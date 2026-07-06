Attention si vous possédez une RTX 5090 : les câbles riser pourraient vous réserver une mauvaise surprise

Monter un nouveau PC gamer en 2026 est devenu un véritable défi, notamment en raison de la crise actuelle qui touche la mémoire vive (RAM). Dans ce contexte, il est d'autant plus important de rester vigilant quant au choix et à l'installation des différents composants.

Comme le rapporte TweakTown, un utilisateur de Reddit affirme avoir constaté la fonte partielle d'un câble riser PCIe de marque Lian Li, provoquée par la chaleur dégagée par la plaque arrière (backplate) d'une Asus TUF GeForce RTX 5090. Des résidus du revêtement fondu du câble sont d'ailleurs visibles sur le dos de la carte graphique. Heureusement, les dégâts semblent limités.

Les câbles riser sont très appréciés des assembleurs de PC, notamment dans les configurations compactes. Ils permettent d'installer une carte graphique à la verticale afin de gagner de la place dans le boîtier. Dans ce cas précis, l'utilisateur explique que le câble riser était resté en contact avec la plaque arrière de la RTX 5090 après un nettoyage du PC. Selon lui, la chaleur dégagée par la carte aurait fini par faire fondre la gaine isolante du câble.

D'autres modèles de cartes impactés

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la RTX 5090 est associée à un problème de surchauffe. Plusieurs utilisateurs ont déjà signalé des cas de connecteurs d'alimentation ayant fondu sur cette carte, un phénomène généralement attribué à sa consommation électrique particulièrement élevée, qui peut atteindre 575 W.

Il convient toutefois de préciser que ce type d'incident n'est pas propre à la RTX 5090. Des cartes graphiques AMD Radeon comme Nvidia GeForce RTX peuvent également être concernées, en particulier les modèles haut de gamme qui dégagent beaucoup de chaleur en pleine charge. En revanche, le modèle phare de Nvidia semble davantage exposé à ce risque, notamment lorsque des câbles riser ou des connecteurs d'alimentation de qualité médiocre sont utilisés.