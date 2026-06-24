SSD, MacBook, composants… 5 achats malins à envisager avant une nouvelle flambée des prix

Ces derniers temps, il suffit de consulter l’actualité tech pour tomber rapidement sur une mention de la crise de la RAM. La baisse des stocks de puces mémoire devient de plus en plus problématique, et à ce stade, il semble que l’industrie de l’IA n’ait pas seulement pris la part des consommateurs, mais aussi le dîner, le dessert, et même les petits chocolats servis avec l’addition. Et a-t-elle laissé un pourboire ? Peu probable.

Un conseil peut toutefois être partagé — transition assumée — ou plutôt cinq conseils alors que la pénurie de mémoire continue inexorablement d’avancer, écrasant tous les budgets sur son passage. Cet article met en avant cinq équipements informatiques qu’il semble pertinent d’acheter dès maintenant, ou dans un futur très proche, avant que la crise des composants PC — qui ne se limite évidemment pas à la RAM — ne fasse grimper nettement les prix.

Rien n’est garanti dans la vie, pas même ces prédictions (hum), il faut donc les considérer avec ce recul. Ces recommandations — des MacBook aux SSD — s’appuient sur les évolutions récentes de la crise, pour des raisons détaillées au fil des choix.

Voici donc cinq appareils ou composants qu’il vaut mieux envisager rapidement s’ils figurent sur une liste d’achats. Avec le Prime Day d’Amazon en cours, surveiller les bonnes affaires peut également valoir le coup.

1. Les MacBook d'Apple — en particulier le MacBook Neo

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Plus tôt cette semaine, Tim Cook a partagé une information que toute personne envisageant l’achat d’un nouveau Mac doit connaître. Le PDG d’Apple a indiqué que les produits de la marque allaient devenir nettement plus chers à court terme, en évoquant notamment un caractère « inévitable », sans entrer dans les détails.

Des hausses de prix, probablement importantes, arrivent donc sur les principaux produits Apple, y compris les MacBook (ainsi que les iPhone, probablement les iPad, et d’autres encore). L’inquiétude principale concerne toutefois le MacBook Neo.

En résumé, Apple a abandonné le mois dernier le Mac mini d’entrée de gamme, laissant comme option la moins chère un modèle supérieur à 829 € avec deux fois plus de stockage (512 Go au lieu de 256 Go). La même stratégie pourrait-elle s’appliquer au MacBook Neo ? Cette possibilité existe. Face à la nécessité d’ajuster les prix des MacBook, appliquer une hausse dès le début de vie du Neo ne donnerait pas une bonne image, surtout pour un modèle positionné comme abordable.

Une alternative consisterait à supprimer la version d’entrée de gamme actuelle du Neo, comme pour le Mac mini, ce qui obligerait à payer environ 100 € de plus pour le modèle de base (avec davantage de stockage). Cette évolution pourrait alors être présentée comme un ajustement de configuration plutôt qu’une hausse de prix.

Dans ce contexte, le MacBook Neo à son prix actuel pourrait être une excellente affaire, surtout en cas de promotion. Des offres intéressantes existent déjà au Royaume-Uni au moment de la rédaction, et d’autres pourraient apparaître.

Des promotions peuvent aussi concerner d’autres modèles de MacBook. Comme pour le Neo, profiter d’une bonne offre sur un MacBook Air ou un MacBook Pro — ou tout autre Mac envisagé cette année — semble judicieux. Tous ces appareils pourraient subir des hausses de prix significatives. Acheter maintenant paraît donc pertinent. Un MacBook Air M5 à 1 199 € aujourd’hui pourrait sembler très attractif face à un Neo à 699 € dans un futur proche, potentiellement.

2. SSDs

(Image credit: Shutterstock / Eshma)

Deuxième piste face aux tensions sur les composants : tenter d’acheter un SSD à un prix encore raisonnable, même si cela reste difficile.

Cela vaut tout de même la peine d’essayer — le Prime Day peut aider — et à titre d’exemple, le SSD 990 Pro de Samsung a récemment été proposé à des prix encore acceptables compte tenu du contexte. Certes, le modèle 1 To coûte aujourd’hui à peu près le prix conseillé du 2 To avant la crise de la RAM, mais un peu plus de 200 $ reste relativement correct dans l’ensemble.

Un élément important à noter : plus tôt cette semaine, un responsable de la chaîne d’approvisionnement des SSD (vice-président chez Silicon Motion, fabricant de contrôleurs) a déclaré : « Le marché grand public des SSD a presque disparu. » La production est désormais orientée vers les centres de données et les fabricants de PC, laissant très peu de volumes pour le marché classique.

Contrairement à la RAM, dont les prix pourraient atteindre un plafond faute d’acheteurs, les SSD ont encore une marge de hausse. Les propos de Silicon Motion sont préoccupants et suggèrent que les offres actuelles, déjà limitées, pourraient disparaître rapidement.

3. Disques durs externes

Dans la continuité du stockage, des indices montrent une hausse des prix des disques durs. Alors que les SSD ont déjà fortement augmenté — surtout sur les modèles haut de gamme ou de grande capacité — les disques durs avaient été relativement épargnés jusqu’à récemment.

Selon les données de 3D Center, qui suit le marché allemand, les disques durs deviennent de plus en plus chers. Le mois dernier, ils coûtaient 34 % de plus qu’un an auparavant, et en juin 2026, cette hausse atteint 58 %, soit près de 20 % d’augmentation en un mois.

Dans ce contexte, pour un disque dur externe destiné aux sauvegardes ou à un NAS, ou pour étendre la capacité d’un Mac équipé d’un petit SSD, acheter rapidement semble pertinent avant une nouvelle accélération des prix.

4. Ordinateurs portables sous Windows 11

(Image credit: Foxy burrow / Shutterstock / Microsoft)

Les MacBook ne sont pas les seuls concernés par ces hausses. La pression sur les composants touche l’ensemble des ordinateurs portables.

Un précédent article expliquait déjà pourquoi acheter un PC sous Windows 11 maintenant pouvait être une bonne idée, après que Jensen Huang, PDG de Nvidia, a évoqué une crise de la RAM susceptible de durer jusqu’à la fin de la décennie.

Aujourd’hui encore, il existe des ordinateurs portables abordables, notamment en période de promotions. Mais avec les inquiétudes récentes sur les prix — et les déclarations de Huang, particulièrement crédibles — le risque est réel de voir disparaître ces options bon marché.

Acheter un PC Windows 11 aux prix actuels, surtout en promotion, ne devrait pas être regretté.

5. Cartes graphiques

(Image credit: Future / John Loeffler)

Enfin, si un changement de carte graphique est envisagé dans un avenir proche, il s’agit d’un autre composant qu’il peut être judicieux d’acheter rapidement.

Si les hausses de prix des GPU Nvidia sont restées jusqu’ici plutôt limitées aux modèles haut de gamme, c’est-à-dire ceux avec davantage de mémoire vidéo (VRAM), là où se concentre l’essentiel du problème, il est probable que cela s’étende davantage aux cartes grand public au fil de l’année 2026.

Pourquoi ? Pour commencer, le fait que Nvidia remette sur le marché des GPU vieux de cinq ans issus de l’avant-dernière génération afin de soutenir les stocks n’envoie pas un signal très rassurant. Ces modèles RTX 3000 utilisent de la mémoire GDDR6, ce qui constitue une alternative utile à la GDDR7 des cartes actuelles. Des hausses marquées ont déjà été observées sur la RTX 5060 Ti 16 Go, et le prix de la RTX 5070 commence lui aussi à augmenter, selon les dernières données de Tom’s Hardware.

La RTX 5070 et la RTX 5060 8 Go restent toutefois disponibles à des prix relativement acceptables. Elles peuvent donc représenter un achat solide, notamment avec une éventuelle réduction lors du Prime Day. Cela même si ces GPU ne font pas l’unanimité, notamment en raison de leur quantité limitée de VRAM, qui reste le principal point de critique pour de nombreux joueurs.

L’attention se porte davantage sur la AMD RX 9070 XT. Cette carte se situe dans une position comparable à la RTX 5070 aux États-Unis, avec une hausse de prix relativement modérée d’environ 10 % actuellement. La différence tient au fait qu’elle embarque 16 Go de VRAM et offre des performances nettement supérieures, du moins en dehors du ray tracing.

Des offres intéressantes ont récemment été observées sur la 9070 XT. Si une opportunité se présente, cela peut constituer un excellent choix pour une mise à niveau durable. D’autant plus que la PDG d’AMD, Lisa Su, a anticipé des tensions sur les prix plus tard dans l’année. Plusieurs signaux envoyés par AMD laissent en effet penser que les cartes graphiques Radeon pourraient connaître de nouvelles hausses prochainement.