Google aurait trouvé une parade inattendue pour alimenter ses data centers, en puisant un peu d’électricité chez des milliers de foyers américains

Google déplace la demande des centres de données vers des systèmes énergétiques domestiques distribués

Voltus agrège de petits appareils domestiques pour former des réseaux coordonnés de soutien au réseau électrique

Les thermostats intelligents et les batteries contribuent désormais à la stabilité du réseau à l’échelle nationale

Chaque nouveau centre de données construit par Google consomme autant d’électricité qu’une petite ville, alors que l’entreprise continue d’étendre ses capacités en intelligence artificielle et en cloud computing.

Les réacteurs nucléaires nécessitent environ quinze ans pour être autorisés et construits, avec des coûts qui atteignent souvent plusieurs milliards de dollars, tandis que les centrales à gaz font face à des incertitudes réglementaires et à des prix du carburant instables.

Pour répondre à ce problème croissant d’approvisionnement en énergie, Google a signé un accord de trois ans avec Voltus afin d’accéder à une capacité électrique distribuée, plutôt que de construire directement de nouvelles centrales.

Les appareils domestiques deviennent un réseau énergétique distribué

Plutôt que de se lancer dans des projets coûteux liés au nucléaire ou au gaz, l’entreprise versera une rémunération à des milliers de foyers pour de très petites portions de leur électricité.

Chaque logement apporte une contribution minime via des appareils comme des thermostats intelligents ou de petites unités de stockage par batterie.

Voltus prévoit d’agréger jusqu’à cent mégawatts de ressources énergétiques distribuées chaque année sur le réseau PJM, qui couvre le Midwest et la région Mid-Atlantic, de l’Illinois au New Jersey.

Voltus exploite une plateforme logicielle propriétaire qui se connecte en temps réel à ces appareils domestiques.

Ce logiciel surveille les flux d’énergie et détecte lorsque la demande régionale commence à atteindre des niveaux critiques.

Lorsque la demande globale en électricité augmente brusquement, il envoie automatiquement des instructions à chaque appareil connecté.

À ce moment-là, certains appareils injectent une petite quantité d’énergie stockée dans le réseau, tandis que d’autres réduisent brièvement le fonctionnement de la climatisation ou du chauffage.

Selon l’entreprise, aucun foyer ne perçoit ces ajustements temporaires, car ils ne durent que quelques minutes.

« Google s’engage à faire en sorte que la croissance de ses besoins énergétiques se traduise par un avenir électrique plus fiable et plus abordable pour les communautés locales », a déclaré Michael Terrell, responsable mondial de l’énergie avancée chez Google.

« Cette nouvelle solution vient enrichir un ensemble d’outils en expansion, capable d’accélérer la mise en place d’un système énergétique robuste et flexible… afin de libérer des capacités pour accompagner la croissance des centres de données. »

Des incertitudes sur l’échelle et la participation des foyers

Les cent mégawatts de Voltus ne représentent qu’une fraction des besoins de Google, et cette source ne constitue pas l’unique solution ; elle reste, au mieux, complémentaire.

Cette stratégie permet simplement de réduire la quantité de nouvelles capacités de production centralisée nécessaires pour accompagner la croissance de ses centres de données.

Le cabinet The Brattle Group estime que des approches similaires pourraient permettre aux consommateurs américains d’économiser plus de 100 milliards de dollars sur dix ans.

« Nous sommes fiers de travailler avec Google pour mettre en ligne des capacités propres tout en aidant nos clients à réduire leurs coûts », a déclaré Dana Guernsey, directeur général de Voltus.

Cet accord transforme la demande de capacité fiable de Google en paiements directs vers les foyers participants.

Ces revenus sont redistribués à de petites entreprises et à des ménages ordinaires sur l’ensemble du territoire PJM.

Cependant, certains critiques estiment que le recours à une participation volontaire des foyers introduit une incertitude importante dans le système.

Un propriétaire peut débrancher une batterie ou modifier les réglages d’un thermostat sans prévenir Voltus.

Si le modèle paraît prometteur, les solutions prometteuses ne résistent pas toujours aux conditions du monde réel.

Google pourrait malgré tout conserver ses projets de réacteurs nucléaires, qui produisent généralement environ mille mégawatts, soit dix fois plus que l’énergie distribuée actuellement proposée.