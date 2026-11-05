Un an après les nouvelles règles européennes, nos smartphones sont-ils vraiment plus faciles à réparer ?

Réparer un vieux smartphone ou un ordinateur portable plutôt que d'en acheter un nouveau constitue depuis longtemps un objectif pour les amateurs de technologie. L'Union européenne a franchi une étape importante dans cette direction en juin 2025, avec l'entrée en vigueur de ses nouvelles exigences d'écoconception.

Ces règles de la Commission européenne imposent aux fabricants de smartphones et de certaines tablettes de nouvelles obligations concernant les pièces détachées, les informations de réparation et la conception des appareils. Les ordinateurs portables ne sont pas directement couverts par ce texte particulier, même si d'autres réglementations européennes leur sont applicables.

Plus d'un an après, plusieurs signes d'amélioration commencent à apparaître. Mais des questions persistent concernant la complexité et le coût des réparations.

Qu'est-ce qui a réellement changé ? Les smartphones sont-ils plus faciles à réparer ? Et les ordinateurs portables suivent-ils la même évolution ? Pour dresser un premier bilan, TechRadar a interrogé trois spécialistes.

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La révolution européenne de la réparation

Les nouvelles règles européennes n'imposent pas de transformations radicales. Apple n'est pas obligé de concevoir des iPhone obtenant 10/10 à l'échelle de réparabilité d'iFixit, ni de fabriquer des appareils ressemblant aux Fairphone.

Le texte se concentre surtout sur les pièces détachées. Les fabricants doivent garantir la disponibilité de certains composants de remplacement, notamment les écrans et les batteries, pendant au moins sept ans après la fin de commercialisation d'un modèle dans l'Union européenne.

Ils doivent également livrer les pièces sous cinq jours ouvrés pendant les cinq premières années, puis sous dix jours pendant les deux années suivantes. La documentation de réparation et les outils logiciels nécessaires doivent aussi être mis à disposition.

Les batteries doivent, par ailleurs, respecter des exigences minimales de durabilité.

Pour les consommateurs, le changement le plus visible concerne probablement la nouvelle note de réparabilité de A à E, affichée sur les étiquettes énergétiques européennes. Elle repose notamment sur la difficulté de démontage et la disponibilité des pièces de rechange.

L'Union européenne a également adopté une directive distincte sur le droit à la réparation, que les États membres devaient transposer d'ici juillet 2026. Elle renforce les protections applicables à certains produits, mais ne couvre pas encore les ordinateurs portables.

Ces évolutions pourraient aussi influencer les appareils vendus en dehors de l'Europe. Francisco Jeronimo, analyste chez IDC, souligne que les fabricants conçoivent rarement un smartphone différent pour chaque région. La réglementation européenne peut donc avoir des conséquences sur les produits commercialisés dans le monde entier.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Résoudre le problème de la réparation

En juin 2026, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a mené une enquête sur la disponibilité des pièces détachées et des instructions de réparation en Europe. L'étude comparait notamment les smartphones aux aspirateurs sans fil.

Silvia Barlassina, coordinatrice du projet écoconception au BEUC, estime que les nouvelles règles ont amélioré l'accès des consommateurs aux pièces et aux instructions. Toutefois, leur mise en application reste trop récente pour déterminer si elles ont réellement entraîné une augmentation du nombre de réparations.

Trouver une pièce détachée ne constitue évidemment qu'une partie du problème.

Thomas Opsomer, spécialiste des politiques européennes chez iFixit, considère que les règles n'ont pas fondamentalement modifié la manière dont les smartphones sont conçus.

La plupart des modèles grand public nécessitent toujours de chauffer la colle maintenant l'écran pour accéder aux composants internes. Cette procédure reste intimidante pour de nombreux utilisateurs, notamment lorsqu'il faut simplement remplacer une batterie.

Un démontage récent de l'iPhone 18 Pro par iFixit illustre cette difficulté. Malgré la présence d'un support de batterie vissé et de modules photo plus facilement remplaçables, il faut encore retirer l'écran collé pour accéder à la batterie.

Les techniciens d'iFixit ont même endommagé le cadre plastique de l'écran sur trois des quatre appareils démontés. L'organisation souligne toutefois que des tests supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si ce problème est généralisé.

Les difficultés ne concernent pas uniquement les opérations physiques. Dans une enquête distincte publiée en septembre 2026, Right to Repair Europe et iFixit ont examiné 2 334 fiches de modèles de smartphones dans la base de données officielle européenne.

Les chercheurs ont découvert de nombreuses lacunes concernant les instructions de réparation et les prix des pièces détachées.

Selon Opsomer, 80 % des modèles étudiés ne respectaient pas les obligations examinées. Ce chiffre concerne les références commercialisées, et non 80 % des téléphones effectivement vendus.

L'expert reconnaît néanmoins d'importants progrès chez les grands fabricants, auparavant réticents à partager des instructions permettant aux consommateurs de réaliser leurs propres réparations.

Les manquements se concentreraient davantage chez certaines marques moins connues et proposant des smartphones abordables. Les consommateurs disposant des budgets les plus limités pourraient ainsi être particulièrement pénalisés.

Des améliorations concernent également l'appairage logiciel des pièces, une procédure qui peut restreindre l'utilisation de composants de remplacement.

Les fabricants comme Apple doivent désormais permettre aux utilisateurs et aux réparateurs indépendants de rétablir les fonctionnalités de certaines pièces remplacées. Pour Opsomer, cette évolution supprime un obstacle important à la réparation indépendante.

(Image credit: Apple)

Le problème des réparations à plus de 400 €

Les smartphones neufs coûtent cher. Et la hausse des prix de composants comme la mémoire, alimentée par les besoins des data centers d'intelligence artificielle, renforce la pression sur les fabricants, y compris Apple.

Avec des pièces détachées plus faciles à obtenir, réparer un smartphone devrait théoriquement être beaucoup moins coûteux que le remplacer. La réalité reste pourtant plus compliquée.

Silvia Barlassina explique que, pour un appareil haut de gamme étudié lors d'une récente enquête, le remplacement de l'écran dépasse 400 €.

Ce montant représente environ 30 % du prix de vente initial du téléphone. Et il ne concerne que le composant, avant l'ajout de la main-d'œuvre et des éventuels autres frais.

Des travaux cités dans l'analyse d'impact de la Commission européenne montrent pourtant que les consommateurs acceptent généralement de consacrer environ 20 % du prix d'achat d'un produit à sa réparation.

L'écart devient donc important.

Les nouvelles étiquettes européennes attribuant une note de A à E prennent en compte des critères comme la facilité de démontage et les outils nécessaires. Mais elles n'intègrent pas directement le coût des pièces détachées ni celui des prestations de réparation.

Selon Barlassina, cette omission peut donner une image incomplète aux consommateurs.

Les différences entre fabricants illustrent bien le problème. Le remplacement d'un écran sur un smartphone haut de gamme Samsung peut représenter plusieurs centaines d'euros, même lorsque la prestation comprend aussi une nouvelle batterie.

À l'inverse, les pièces du Fairphone 6 restent particulièrement accessibles. En France, un écran de remplacement coûte 89,95 €, contre 39,95 € pour une batterie. Il s'agit des prix des composants seuls, que Fairphone conçoit pour être remplacés directement à domicile.

Pour Opsomer, le facteur économique est déterminant. Lorsqu'un téléphone tombe en panne, son propriétaire compare, consciemment ou non, le coût de la réparation à la valeur résiduelle qu'il attribue à son appareil.

Cette valeur peut elle-même être réduite par les campagnes publicitaires vantant continuellement les mérites de la nouvelle génération de smartphones.

(Image credit: Samsung)

Les ordinateurs portables deviennent plus accessibles

Les ordinateurs portables n'étaient pas concernés par les exigences d'écoconception de juin 2025 destinées aux smartphones. Pourtant, plusieurs fabricants ont également réalisé des progrès importants.

iFixit a notamment attribué une note provisoire de 10/10 au Lenovo ThinkPad T14 Gen 7. L'organisation a salué sa batterie accessible et la possibilité de remplacer ses ports USB-C, son clavier, sa mémoire vive et son stockage. Elle avait également collaboré avec Lenovo pendant sa conception.

Même Apple semble faire évoluer son approche avec le MacBook Neo.

Ce modèle a obtenu 6/10 chez iFixit, soit la meilleure note accordée à un MacBook depuis environ quatorze ans. Sa batterie est fixée avec des vis plutôt qu'avec de la colle, même si la mémoire vive et le stockage restent soudés.

Mais ces exemples témoignent-ils d'une véritable transformation de l'industrie, ou constituent-ils encore des exceptions ?

Francisco Jeronimo, chez IDC, observe un mouvement en faveur de la réparabilité des smartphones et des ordinateurs portables. Il estime toutefois que les progrès restent insuffisants pour parler d'une tendance généralisée. Apple et Lenovo constituent, selon lui, deux exemples encourageants.

La réparabilité présente également un intérêt commercial. Les consommateurs qui dépensent davantage pour leurs appareils souhaitent de plus en plus les conserver longtemps. Les fabricants ont donc intérêt à faciliter leur entretien.

Un produit réparable conserve généralement une meilleure valeur résiduelle. Cela peut également améliorer sa valeur de reprise au moment d'un éventuel remplacement.

(Image credit: iFixit)

Des progrès, mais beaucoup reste à faire

Rendre les pièces détachées plus accessibles et améliorer les manuels de réparation constitue une avancée importante. Mais les consommateurs prennent-ils réellement la réparabilité en compte au moment d'acheter ?

Selon les recherches d'IDC, les propriétaires de smartphones conservent aujourd'hui leurs appareils pendant 3,5 à 4,5 ans en moyenne.

Pour Francisco Jeronimo, cette progression ne s'explique pas principalement par la réparabilité. Une enquête menée par IDC en 2025 montrait que l'autonomie, la connectivité, le prix et la qualité de fabrication figuraient parmi les critères d'achat les plus importants.

Les pouvoirs publics cherchent également à rendre les réparations plus attractives.

Dans le cadre de la directive européenne sur le droit à la réparation, les États membres doivent introduire au moins une mesure incitant les consommateurs à réparer leurs appareils. Cela pourrait notamment prendre la forme d'aides financières ou de bons de réparation.

Les pays ont jusqu'à juillet 2029 pour notifier à la Commission les mesures adoptées, même s'ils peuvent les mettre en place plus tôt.

Selon Opsomer, les incitations financières seraient de loin les plus efficaces.

Plus d'un an après l'entrée en vigueur des nouvelles règles européennes, la situation s'améliore progressivement. Les passionnés qui souhaitent conserver leurs smartphones et leurs ordinateurs portables pendant de très nombreuses années disposent désormais de davantage de possibilités.

Le véritable défi consiste maintenant à faire de la réparation une solution réaliste pour l'ensemble des consommateurs, et pas uniquement pour les plus technophiles.