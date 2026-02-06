Vers la fin des GPU haut de gamme AMD ? Les 8 Go reviennent en force

Les cartes graphiques d’AMD pourraient connaître de nouvelles hausses de prix, selon plusieurs rumeurs

Ces informations font suite à des augmentations tarifaires qui auraient déjà été appliquées le mois dernier

Une autre affirmation évoque également un recentrage d’AMD sur les cartes graphiques équipées de 8 Go de mémoire, au détriment des modèles 16 Go

La rumeur enfle à nouveau autour des projets d’AMD concernant ses cartes graphiques Radeon. Selon plusieurs échos, le constructeur prévoirait à la fois une nouvelle hausse des prix et un ajustement de sa stratégie de production en faveur des modèles 8 Go.

D’après VideoCardz, ces deux rumeurs proviennent de sources distinctes, mais toutes deux ont circulé via les « Board Channels » en Chine, une source bien connue de spéculations issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique.

En premier lieu, concernant les hausses de prix, il est avancé que, soit plus tard ce mois-ci, soit en mars, certains fabricants de cartes graphiques AMD pourraient augmenter les tarifs de leurs produits. Cette décision ferait suite à une hausse comprise entre 5 % et 10 % intervenue en janvier.

L’ampleur exacte de cette nouvelle augmentation n’est pas connue, mais l’objectif serait d’aligner les prix de ces GPU Radeon sur ceux des modèles Nvidia équivalents.

La seconde source avance l’idée qu’AMD pourrait ajuster ses volumes de production de cartes graphiques Radeon afin de favoriser davantage les modèles 8 Go. Cette modification resterait toutefois marginale et ne correspondrait pas à un bouleversement majeur des chaînes d’assemblage.

Il est également affirmé que cette stratégie mettrait davantage en avant deux GPU 8 Go, avec des niveaux de production plus élevés : la RX 9060 XT 8 Go (qui existe aussi en version 16 Go) et la RX 7650 GRE.

La priorité donnée aux cartes 8 Go a du sens, autant pour AMD que pour Nvidia

(Image credit: Future / John Loeffler)

Pour rappel, la RX 7650 GRE est une carte graphique AMD réservée au marché asiatique. Elle n’est donc pas disponible chez les revendeurs d’autres régions, même s’il reste possible de l’importer via des places de marché tierces depuis Hong Kong ou ailleurs, une option généralement déconseillée, notamment en raison des difficultés liées aux retours et au support client. Ce modèle correspond essentiellement à une version légèrement plus rapide de la RX 7600, avec des écarts de performances limités.

Comme indiqué précédemment, la RX 9060 XT existe en deux variantes : l’une dotée de 16 Go de mémoire vidéo, l’autre de 8 Go. Les joueurs risquent donc de grincer des dents à l’idée que cette dernière version puisse être privilégiée en matière de disponibilité.

Le débat sur la suffisance de 8 Go de VRAM pour le jeu moderne dure depuis longtemps. Sans y revenir en détail, un certain scepticisme persiste, notamment en ce qui concerne le niveau de pérennité offert par une telle quantité de mémoire vidéo.

Dans un contexte où la crise des prix de la mémoire affecte également la VRAM, il paraît logique qu’AMD cherche à réorienter ses priorités vers des GPU qui embarquent moins de mémoire, comme la RX 9060 XT 8 Go, plutôt que vers des modèles relativement plus abordables mais plus généreux en VRAM, à l’image de la RX 9060 XT 16 Go. Nvidia serait d’ailleurs engagé dans une démarche similaire, notamment avec la RTX 5060 Ti, proposée elle aussi en versions 8 Go et 16 Go.

Concernant les hausses de prix évoquées, les cartes graphiques AMD montrent déjà une tendance à l’augmentation, ce qui pourrait en partie refléter les précédentes hausses mentionnées, dont les rumeurs circulent depuis un certain temps. AMD a d’ailleurs reconnu que les tarifs de ses GPU pourraient ne pas « rester stables » à mesure que l’on s’approche de 2026.

À titre d’exemple, la RX 9060 XT 16 Go se trouve actuellement à partir de 440 dollars aux États-Unis sur Newegg, soit près de 100 dollars de plus que son prix de lancement de 349 dollars l’an dernier. Si ce modèle offrait un excellent rapport qualité-prix à sa sortie, la proposition apparaît nettement moins attractive aujourd’hui.

Fait intéressant, la RTX 5060 Ti 16 Go, plus performante que la RX 9060 XT 16 Go sans toutefois creuser un écart considérable (hors ray tracing), conserve le même différentiel de prix par rapport à la carte AMD qu’au moment de leurs lancements respectifs. L’écart est actuellement de 80 dollars entre les modèles les moins chers sur Newegg, soit exactement la même différence que celle observée sur les prix conseillés à l’origine. Cet élément renforce l’idée que les tarifs des Radeon suivront les augmentations appliquées par Nvidia, ce qui paraît cohérent.

Les prix des cartes graphiques pourraient donc continuer à grimper au cours des prochains mois, comme le suggèrent les prévisions relayées par les Board Channels. Cette perspective n’a rien de surprenant au vu de la crise de la mémoire, qui, malgré quelques signes récents de stabilisation, devrait encore s’aggraver tout au long du premier trimestre 2026.

Pour celles et ceux qui envisagent l’achat d’un GPU 16 Go relativement abordable, le moment semble opportun pour passer à l’acte. À défaut, il faudra se préparer à attendre la fin de cette crise, qui pourrait s’étendre sur l’année en cours, voire au-delà, selon certaines analyses.