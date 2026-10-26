Amazon mise sur 12 réacteurs nucléaires pour alimenter ses futurs data centers

Amazon prévoit d'acheter l'électricité produite par douze réacteurs nucléaires envisagés dans l'Indiana.

La future installation pourrait fournir 960 mégawatts au réseau électrique de l'État.

Les réacteurs Xe-100 de X-energy utiliseraient un refroidissement à l'hélium et un combustible TRISO.

Amazon soutient un projet de développement nucléaire dans l'Indiana, destiné à fournir de l'électricité à ses centres de données en pleine expansion, ainsi qu'au réseau électrique régional.

Le projet présenté par Amazon prévoit douze petits réacteurs modulaires développés par X-energy. Leur puissance cumulée pourrait atteindre 960 mégawatts, même si les dates de construction et de mise en service restent incertaines.

Amazon n'a pas communiqué le montant précis de sa participation au projet de l'Indiana. L'entreprise affirme néanmoins « investir des milliards dans des projets d'énergie nucléaire » à l'échelle globale. Cette déclaration, associée à son rôle majeur dans X-energy, laisse envisager un engagement qui pourrait dépasser un milliard de dollars pour cette installation. Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse, et non d'un montant confirmé.

Douze réacteurs dont la mise en service reste incertaine

L'installation envisagée occuperait le site de l'ancienne centrale électrique au charbon de Breed, dans le comté de Sullivan, dans l'Indiana. Les promoteurs souhaitent y développer de nouvelles capacités de production nucléaire.

Chaque réacteur Xe-100 est conçu pour produire 80 mégawatts. Il utilise de l'hélium gazeux pour son refroidissement et un combustible nucléaire spécialement conçu, composé de particules d'uranium appelées TRISO.

Selon X-energy, le combustible TRISO résiste à des températures extrêmes. La conception du Xe-100 vise également à réduire la dépendance aux systèmes de sécurité actifs dans certains scénarios d'accident.

Cependant, l'installation de l'Indiana n'en est encore qu'au stade du développement. Les États-Unis n'exploitent pas encore de petit réacteur modulaire commercial fournissant de l'électricité au réseau.

Le partenariat entre Amazon et X-energy remonte à 2024, lorsque le géant technologique a dirigé une levée de fonds de 700 millions de dollars destinée à soutenir le développement des réacteurs et les préparatifs de production du combustible.

Ce financement comprenait notamment des travaux liés à l'obtention des licences réglementaires et à la première phase d'une usine de fabrication du combustible TRISO-X à Oak Ridge, dans le Tennessee.

Le projet de l'Indiana s'inscrit dans une ambition plus vaste visant à déployer plus de 5 gigawatts de capacités nucléaires aux États-Unis d'ici 2039.

Amazon achèterait l'électricité produite par l'installation envisagée. Cette perspective fournirait aux développeurs un client potentiel pendant que le projet franchit les différentes étapes de planification et d'autorisation.

« Les nouvelles technologies comme celle-ci ont souvent besoin de premiers clients pour réduire les risques des projets et apporter les financements nécessaires à leur construction et à leur déploiement commercial », explique un porte-parole d'Amazon.

Les autorisations réglementaires pourraient déterminer le calendrier

Les autorisations restent l'un des principaux obstacles à surmonter. La coordination des travaux sur l'ensemble de l'installation pourrait également compliquer la réalisation du projet.

Aux États-Unis, les développeurs nucléaires cherchent généralement à obtenir soit l'approbation d'une conception standard de réacteur, soit une autorisation spécifique couvrant une installation et son emplacement.

X-energy a annoncé avoir progressé vers l'obtention d'un permis de construction pour un autre projet au Texas. Mais une éventuelle autorisation pour ce site ne vaudrait pas automatiquement approbation du projet de l'Indiana.

L'installation texane prévoit quatre réacteurs destinés à alimenter une usine chimique de Dow, soit nettement moins que les douze unités envisagées dans l'Indiana.

Selon le South Bend Tribune, un représentant de X-energy a indiqué que l'installation de l'Indiana pourrait entrer en service vers le milieu des années 2030.

Il a toutefois prévenu que ce calendrier pourrait évoluer à mesure que le projet avancerait. Une mise en service vers 2035 reste donc une estimation provisoire.