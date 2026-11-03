L’armée de l’air américaine veut confier à l’IA l’analyse des erreurs de ravitaillement en vol

L’US Air Force souhaite utiliser l’IA pour détecter les erreurs commises lors des opérations de ravitaillement en vol.

Les caméras des avions ravitailleurs fourniraient des images destinées à l’analyse automatisée des opérations.

L’intelligence artificielle surveillerait la vitesse des appareils, leur alignement, leur positionnement et leur vitesse d’approche.

L’armée de l’air américaine étudie l’utilisation de l’intelligence artificielle pour identifier les erreurs commises pendant les opérations de ravitaillement en vol. L’objectif est également d’améliorer la manière dont les équipages reçoivent des évaluations de leurs performances.

Le système envisagé analyserait les images enregistrées par les caméras des avions ravitailleurs. Il identifierait les manœuvres effectuées ainsi que les erreurs opérationnelles susceptibles d’échapper aux méthodes d’évaluation classiques.

Les responsables militaires souhaitent obtenir des analyses détaillées des exercices de ravitaillement. Cette technologie permettrait de réduire la dépendance aux jugements humains lors de l’une des procédures les plus exigeantes de l’aviation.

Un système d’IA surveillera les mouvements des avions et la précision du ravitaillement

Cette initiative vise à développer un logiciel capable d’analyser les interactions entre les avions ravitailleurs et les appareils qui s’approchent pour recevoir du carburant. L’ensemble du processus de transfert est concerné.

Grâce à la vision par ordinateur et à l’apprentissage automatique, la technologie examinerait les mouvements des avions. Elle déterminerait également si les équipages ont maintenu une distance et un alignement appropriés pendant les manœuvres.

Le système surveillerait aussi la perche de ravitaillement. Ses mouvements seraient comparés aux trajectoires des appareils afin d’identifier d’éventuels écarts dangereux pendant le transfert de carburant.

Les mesures porteraient notamment sur la vitesse des avions, leur position relative, leur vitesse d’approche et leur alignement. Les instructeurs pourraient ainsi examiner des manœuvres précises plutôt que de s’appuyer uniquement sur des observations générales.

Le logiciel proposé identifierait automatiquement les écarts par rapport aux conditions de vol attendues. Il générerait ensuite des informations sur les performances, destinées aux instructeurs chargés d’évaluer les missions de ravitaillement terminées.

Actuellement, les évaluations reposent largement sur les observations des instructeurs, les analyses des équipages et l’examen manuel des séquences enregistrées. C’est ce qu’indique l’appel à projets publié par l’armée américaine.

Ces méthodes peuvent produire des jugements différents pour une même situation. Certains instructeurs peuvent interpréter une manœuvre autrement que leurs collègues, tandis que de brèves erreurs peuvent passer inaperçues pendant les opérations complexes.

Les évaluations réalisées par le logiciel comprendraient donc des superpositions graphiques, des cartes de performance utilisant des codes couleur et des chronologies. Ces outils permettraient d’identifier les événements importants survenus pendant chaque exercice de ravitaillement.

L’US Air Force souhaite ainsi obtenir des mesures automatisées capables de rendre les évaluations plus cohérentes. Le personnel pourrait également comprendre beaucoup plus précisément à quel moment les erreurs se sont produites.

Le projet s’inscrit dans le programme Small Business Innovation Research, qui invite des entreprises à concevoir des solutions technologiques répondant à des besoins militaires spécifiques.

Les développeurs intéressés ont jusqu’au 25 novembre 2026 pour soumettre leur candidature. Ils doivent expliquer comment leurs systèmes pourraient satisfaire les exigences opérationnelles et les besoins de formation de l’armée de l’air.

La technologie du KC-46 Pegasus et ses futures applications à l’entraînement

Les premiers travaux de développement se concentrent sur le KC-46 Pegasus, un avion ravitailleur équipé de caméras permettant de contrôler à distance les opérations de transfert de carburant.

Son système de vision à distance permet aux opérateurs de guider la perche de ravitaillement à partir de flux vidéo et d’écrans 3D. Ils n’ont donc pas besoin d’observer directement les appareils depuis une fenêtre.

Toutefois, cette technologie de visualisation a rencontré des difficultés techniques persistantes. Les responsables militaires s’attendent néanmoins à ce que la plupart des problèmes encore présents soient prochainement résolus.

Les développeurs devront également envisager des environnements d’analyse interactifs. Ceux-ci permettraient aux pilotes et aux instructeurs de revoir les manœuvres sous différents angles.

À terme, cette technologie pourrait être reliée aux simulateurs de vol, aux équipements de réalité virtuelle et aux plateformes d’entraînement en réalité augmentée déjà utilisés dans l’enseignement aéronautique.

Les responsables militaires souhaitent disposer d’un prototype opérationnel pouvant être intégré aux dispositifs de formation existants. Il devra prendre en charge au moins une catégorie d’appareils recevant du carburant.

L’appel à projets identifie également des applications possibles au-delà du ravitaillement en vol. Il évoque notamment l’évaluation automatisée d’autres activités aériennes au sein du département américain de la Défense.

Via Defense News