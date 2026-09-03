Le nouveau PC portable 14 pouces de Dell vise clairement le MacBook Neo — mais son prix inquiète

Dell a dévoilé un nouveau PC portable de 14 pouces à l’IFA 2026

Le Dell 14S vise les étudiants et adopte des couleurs vives rappelant le MacBook Neo

Dell n’a toujours pas révélé son prix, une information pourtant cruciale pour un ordinateur qui mise sur son accessibilité

Dell a dévoilé un nouveau PC portable de 14 pouces à l’occasion de l’IFA 2026, et l’inspiration du MacBook Neo d’Apple apparaît assez clairement.

Le Dell 14S est un ordinateur compact au design soigné, destiné aux étudiants et décliné dans plusieurs couleurs vives. Une teinte verte assez frappante, baptisée Velvet Green, est notamment proposée, aux côtés d’un rose clair Dusty Rose, d’un beige Linen et d’un bleu clair Washed Denim.

Sans grande surprise, le 14S s’appuie sur les processeurs Intel Core Series 3, aussi connus sous le nom de Wildcat Lake. Ces puces visent un compromis entre performances, prix abordable et efficacité énergétique.

La configuration débute avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version plus haut de gamme propose 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 512 Go ou 1 To.

Le positionnement ressemble essentiellement à celui d’une version plus accessible du Dell XPS 13 de 2026. Le 14S n’est donc ni aussi fin ni aussi léger, même si ses 13,5 mm d’épaisseur et ses 1,15 kg restent très raisonnables.

L’écran du Dell 14S n’est pas tactile non plus. La version de base utilise une dalle de 1 920 x 1 200 pixels limitée à 60 Hz et 300 nits, là où le XPS 13 propose un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et une luminosité de 500 nits. Une dalle plus haut de gamme est toutefois disponible sur certaines configurations du 14S, avec une définition de 2 880 x 1 800 pixels et un rafraîchissement de 120 Hz.

Reste la question essentielle pour un concurrent du MacBook Neo : combien coûtera le Dell 14S ? Dell n’a encore communiqué aucun tarif.

Dell 14S: The Laptop That Matches Your Vibe - YouTube Watch On

Les lancements sans prix deviennent de plus en plus fréquents

Cette absence de prix officiel lors de la présentation à l’IFA suscite forcément quelques inquiétudes, même si plusieurs indices permettent déjà d’estimer le positionnement du Dell 14S.

Selon The Verge, des représentants de Dell auraient expliqué que le tarif serait « proche » du prix de départ du XPS 13, vendu 700 dollars aux États-Unis, tout en restant « légèrement plus accessible ». Ce positionnement semble logique compte tenu de la clientèle étudiante ciblée.

Les caractéristiques techniques revues à la baisse justifieraient effectivement un tarif inférieur. Mais le terme « légèrement » laisse penser que l’écart pourrait être assez faible. Aux États-Unis, cela reste moins problématique puisque le XPS 13 coûte désormais à peu près autant que le MacBook Neo depuis la hausse de prix décidée par Apple.

La situation est différente sur certains autres marchés. Au Royaume-Uni, par exemple, le XPS 13 coûte actuellement environ 10 % de plus que le Neo, et cet écart a déjà été encore plus important. Un scénario similaire pourrait donc se reproduire avec le Dell 14S.

La crise de la mémoire RAM renforce par ailleurs les interrogations. Elle commence à peser sérieusement sur l’industrie et devrait contribuer à faire grimper le prix du matériel pendant la suite de l’année 2026, avec une situation susceptible de se détériorer encore en 2027.

Le silence actuel de Dell pourrait ainsi s’expliquer par l’incertitude entourant les coûts des composants au moment où le Dell 14S sera réellement commercialisé. Cette hypothèse ne peut pas être écartée.

Le Dell 14S reste néanmoins séduisant sur le plan du design et de son positionnement général. Mais pour un ordinateur dont l’un des arguments principaux doit justement être son prix accessible, l’absence de tarif conseillé constitue une information particulièrement importante.

Ces inquiétudes pourraient finalement se révéler infondées. Dell n’est d’ailleurs pas le seul constructeur à hésiter à annoncer immédiatement le prix de ses nouveautés. La pratique consistant à présenter un produit sans fixer de tarif recommandé semble se développer depuis quelques mois et était déjà perceptible lors du Computex.

Cette tendance constitue notamment une conséquence de la crise de la RAM et de l’inflation qui touche plusieurs catégories de composants, deux phénomènes qui devraient encore s’aggraver lors du passage de 2026 à 2027.