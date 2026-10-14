Faut-il acheter un PC portable maintenant ? Les analystes prévoient de nouvelles hausses de prix malgré l’effondrement des ventes

Les derniers chiffres d’IDC montrent une baisse de 20 % des livraisons mondiales de PC sur un an

TrendForce prévoit une nouvelle diminution des ventes de PC portables en 2027 et de possibles hausses de prix, un scénario également envisagé par IDC

Pour les personnes qui prévoient d’acheter un ordinateur portable, profiter d’une bonne promotion avant 2027 pourrait devenir la meilleure stratégie

Les livraisons de PC viennent de fortement chuter et plusieurs cabinets d’analystes estiment que les ventes d’ordinateurs et de PC portables pourraient encore diminuer l’année prochaine.

PC Gamer a repéré le dernier rapport d’IDC consacré au troisième trimestre 2026. Selon le cabinet, les livraisons mondiales de PC ont chuté de 20,1 % sur un an, passant de 78,5 millions à 62,7 millions d’unités.

La principale explication tient à la crise de la RAM et à l’augmentation des prix qui touche désormais de nombreux composants informatiques, bien au-delà de la seule mémoire.

TrendForce arrive à une conclusion comparable dans un autre rapport, également signalé par Wccftech. Le cabinet estime que la hausse du coût des composants risque d’affaiblir la demande de PC portables en 2027.

TrendForce prévoit actuellement une baisse mondiale des livraisons de PC portables « de quelques pourcents » l’année prochaine.

Le cabinet avertit toutefois que si les prix de la RAM et des processeurs restent élevés — un scénario qui semble de plus en plus probable — les fabricants pourraient être contraints de répercuter davantage ces coûts sur les consommateurs. Des prix de vente plus élevés réduiraient encore la demande et pourraient faire approcher la baisse des ventes d’un recul à deux chiffres.

Les ventes de PC portables pourraient donc chuter de près de 10 % en 2027, après une année 2026 déjà très difficile pour l’ensemble du marché informatique.

Acheter maintenant ou attendre beaucoup plus longtemps

(Image credit: Nikola Paunov / Getty)

IDC comme TrendForce soulignent qu’une partie du recul observé en 2026 provient du fait que de nombreux consommateurs ont anticipé leur achat plus tôt dans l’année par crainte — justifiée — d’une hausse des prix. Il reste donc moins d’acheteurs aujourd’hui qu’en temps normal. Cela explique également pourquoi la chute du troisième trimestre est beaucoup plus brutale que celle observée au deuxième trimestre, lorsque les livraisons de PC avaient déjà baissé de 3,8 % sur un an.

Les constructeurs commencent parallèlement à épuiser les composants achetés plus tôt à des tarifs inférieurs. Les marges vont donc subir une pression croissante sous l’effet de la hausse de la RAM, du stockage et des processeurs. Les GPU peuvent également peser sur les coûts de certains modèles, notamment les PC portables gaming. Sans hausse des tarifs, les fabricants risquent alors de devoir réduire certaines caractéristiques techniques.

TrendForce fournit à ce sujet un chiffre révélateur. Dans un PC portable typique du milieu ou du haut de gamme vendu environ 900 dollars, le processeur, la RAM et le SSD représentent désormais environ 68 % de la nomenclature, c’est-à-dire du coût brut des composants. Ces trois éléments concentrent donc à eux seuls plus des deux tiers du prix de fabrication matériel.

IDC se montre lui aussi pessimiste pour 2027, au moins pendant le premier semestre. Le cabinet estime que les prix devraient rester élevés et prévient que la dégradation des conditions macroéconomiques pourrait encore assombrir les prochains trimestres avant qu’une amélioration n’apparaisse.

Un point légèrement plus positif existe néanmoins. IDC explique que les revendeurs craignent de conserver trop de stocks sur un marché où les prix élevés freinent déjà la demande. Cette situation pourrait provoquer des promotions et apporter un soulagement ponctuel aux consommateurs, notamment autour du Black Friday, même si les prix devraient rester très supérieurs à ceux pratiqués un an auparavant.

Quelques bonnes affaires devraient donc encore apparaître. Pour un achat déjà prévu, profiter d’une promotion intéressante sur le type de PC recherché semble désormais plus prudent que d’attendre automatiquement l’année prochaine.

La quasi-totalité des prévisions actuelles concernant la crise de la RAM reste négative et le pessimisme continue de progresser. À moins que les analystes et les acteurs du secteur se trompent massivement, attendre 2027 pour renouveler du matériel informatique paraît risqué. Pour les PC et les ordinateurs portables, deux stratégies se dégagent donc : acheter pendant une bonne promotion à court terme ou conserver le matériel actuel beaucoup plus longtemps. Une logique comparable peut également s’appliquer aux cartes graphiques.