne la mieux placée pour diriger Nvidia et que son retour sert les intérêts de nos actionnaires, de nos employés, de nos partenaires et de nos clients », écrit-il dans un communiqué officiel.

Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a soutenu le retour de Huang. De son côté, Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor, a joué sur les mots pour revenir sur ses précédentes déclarations. Il avait alors estimé que Nvidia devait chercher son prochain PDG « à l’extérieur ». Comme il l’a expliqué dimanche dans l’émission Face the Nation de CBS, « j’ai dit qu’ils devaient chercher à l’extérieur. Jensen est à l’extérieur ».

Voilà ce qu’on appelle une belle pirouette verbale.

Bessent: “I said they needed to go outside. Jensen is on the outside.” Odds going up every day imo. Probably sooner rather than later. “CEO. Yes, that’s what they used to call me. Now I am Chairman & CEO and I come back to you at the turn of the tide.” https://t.co/Efde2DeGEdNovember 22, 2026

Peut-être étiez-vous trop absorbé par les récentes pannes technologiques, notamment celles d’Outlook, des banques ou de l’autorité américaine de l’aviation civile (FAA). Ou peut-être avez-vous simplement passé les deux dernières semaines à préparer la sortie de GTA 6, puis à y jouer. Dans ce cas, vous ignorez peut-être pourquoi Jensen Huang a démissionné de l’entreprise de semi-conducteurs qu’il a cofondée il y a 33 ans. Voici donc un rapide résumé. Des rumeurs concernant une possible relation entre Jensen Huang et Alice Huang, dirigeante de Megapseed, ont commencé à circuler il y a quelques semaines. Les deux personnes n’ont aucun lien de parenté. Basée à Singapour, l’entreprise est un important client de Nvidia. Elle pourrait également avoir contribué à acheminer des puces Nvidia vers la Chine. Or, à l’exception de certaines puces moins puissantes, la politique américaine interdit l’exportation de ces composants vers ce pays.

Le FBI cherche à déterminer si Alice Huang est réellement une espionne chinoise. Alors que cette affaire commençait à éclater, de nouvelles accusations ont émergé concernant plusieurs relations extraconjugales présumées entre Jensen Huang et des collègues.

Dans une note interne, Jensen Huang a reconnu une infidélité et présenté ses excuses. Mais les nouvelles révélations concernant ses relations ont finalement conduit à sa démission.

Presque immédiatement après son départ, des voix se sont élevées pour réclamer son retour. Jensen Huang a été présenté comme un fondateur et PDG exceptionnel, une sorte de licorne du monde de la technologie, autrement dit quelqu’un d’unique et d’irremplaçable.

Les réseaux sociaux étaient divisés, ou du moins leurs différentes plateformes l’étaient. Sur Threads, l’opinion semblait généralement opposée à son retour. Les utilisateurs déploraient notamment le manque de clarté concernant ce que Huang, et même le gouvernement américain, savaient ou ignoraient au sujet d’Alice Huang et de Megaspeed.

Sur X, les appels réclamant sa réintégration étaient beaucoup plus affirmés.

Lors de la présentation des résultats financiers de Nvidia, le 17 novembre, assurée par la PDG par intérim Colette Kress, le conseil d’administration avait pourtant été parfaitement clair sur sa volonté de tourner la page. Il avait alors déclaré qu’il « n’avait pas l’intention de réintégrer Jensen au poste de PDG ».

Un changement d’avis

Dans le monde des affaires, l’opinion exprimée sur les réseaux sociaux pèse à peu près autant qu’une plume en papier aluminium.

En revanche, les pressions exercées par les actionnaires, et surtout par la Maison-Blanche, ont peut-être fait changer d’avis le conseil d’administration. « Dans le cadre du processus ayant conduit à sa décision, le conseil d’administration a reçu des contributions de hauts responsables du gouvernement des États-Unis », révèle-t-il dans son communiqué officiel.

Dans ce même communiqué, Jensen Huang s’efforce d’adopter un ton contrit. « J’assume cette responsabilité avec la plus grande humilité et un engagement renouvelé », déclare-t-il.

Donald Trump n’a jamais faibli dans son soutien à Jensen Huang. Le président semble clairement considérer qu’une Nvidia dirigée par Huang est plus prévisible qu’une entreprise placée sous la responsabilité d’un nouveau PDG, dont les compétences resteraient à démontrer. Il s’est d’ailleurs rapidement réjoui de son retour sur Truth Social.

(Image credit: Future)

Quelles conséquences ?

Dans l’immédiat, les activités de la plus importante entreprise mondiale dans le domaine de l’IA reprennent leur cours habituel. Mais les questions entourant Jensen Huang, Alice Huang, Megaspeed, la Chine et les responsables américains ne disparaîtront pas.

Il faut reconnaître à Nvidia une certaine transparence concernant cette nouvelle situation. L’entreprise admet que « M. Huang a été la cible d’une opération de renseignement étrangère ». L’enquête portant sur ces événements se poursuit. « Le conseil d’administration a réaffirmé que l’enquête du comité serait menée jusqu’à son terme. M. Huang soutient pleinement cette enquête et s’engage à y coopérer », précise le communiqué.

Pourtant, cette procédure semble désormais largement dépourvue de conséquences potentielles. Comme le souligne le conseil d’administration dans sa déclaration, « le conseil est convaincu que la réintégration de M. Huang ne présente aucun risque pour la sécurité nationale ».

La rapidité de cette réintégration montre que ce que Huang savait ou ignorait, et ce que ses interactions avec Alice Huang ont éventuellement rendu possible, ne semble finalement pas avoir beaucoup d’importance. Huang reprend les commandes sans qu’aucune réponse ait été apportée.

Lorsque ces réponses arriveront, elles pourraient au moins établir qu’Alice Huang était effectivement une espionne. Elles pourraient également démontrer que, grâce à ses activités présumées, la Chine a obtenu des puces Nvidia auxquelles elle n’aurait pas dû avoir accès. Mais il paraît peu probable que le conseil d’administration prenne alors des mesures.

La position de Jensen Huang semble désormais solidement établie. Il n’est pas seulement à la tête de Nvidia. Il est également devenu l’un des dirigeants les plus importants, et désormais presque intouchables, de l’intelligence artificielle mondiale. Cette situation devrait perdurer dans l’immédiat et probablement au moins jusqu’à la fin du mandat de Donald Trump.

Dans deux ans, le monde sera passé à autre chose. Grâce aux dernières puces Nvidia, nous disposerons d’encore davantage d’agents IA. Ils prendront peut-être à notre place des décisions que nous ne voudrons plus prendre, ou pour lesquelles nous ne nous sentirons plus suffisamment compétents. Par exemple, déterminer ce qui s’est réellement passé entre Jensen Huang, Alice Huang, Megapseed, la Chine et l’administration Trump.

Il convient également de rappeler que, si le retour de Jensen Huang a peut-être soutenu l’action Nvidia et l’ensemble du marché boursier technologique, il n’aura absolument aucun effet sur le prix des produits utilisant des GPU Nvidia. Ce n’est pas comme si cette décision avait été prise pour aider les consommateurs. Elle vise plutôt à améliorer les perspectives financières des entreprises technologiques spécialisées dans l’IA et à soutenir son développement.

L’ancienne activité de Nvidia consacrée aux GPU et aux jeux vidéo semble désormais presque secondaire. Et il en va probablement de même pour toute perspective de transparence, voire de justice, concernant ce qui s’est réellement passé avec Jensen Huang, le PDG de Nvidia.