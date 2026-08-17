MacBook Air M5 : pénuries, prix en hausse et délais rallongés, la crise de la RAM fait très mal à Apple

Les MacBook Air commencent à subir d’importantes contraintes d’approvisionnement

Aux États-Unis, certains délais peuvent atteindre quatre à cinq semaines

Les revendeurs et plusieurs PC Windows constituent des alternatives intéressantes

Les fabricants de PC n’en finissent plus de subir les conséquences de la crise actuelle de la RAM, et Apple semble désormais particulièrement exposé.

Selon les informations rapportées par 9to5Mac, les pénuries de MacBook Air s’aggravent aux États-Unis. Les délais affichés sur l’Apple Store américain sont devenus nettement plus longs que d’habitude.

La majorité des configurations demanderaient désormais deux à trois semaines avant expédition. Les modèles équipés de 32 Go de mémoire unifiée pourraient même nécessiter quatre à cinq semaines.

Ces délais renforcent l’idée que la pénurie de mémoire commence à directement affecter les capacités d’approvisionnement d’Apple.

Ils interviennent également peu après une série de hausses de prix sur les Mac et les iPad. Le MacBook Air M5 avait notamment subi une augmentation importante en juin.

La France n’a pas été épargnée. Le MacBook Air M5 13 pouces d’entrée de gamme est passé de 1 199 à 1 399 €, soit une hausse de 200 €.

La situation française paraît toutefois moins critique concernant les stocks au moment de cette vérification.

Apple précise que de nombreuses configurations de Mac sont toujours prêtes à être expédiées ou retirées en magasin en France. Certains choix de personnalisation peuvent néanmoins rallonger les délais.

Les principaux revendeurs disposent également encore de machines immédiatement disponibles.

Fnac affiche par exemple le MacBook Air M5 13 pouces avec 16 Go de mémoire et 512 Go de SSD à 1 399 €, avec du stock en ligne.

Boulanger propose actuellement la même configuration à 1 299 €, soit 100 € sous le tarif désormais pratiqué par Apple.

Le constat américain reste néanmoins préoccupant. Des employés d’Apple Store cités par 9to5Mac décrivent les livraisons de MacBook Air comme plus contraintes qu’ils ne l’auraient jamais vu auparavant.

La crise de la RAM touche désormais une grande partie du marché informatique, avec des conséquences simultanées sur les prix et les volumes disponibles.

Apple augmente rarement rapidement ses tarifs à la baisse après les avoir relevés. Pour les acheteurs pressés, deux solutions principales se présentent donc : passer par un autre revendeur ou envisager un PC Windows.

Que faire maintenant ?

(Image credit: Shutterstock / D.L.Sakharova)

En France, vérifier les revendeurs avant de commander directement chez Apple prend aujourd’hui tout son sens.

La situation diffère ainsi nettement du marché américain décrit dans le papier original, où Amazon proposait le MacBook Air M5 13 pouces moins cher qu’Apple et avec un délai Prime nettement inférieur.

Les offres américaines n’ont évidemment pas vocation à être reprises telles quelles en France. Boulanger constitue actuellement un exemple plus pertinent, avec le MacBook Air M5 de base affiché à 1 299 €.

Si macOS n’est pas indispensable, plusieurs alternatives Windows restent également intéressantes.

Le Lenovo Yoga Slim 7x représente une première piste. Lenovo continue de commercialiser cette famille en France, désormais avec des configurations Snapdragon de nouvelle génération.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition reste lui aussi proposé sur le marché français. Il combine notamment processeur Intel Core Ultra, écran OLED et format particulièrement léger.

Enfin, le Dell XPS 13 demeure une alternative directe parmi les ultraportables Windows. Dell France propose actuellement ses nouvelles configurations à partir d’environ 1 149 €.

Ces machines ne reproduisent pas exactement l’expérience d’un MacBook Air ni son intégration à l’écosystème Apple. Elles restent néanmoins suffisamment proches en matière de mobilité et de positionnement pour constituer de véritables alternatives.

Le papier source estime par ailleurs que les tensions d’approvisionnement ne devraient pas disparaître rapidement et pourraient continuer à peser sur le marché en 2027.

Pour les acheteurs français, il n’y a donc pas encore matière à paniquer devant des rayons vides.

Mais entre la hausse de 200 € déjà appliquée au MacBook Air M5 et les premiers gros délais observés ailleurs, comparer les prix et les stocks avant l’achat devient plus pertinent que jamais.