Les data centers poussent la consommation électrique américaine à la hausse — 5,25 milliards de dollars de projets arrivent

Le Département américain de l’Énergie prévoit 1,9 milliard de dollars de subventions pour 31 projets représentant 5,25 milliards de dollars avec la participation des bénéficiaires

Le programme reprend des financements issus de la loi sur les infrastructures de 2021 et privilégie le renforcement des lignes ainsi que les technologies améliorant le réseau

Seuls trois résumés de projets mentionnent explicitement l’IA ou les data centers, mais plusieurs investissements sont destinés à accueillir de nouvelles charges électriques importantes

L’Office of Electricity du Département américain de l’Énergie a annoncé le 24 septembre son intention de contribuer au financement de 31 projets dans 26 États dans le cadre du programme SPARK. L’investissement total représente 5,25 milliards de dollars, dont environ 1,9 milliard de fonds fédéraux et 3,35 milliards apportés par les bénéficiaires.

Le chiffre de 5,25 milliards de dollars ne correspond donc pas uniquement à de l’argent public.

La participation fédérale représente environ 36 % du coût total annoncé, le reste provenant des États, entreprises de services publics et autres entités sélectionnées.

Une stratégie en partie tournée vers l’IA ?

Les projets doivent permettre de reconstruire environ 1 500 miles de lignes électriques, de déployer des technologies d’optimisation sur près de 21 000 miles supplémentaires et de débloquer plus de 23 GW de capacité.

Le secrétaire américain à l’Énergie Chris Wright présente ces investissements comme un moyen de tirer davantage parti des infrastructures déjà existantes plutôt que de reposer uniquement sur la construction de nouvelles lignes ou centrales.

Les sélections annoncées ne constituent toutefois pas encore toutes des attributions définitives. Le Département de l’Énergie prévoit de finaliser progressivement les accords entre octobre 2026 et janvier 2027, avec plusieurs étapes permettant encore de modifier ou d’interrompre certains financements.

Le financement lui-même n’est pas entièrement nouveau. SPARK correspond à une nouvelle utilisation de fonds provenant du programme Grid Resilience and Innovation Partnerships, créé par la loi américaine sur les infrastructures adoptée en 2021.

La question de l’IA apparaît surtout en toile de fond. La consommation électrique américaine augmente rapidement et les data centers, en particulier ceux consacrés à l’intelligence artificielle, font partie des principaux facteurs de croissance attendus de la demande en 2026 et 2027.

Le communiqué consacré aux 31 projets ne présente pourtant pas directement SPARK comme un programme destiné aux data centers. Seuls trois des 31 résumés de projets mentionnent explicitement l’IA ou les centres de données.

Le programme s’inscrit néanmoins dans l’initiative plus large Speed to Power du Département de l’Énergie, qui vise notamment à accélérer les infrastructures nécessaires aux nouvelles charges électriques massives.

Quatre des projets les plus importants appartiennent ainsi à une catégorie consacrée aux systèmes de transmission permettant le développement de « nouvelles charges importantes ». Cette définition peut couvrir aussi bien des data centers que des usines ou d’autres infrastructures fortement consommatrices d’électricité.

La question du coût pour les particuliers reste plus difficile à trancher. Le Département de l’Énergie affirme que ces projets doivent améliorer la fiabilité du réseau et contribuer à réduire les coûts pour environ 100 millions d’Américains. Parallèlement, des élus des deux grands partis ont proposé des mesures visant précisément à empêcher que les coûts liés aux nouveaux data centers soient transférés aux ménages.

L’effet final sur les factures dépendra notamment de la manière dont les autorités de régulation et les opérateurs répartiront le coût des nouvelles infrastructures entre grands consommateurs industriels et clients résidentiels. Il n’est donc pas possible de conclure à ce stade que les ménages supporteront nécessairement la facture, ni qu’ils seront entièrement protégés.