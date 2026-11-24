Google a découvert un système d'IA capable de trouver des failles et de lancer des attaques de manière autonome

Les cybercriminels abandonnent progressivement les chatbots supervisés au profit de systèmes d'attaque indépendants

Un serveur exposé a révélé un logiciel conçu pour automatiser la recherche et l'exploitation de vulnérabilités

Des chercheurs de Google ont révélé que des cybercriminels ont dépassé le stade des chatbots supervisés. Ils utilisent désormais des logiciels capables de découvrir des vulnérabilités, de concevoir des attaques et de les exécuter de manière autonome.

Le Google Threat Intelligence Group et Mandiant estiment qu'un seuil majeur vient d'être franchi. Les intrusions réalisées à la vitesse des machines représentent désormais un nouveau défi pour les équipes de cybersécurité.

Les enquêteurs ont découvert un serveur de préparation non sécurisé hébergeant un système baptisé exploit_agent. Celui-ci communique avec plusieurs modèles de langage avancés, exécutés aussi bien dans le cloud que localement.

Le système examine le code des logiciels avant et après la publication de leurs correctifs. Il repère les modifications liées aux vulnérabilités, développe des programmes permettant de les exploiter, puis lance automatiquement les attaques.

Les scripts présents sur le serveur prennent également en charge les étapes suivantes. Ils peuvent notamment cartographier les réseaux internes, tenter de deviner des mots de passe, installer des webshells et supprimer ceux déposés par des attaquants concurrents.

Les données concernant les victimes suggèrent que l'opérateur ciblait particulièrement les sites français consacrés aux médias, au divertissement et à l'éducation. Les commentaires présents dans le fichier de configuration étaient toutefois rédigés en russe.

En août 2026, des attaquants ont exploité deux vulnérabilités de serveurs d'impression PaperCut, référencées CVE-2026-81578 et CVE-2026-82078. Leur combinaison permettait à des personnes extérieures d'exécuter des commandes à distance sans authentification.

Selon GreyNoise, une entreprise spécialisée dans la surveillance des activités de reconnaissance et d'attaque sur Internet, une campagne a été lancée quatre jours après la divulgation de ces failles. Elle a touché des centaines d'organisations en exploitant ces mêmes vulnérabilités.

L'attaquant aurait utilisé des outils d'IA pour concevoir et tester les programmes d'exploitation, puis établir une liste de cibles. Il aurait ensuite exploité un premier accès pour obtenir les privilèges d'administrateur de domaine en quelques minutes.

Les attaques autonomes vont se multiplier

Google surveille plusieurs frameworks d'attaque open source, notamment ARTEX, CAIRN, PentAGI, CyberStrikeAI et HexStrike AI. L'entreprise a confirmé que CAIRN et PentAGI avaient été utilisés contre de véritables cibles.

Selon Google, entre août et début octobre 2026, un acteur malveillant a utilisé une version personnalisée de PentAGI. Cette plateforme a recherché des vulnérabilités dans de nombreuses organisations asiatiques.

« Si ces frameworks peuvent considérablement raccourcir les délais d'attaque, jusqu'à atteindre la vitesse des machines et à remplir leurs objectifs opérationnels, ils sacrifient actuellement la discrétion au profit de la rapidité », explique l'équipe dans son rapport.

« Nous anticipons non seulement une réduction de l'intervention humaine dans ces opérations, mais aussi une augmentation de leur discrétion et de leur sophistication. »

Google a recensé au moins huit exploitations de failles zero-day par mois en 2025, contre onze en 2026. Le mois d'août a culminé à 22, tandis que le nombre total d'exploitations a presque doublé.

Des centaines de démonstrations prétendant exploiter des vulnérabilités, mais en réalité non fonctionnelles, sont apparues après les correctifs PHP du 21 octobre 2026. Probablement générées par IA, elles ont imposé aux défenseurs un important travail de vérification.

En 2026, Mandiant est intervenu sur plusieurs incidents de LLMJacking. Des criminels avaient détourné les ressources de calcul et les quotas de modèles cloud de leurs victimes, provoquant des factures frauduleuses dépassant 100 000 dollars par jour.

Dans les cas les plus graves, les pertes ont atteint un million de dollars avant la résolution des incidents. Les accès volés étaient ensuite revendus sur des plateformes clandestines appelées LLM Mixers.

Les tarifs annoncés variaient entre 0,10 et 25 dollars par million de tokens. La plateforme APIMart appliquait quant à elle un supplément multipliant les prix par cinq lorsque les requêtes dépassaient 100 000 tokens.

Google a également découvert un prestataire développant une plateforme capable de gérer plus de 100 000 comptes. Celui-ci utilisait des téléphones virtuels et des agents automatisés pour contrôler des milliers de fausses identités.

Dans des entreprises de cryptomonnaies situées sur deux continents, des acteurs soupçonnés d'appartenir au groupe MIDNIGHT NEPTUNE ont modifié les fichiers de configuration de Claude Code. Cette manipulation provoquait le téléchargement d'une porte dérobée au lancement de l'outil.

Google reconnaît toutefois que les hallucinations et les comportements imprévisibles de ces outils peuvent nuire à leur fiabilité. Les groupes spécialisés dans l'espionnage discret devraient donc continuer à les utiliser de manière sélective.