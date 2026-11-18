La baisse des revenus du cannabis pousse les producteurs à repenser l’utilisation de leurs installations

Les anciennes fermes de marijuana possèdent des infrastructures susceptibles d’accueillir de petits data centers dédiés à l’IA

La demande en intelligence artificielle offre une nouvelle perspective commerciale aux exploitations de cannabis en difficulté

L’expansion des infrastructures d’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives aux installations initialement construites pour la culture intensive de cannabis en intérieur, selon plusieurs informations récentes.

Parallèlement, la baisse des prix du cannabis oblige certains producteurs américains à reconsidérer l’avenir de leurs exploitations, alors que leurs coûts de fonctionnement continuent d’augmenter.

Plusieurs anciens exploitants et producteurs encore en activité étudient donc la possibilité d’installer de petits data centers dans leurs bâtiments de culture existants, sans devoir construire de nouvelles infrastructures.

Des infrastructures existantes qui intéressent les exploitants de data centers

La culture du cannabis nécessite d’importantes quantités d’électricité et d’eau, particulièrement dans les installations intérieures qui utilisent un éclairage artificiel, des systèmes de ventilation, de refroidissement et de régulation de l’humidité.

Ces besoins ont conduit certaines exploitations à se doter de raccordements électriques, d’équipements de refroidissement industriels et d’infrastructures hydrauliques susceptibles de réduire les investissements initiaux nécessaires à l’installation de systèmes informatiques.

À Kalamazoo, dans le Michigan, une exploitation de 3 052 m² dispose déjà d’une puissance électrique de 1,5 mégawatt, avec une capacité d’extension considérable.

Son alimentation électrique pourrait atteindre 2,5 mégawatts en un an, tandis que des améliorations à plus long terme pourraient porter la puissance disponible à 15 mégawatts.

Le bâtiment bénéficie également d’une connexion Internet par fibre optique et d’un système avancé de chauffage, de ventilation et de climatisation, adapté au maintien de températures intérieures contrôlées.

Ces caractéristiques pourraient rendre les anciennes exploitations de cannabis intéressantes pour les entreprises recherchant de petits sites informatiques, sans avoir à construire de nouveaux complexes industriels.

« Pour une raison quelconque, l’Arizona produit beaucoup plus de cannabis que ses habitants n’en consomment. Beaucoup de personnes abandonnent donc cette activité, comme c’est mon cas, du moins pour la culture. Mais ces installations pourraient potentiellement être reconverties en petits nœuds de data centers », explique Moe Asnani, ancien propriétaire de deux dispensaires D2 à Tucson, en Arizona.

Une reconversion qui reste confrontée à des obstacles importants

Cette reconversion, parfois appelée réutilisation adaptative, pourrait également contribuer à répondre à l’opposition suscitée par la construction de grands complexes informatiques à proximité des zones résidentielles.

Paul Cunningham, membre du conseil municipal de Tucson, estime que les propriétés industrielles existantes pourraient constituer une solution plus acceptable que le développement de nouvelles installations.

« Les data centers sont devenus un sujet sensible, tout le monde le sait. Et personne ne souhaite voir construire un nouveau data center, où que ce soit », a déclaré Paul Cunningham.

Toutefois, transformer des bâtiments de culture ne suffit pas automatiquement à les rendre adaptés à des activités informatiques commerciales.

Les exploitants doivent notamment prendre en compte les prix de l’électricité, la connectivité par fibre optique et la fiscalité avant de sélectionner un site.

Les installations informatiques peuvent nécessiter deux à trois fois la puissance électrique disponible dans de nombreuses exploitations agricoles, ce qui rend les améliorations des infrastructures particulièrement importantes.

Ces travaux pourraient prendre jusqu’à cinq ans, retardant potentiellement les projets et réduisant l’intérêt financier de l’acquisition de propriétés agricoles pourtant peu coûteuses.

Les installations de petite taille doivent également composer avec des règles d’urbanisme restrictives, des contraintes de construction, l’opposition des riverains et des améliorations potentiellement coûteuses des infrastructures électriques.

Leur rentabilité pourrait devenir particulièrement difficile à maintenir à mesure que les processeurs d’IA évoluent, imposant des remplacements fréquents du matériel pour conserver des performances informatiques compétitives.

Les grands exploitants bénéficient également d’achats d’équipements en volumes importants, tandis que les petites installations risquent de supporter des coûts unitaires plus élevés lors des renouvellements de matériel.

Néanmoins, l’opposition aux gigantesques complexes informatiques pourrait encourager les exploitants à étudier les bâtiments industriels existants, à condition que leurs infrastructures répondent aux exigences commerciales.

Via Tom's Hardware