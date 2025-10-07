OpenAI et Samsung s’allient pour construire des data centers flottants

OpenAI et Samsung signent une lettre d’intention pour un partenariat stratégique dans l’IA

L’accord englobe l’approvisionnement en mémoire, les centres de données et des infrastructures énergétiques flottantes

OpenAI cherche à s’affranchir des hyperscalers alors que ses concurrents étendent leur réseau mondial

OpenAI et Samsung ont signé une lettre d’intention officialisant un partenariat d’envergure, couvrant les semi-conducteurs, les centres de données, la construction navale, les services cloud et les technologies maritimes.

L’annonce a été faite à Séoul, lors d’une cérémonie réunissant des cadres dirigeants des branches électronique, navale, construction et services informatiques de Samsung.

Selon les termes de l’accord, Samsung Electronics agira en tant que partenaire stratégique pour la mémoire dans le cadre du projet Stargate d’OpenAI, qui vise à bâtir une vaste infrastructure dédiée à l’intelligence artificielle.

Des centres de données flottants pour répondre aux défis de l’IA

OpenAI prévoit que ses besoins en mémoire pourraient atteindre 900 000 wafers DRAM par mois. Pour y répondre, Samsung fournira des solutions mémoire hautes performances et écoénergétiques.

Samsung SDS collaborera avec OpenAI pour concevoir, développer et exploiter des centres de données spécialisés en IA, tout en fournissant des services d’IA pour les entreprises.

L’entreprise assurera également la revente de ChatGPT Enterprise sur le marché coréen, afin de favoriser son adoption dans les milieux professionnels locaux.

Samsung Heavy Industries et Samsung C&T travailleront aux côtés d’OpenAI sur le développement de centres de données flottants, avec une extension possible vers des centrales électriques et des centres de commande flottants.

« Les centres de données flottants permettent de pallier le manque de foncier disponible, de réduire les coûts de refroidissement et de limiter les émissions de carbone », peut-on lire dans la lettre d’intention conjointe.

Comme le souligne The Stack, ces infrastructures restent rares, bien qu’un intérêt croissant se manifeste. Le projet de Stockton en Californie est opérationnel depuis 2021. Des entreprises japonaises, en partenariat avec la ville de Yokohama, planchent sur une version alimentée par énergie solaire et batteries. En juin 2025, l’American Bureau of Shipping et Herbert Engineering ont proposé un concept alimenté par énergie nucléaire.

Cette annonce intervient quelques jours après la révélation d’un investissement de 100 milliards de dollars de Nvidia dans OpenAI – à dépenser sur les propres puces de Nvidia – et illustre la volonté de l’éditeur de ChatGPT de réduire sa dépendance à des partenaires hyperscale comme Microsoft.

Alors que des concurrents comme Meta et Google accélèrent le déploiement de leurs infrastructures, la pression monte pour qu’OpenAI affirme sa position d’opérateur à grande échelle.