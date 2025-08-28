Google mise sur un réacteur nucléaire pour alimenter ses centres de données

Google veut répondre aux besoins croissants de l’hébergement cloud grâce à l’énergie nucléaire

Le Tennessee s’impose comme un centre d’expérimentation nucléaire audacieuse

Les data centers alimentent la demande en énergie propre et stimulent l’exploration nucléaire

Google s’est associé à Kairos Power et à la Tennessee Valley Authority (TVA) pour soutenir le développement d’un petit réacteur nucléaire modulaire à Oak Ridge, dans le Tennessee, destiné à accompagner l’expansion de ses infrastructures.

Le groupe a annoncé que l’installation Hermes 2 devrait entrer en service en 2030 et produire jusqu’à 50 mégawatts d’électricité pour le réseau de la TVA.

Cette capacité permettra d’alimenter les data centers de Google implantés dans le Tennessee et en Alabama, au cœur des besoins croissants liés à l’hébergement cloud, au stockage de données et aux outils d’intelligence artificielle.

Un modèle de partenariat pour le nucléaire avancé

L’accord prend la forme d’un contrat d’achat d’électricité : TVA achètera l’énergie produite par Kairos Power et transmettra les attributs d’énergie propre à Google.

Les partenaires le présentent comme la première acquisition d’électricité issue d’un réacteur de quatrième génération par une compagnie d’électricité américaine.

Si ce projet ne représente qu’une fraction des 500 mégawatts visés par Google à plus long terme, il est conçu comme une preuve de concept, illustrant la manière dont services publics, entreprises technologiques et développeurs pourraient partager coûts et risques dans de futurs déploiements.

Contrairement au solaire ou à l’éolien, tributaires des conditions météorologiques, le nucléaire peut fournir une énergie continue.

« Le nucléaire est la pierre angulaire de la sécurité énergétique de demain. L’implication de Google, qui contribue à supporter le coût et le risque des premiers projets de ce type, ne profite pas seulement à Google. C’est aussi un atout pour les dix millions de clients de TVA et pour les États-Unis », a déclaré Don Moul, directeur général de TVA.

Cependant, l’histoire de la construction nucléaire est marquée par des retards et des dépassements budgétaires, ce qui alimente le doute sur la capacité de cette nouvelle génération de réacteurs à offrir une électricité abordable et fiable à grande échelle.

Le projet est également présenté comme un levier de dynamisme économique à Oak Ridge, ville historiquement liée à la recherche et au développement nucléaire.

Des programmes de formation en partenariat avec l’Université du Tennessee et d’autres établissements locaux sont prévus afin de préparer les futurs techniciens appelés à travailler sur le site Hermes 2.

L’initiative promet des emplois bien rémunérés et un regain d’investissement, mais certains observateurs questionnent la pertinence de miser sur des conceptions nucléaires expérimentales plutôt que d’accélérer le déploiement de filières renouvelables déjà éprouvées.

Quoi qu’il en soit, ce développement a suscité l’intérêt et les réactions d’experts de l’industrie, d’agences gouvernementales et de responsables politiques.

« Pour alimenter l’avenir, il est nécessaire d’accroître la disponibilité de sources d’énergie stables et intelligentes… Cette collaboration avec TVA, Kairos Power et la communauté d’Oak Ridge va accélérer le déploiement de technologies nucléaires innovantes », a affirmé Amanda Peterson Corio, responsable mondiale de l’énergie pour les data centers chez Google.

« Cette coopération constitue un levier essentiel pour rendre l’énergie nucléaire avancée compétitive sur le plan commercial », a déclaré Mike Laufer, cofondateur et PDG de Kairos Power.

« L’héritage nucléaire du Tennessee place l’État en position de leader pour l’avenir énergétique américain, tout en stimulant la croissance économique grâce à une énergie nucléaire sûre, propre et fiable », a souligné le gouverneur Bill Lee.