SanDisk estime que les systèmes d’IA produiront environ 150 millions de milliards de tokens en 2026. Ce volume pourrait atteindre 10 milliards de milliards par an en 2030, soit 317 milliards par seconde

L’estimation pour 2026 semble cohérente avec les chiffres de Google et des analyses indépendantes. Mais SanDisk ne publie pas les hypothèses de son modèle, qu’il présente comme purement « illustratif »

La prévision de SanDisk pour 2030 est environ sept fois supérieure à celle de Goldman Sachs Research, qui anticipe 120 millions de milliards de tokens par mois

SanDisk vient de chiffrer l’essor de l’intelligence artificielle, et les résultats donnent le vertige. Dans son rapport Tokenomics 2030, le fabricant de mémoire flash estime que les systèmes d’IA produiront environ 150 millions de milliards de tokens dans le monde cette année, soit près de cinq milliards chaque seconde. D’ici 2030, cette production annuelle pourrait approcher les 10 milliards de milliards de tokens, soit environ 317 milliards par seconde.

Ces chiffres s’accompagnent toutefois d’une précision plus importante que le titre du rapport. SanDisk indique qu’ils proviennent de ses propres analyses et estimations internes, réalisées « à des fins purement illustratives ». Le document ne cite aucune source de données extérieure.

Un détail qui prend tout son sens lorsqu’on considère l’identité de l’entreprise à l’origine des calculs. SanDisk commercialise justement des SSD professionnels, présentés comme des composants essentiels des infrastructures nécessaires à la production de tous ces tokens.

Dans un article complémentaire publié par Jeff Fochtman, SanDisk précise qu’Eric Spanneut, vice-président senior chargé de la gestion des produits, a constitué l’équipe responsable de ce modèle.

Plutôt que de partir de prévisions sur la demande des utilisateurs, le modèle cherche à estimer le nombre de tokens que les infrastructures mondiales pourraient réellement produire. SanDisk décrit ses paramètres de manière générale. Ils comprennent l’électricité consacrée à l’inférence, la taille et les capacités du parc d’accélérateurs, la puissance de calcul, la bande passante mémoire, les réseaux, le stockage et les gains attendus en matière d’utilisation et d’efficacité logicielle.

Les 317 milliards de tokens par seconde ressemblent donc davantage à un plafond de capacité qu’à une prévision de demande. SanDisk n’a pas publié les hypothèses qui soutiennent ce chiffre, notamment la puissance électrique, exprimée en gigawatts, qui serait consacrée à l’inférence en 2030.

Paradoxalement, ce chiffre très précis l’est beaucoup moins qu’il n’y paraît. Diviser 10 milliards de milliards de tokens par les quelque 31,5 millions de secondes d’une année donne 317 milliards. Le nombre mis en avant résulte donc simplement de la conversion d’une estimation arrondie. La croissance correspondante dépasserait un facteur 60 en quatre ans. La production mondiale devrait ainsi presque tripler chaque année jusqu’à la fin de la décennie, ce qui constitue une hypothèse particulièrement ambitieuse.

Au moins, le point de départ retenu pour 2026 semble plausible. Lors de la conférence Google I/O de mai 2026, Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a indiqué que Google traitait à lui seul 3,2 millions de milliards de tokens par mois, contre 480 000 milliards un an plus tôt. Cela représente environ 1,2 milliard de tokens par seconde, soit près du quart de l’estimation mondiale de SanDisk pour une seule entreprise. Une réserve importante subsiste néanmoins. Google parle de tokens traités, tandis que SanDisk évoque des tokens générés, sans que les deux entreprises définissent précisément ce qu’elles comptabilisent.

Dans ses commentaires accompagnant les résultats du troisième trimestre 2026, Alphabet a ajouté que les API de ses propres modèles traitaient à elles seules près de 32 milliards de tokens par minute. Cela représente 40 % de plus qu’au trimestre précédent et plus de quatre fois le volume enregistré un an plus tôt. Les estimations indépendantes se situent dans des ordres de grandeur comparables. En juillet, I/O Fund citait un outil de suivi évaluant le volume mondial à près de 370 000 milliards de tokens par jour, soit environ 135 millions de milliards par an. La méthode utilisée pour obtenir ce chiffre n’était toutefois pas précisée.

On pourrait même considérer que SanDisk reste prudent dans ses projections. La multiplication par sept du volume traité par Google en un an dépasse largement la croissance annuelle d’environ 2,8 fois intégrée à ses prévisions pour 2030. Le rapport suppose donc, dans les faits, que le rythme actuel ralentira au cours des prochaines années.

À l’inverse, ces prévisions peuvent aussi paraître extrêmement ambitieuses. En mai, Goldman Sachs Research estimait que la consommation de tokens serait multipliée par 24 entre 2026 et 2030, principalement sous l’effet des agents IA. Elle atteindrait ainsi 120 millions de milliards de tokens par mois. Ramenée à une base mensuelle, la prévision annuelle de SanDisk équivaut à environ 833 millions de milliards, soit près de sept fois plus.

Une partie de cet écart provient des estimations initiales. La progression prévue par Goldman Sachs suppose un volume d’environ cinq millions de milliards de tokens par mois en 2026, contre 12,5 millions de milliards pour SanDisk. L’estimation de départ de Goldman Sachs paraît déjà faible au regard des chiffres publiés par Google la même semaine. Pour le reste, SanDisk anticipe simplement une croissance beaucoup plus rapide.

La véritable question concerne toutefois ce que mesurent tous ces tokens. Dans son article complémentaire, SanDisk les présente comme un indicateur pratique de la quantité de calcul effectuée par l’IA, et non comme une mesure de son intelligence ou de sa valeur. L’entreprise reconnaît d’ailleurs qu’il n’existe aucune formule universelle permettant de convertir une production de tokens en besoins de stockage.

Le nombre de tokens augmente également lorsque les modèles de raisonnement réfléchissent longuement ou lorsque les utilisateurs reformulent plusieurs fois leurs demandes pour obtenir un résultat exploitable. Un contributeur de TechRadar Pro a récemment baptisé cette pratique le « tokenmaxxing ». Un monde produisant 317 milliards de tokens par seconde réaliserait incontestablement davantage de calculs d’IA. Cela ne signifierait pas nécessairement qu’il accomplirait 60 fois plus de travail utile.

Pourquoi un fabricant de mémoire flash s’intéresse-t-il autant aux tokens ?

La logique commerciale de ces prévisions repose sur le cache KV, ou key-value cache. Il s’agit de l’état de mémoire qu’un modèle construit lorsqu’il traite une requête. Les agents IA doivent notamment pouvoir le conserver au fil de longues sessions comportant plusieurs étapes.

SanDisk estime que conserver l’ensemble de ces données dans une mémoire rapide, coûteuse et limitée ne sera pas toujours pratique ni rentable. Les SSD professionnels pourraient accueillir une partie de ce cache dans un niveau de stockage plus vaste. Les systèmes éviteraient ainsi de recalculer des informations déjà traitées. L’argumentaire commercial accompagnant le rapport va plus loin en présentant les SSD comme de véritables « batteries à tokens ».

L’intérêt technique est réel, mais SanDisk est loin d’être seul sur ce terrain. LMCache, le framework Dynamo de Nvidia, sa plateforme BlueField-4 CMX, WEKA et Phison permettent déjà de conserver le cache KV sur des supports de stockage. Après la conférence Future of Memory and Storage de cet été, Nvidia expliquait que le stockage devenait aussi important que les processeurs qu’il alimente. Déplacer une partie du cache KV de la DRAM vers la mémoire flash permettrait notamment à chaque GPU de gérer des contextes plus longs et davantage d’utilisateurs simultanés.

Le paramètre le plus important des prévisions constitue aussi, paradoxalement, leur principal point faible. Dans son article complémentaire, SanDisk présente l’électricité comme la contrainte de départ. Linglan Wang, analyste chez Gartner, a d’ailleurs averti que « la capacité de l’IA est désormais limitée par la disponibilité de l’électricité ».

Jim Schneider, chez Goldman Sachs, prévoit de son côté que les pénuries de puces dureront encore au moins un an. Même le secteur du stockage mis en avant par SanDisk subit des tensions. Pua Khein-Seng, PDG de Phison, a relayé l’estimation d’un fabricant de mémoire NAND selon laquelle il faut environ quatre ans pour qu’une nouvelle capacité de production atteigne le stade industriel. Les difficultés d’approvisionnement pourraient ainsi se prolonger jusqu’en 2030.

Rien de tout cela ne signifie que le chiffre de 317 milliards est faux. Il permet simplement de mieux comprendre ce qu’il représente. Il s’agit d’une estimation, réalisée par un fournisseur de stockage, de ce que les infrastructures mondiales d’IA pourraient produire si elles étaient construites, alimentées en électricité et utilisées à pleine capacité. Le point de départ paraît crédible et la tendance générale ne fait guère de doute. Mais la destination repose, pour l’instant, sur des hypothèses que SanDisk n’a pas publiées et qui ne peuvent donc pas être examinées de manière indépendante.