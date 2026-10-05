Micron n’entrevoit toujours pas la fin de la pénurie de RAM, et les robots pourraient encore aggraver la situation

Micron prévient que la pénurie de RAM va s’aggraver fortement en 2027 et 2028

À l’approche de la fin de la décennie, les robots pourraient ajouter une nouvelle pression considérable sur l’offre de mémoire

Selon Micron, certains systèmes d’« IA physique » pourraient nécessiter plus de 200 Go de DRAM et plusieurs téraoctets de stockage par appareil

Micron vient de publier ses derniers résultats financiers, accompagnés de plusieurs prévisions concernant l’avenir de la crise de la RAM qui ne devraient guère rassurer les consommateurs.

Wccftech rapporte que Micron, l’un des trois grands fabricants mondiaux de puces mémoire, vient de dévoiler les résultats de son quatrième trimestre fiscal 2026. Les bénéfices sont, sans surprise, en plein essor, mais les projections concernant la pénurie de RAM attirent encore davantage l’attention.

Dans ses prévisions, signalées sur X par Eric Jhonsa, gestionnaire de portefeuille pour une société néerlandaise de gestion d’actifs, Micron explique s’attendre à des conditions d’offre et de demande pour la mémoire et le stockage « beaucoup plus tendues » en 2027 et 2028 qu’elles ne l’étaient en 2026.

Le fabricant ajoute que même avec les projets d’extension des salles blanches consacrées à la DRAM dans l’ensemble de l’industrie et malgré la hausse prévue des capacités, la vigueur de la demande et de nouvelles requêtes provenant des clients ne permettent toujours pas d’identifier clairement le moment où l’offre et la demande retrouveront leur équilibre.

Autre élément relevé sur X par Shay Boloor, stratégiste en chef chez Futurum Equities : même si la bulle actuelle autour de l’IA finissait par se dégonfler et réduisait la demande de RAM provenant des serveurs des data centers, une autre source de consommation pourrait rapidement prendre le relais : l’« IA physique », autrement dit les robots.

Micron estime que certains robots humanoïdes pourraient nécessiter plus de 200 Go de DRAM ainsi que plusieurs téraoctets de stockage par unité. Plusieurs clients travaillant sur l’IA physique testeraient déjà des produits de nouvelle génération, et cette catégorie pourrait devenir un moteur important de la demande de mémoire et de stockage d’ici la fin de la décennie.

Les robots pourraient à leur tour vider les stocks de RAM

(Image credit: Getty Images)

En résumé, Micron ne prévoit pas seulement une offre de RAM très contrainte en 2027, comme de nombreux analystes l’anticipaient déjà, mais place désormais 2028 au même niveau.

Cette projection renforce le scénario d’une crise de la mémoire susceptible de durer jusqu’en 2030. Même si la demande liée aux infrastructures d’intelligence artificielle ralentissait et que les data centers cessaient d’absorber autant de mémoire, l’adoption croissante de robots pourrait maintenir une forte pression sur l’offre.

Une réserve s’impose toutefois concernant le calendrier avancé pour les robots. Dans ce type de projections financières, Micron a naturellement intérêt à mettre en avant les marchés susceptibles de soutenir sa croissance future et d’attirer les investissements.

Cela ne remet pas en cause la position extrêmement favorable du fabricant sur le marché actuel, ni l’intérêt grandissant autour de la robotique. Et comme l’éclatement même de la bulle de l’IA reste loin d’être acquis, selon les analystes considérés, les consommateurs se retrouvent face à une nouvelle source potentielle de pression sur le prix du matériel.

Dans ces conditions, un retour rapide de la RAM à des niveaux de prix réellement abordables paraît de moins en moins probable.