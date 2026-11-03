Des data centers sous-marins menacent des baleines en danger d’extinction, et les scientifiques s’inquiètent

L’entreprise spécialisée dans l’IA DeepGreen a proposé de construire des data centers sous-marins.

Cette approche permettrait de refroidir les installations et d’améliorer leur efficacité énergétique.

Mais les emplacements envisagés pourraient gravement affecter des espèces de baleines menacées d’extinction.

Les data centers d’intelligence artificielle ont besoin d’énormes quantités d’eau pour maintenir leurs équipements à une température optimale. Cela pose une question importante : comment acheminer autant d’eau jusqu’aux installations ? Une solution semble presque évidente : pourquoi ne pas construire directement ces infrastructures sous l’eau ? Pourtant, comme le découvrent les habitants de plusieurs régions américaines, cette idée suscite de vives controverses.

Prenons l’exemple d’un projet de data centers sous-marins évalué à 100 millions de dollars, récemment proposé au large du Maine et de l’Alaska. L’entreprise DeepGreen Holdings souhaite construire des installations dans le Western Passage, dans le Maine, ainsi que dans l’Upper Cook Inlet, en Alaska. Les projets couvriraient environ 1 650 acres et comprendraient 66 modules de calcul et 300 turbines marémotrices.

Le problème ? Les deux zones accueillent des populations de baleines menacées d’extinction, qui pourraient être gravement affectées par ces installations. Dans le Maine, le golfe du même nom abrite des habitats essentiels à la baleine franche de l’Atlantique Nord. En Alaska, l’Upper Cook Inlet constitue un habitat critique officiellement désigné pour le béluga de Cook Inlet, lui aussi en danger d’extinction.

Les baleines dépendent fortement de l’écholocalisation pour se nourrir, se déplacer et communiquer entre elles. La construction de data centers aussi vastes entraînerait d’importantes nuisances sonores. Celles-ci pourraient perturber leurs comportements et menacer davantage des populations déjà particulièrement vulnérables.

Selon des chercheurs cités par Gadget Review, la chaleur produite par les data centers pourrait également éloigner les proies vivant dans les eaux froides. Or, ces espèces constituent une ressource alimentaire indispensable pour les baleines.

Des projets qui mettent les baleines en danger

(Image credit: datacenterdynamics)

Sans surprise, ces projets ont suscité des réactions très négatives parmi les chercheurs et le public. Cooper Freeman, du Center for Biological Diversity en Alaska, a notamment qualifié cette initiative de « véritablement scandaleuse ». Il a ajouté : « Nous sommes profondément inquiets de tous les dommages que ce projet pourrait provoquer. » Selon lui, la proposition ne prend pas suffisamment en compte « les dangers qu’elle représente pour l’estuaire ».

Sur Reddit, les réactions du public sont tout aussi virulentes. Un internaute a qualifié le projet de « maléfique », avant de souhaiter que ses responsables soient un jour jugés et sanctionnés. D’autres se montrent sceptiques quant à la viabilité à long terme des data centers sous-marins, notamment en raison de la durée de vie du matériel informatique.

Les data centers d’IA consomment d’énormes quantités d’énergie et nécessitent des systèmes de refroidissement performants pour fonctionner correctement. Il n’est donc pas surprenant que certaines entreprises envisagent d’immerger leurs infrastructures afin de résoudre ce problème. Mais lorsque cette approche risque d’aggraver la situation d’espèces déjà menacées d’extinction, il devient peut-être nécessaire d’envisager une autre solution.